STA

Sreda,
4. 2. 2026,
15.42

Nika Radišić Dalila Jakupović Veronika Erjavec WTA Andreja Klepač Tamara Zidanšek Kaja Juvan teniški globus

Sreda, 4. 2. 2026, 15.42

29 minut

Teniški globus, 4. februar

Kaja Juvan izziva prvo nosilko, Veronika Erjavec izločila rojakinji

Avtor:
STA

Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je združila moči s Francozinjo in izločila slovenskin par. | Foto Teniška zveza Slovenije

Veronika Erjavec je združila moči s Francozinjo in izločila slovenskin par.

Foto: Teniška zveza Slovenije

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je na turnirju serije WTA 250 v romunski Cluj-Napoci skupaj s Francozinjo Tiantsoo Rakotomango Rajaonah uvrstila v polfinale med dvojicami. Slovenka in Francozinja sta bili boljši od slovenske naveze Nika Radišić/Dalila Jakupović s 7:6, 3:6, 10:6.

Kaja Juvan
Sportal Kaja Juvan v Romuniji v četrtfinalu dvojic

Veronika Erjavec in Rakotomanga Rajaonah tekmici v polfinalu še čakata, tudi tam pa bi lahko prišlo do dvoboja z eno od Slovenk, saj je za ta turnir moči s Poljakinjo Majo Chwalinsko združila Kaja Juvan. V četrtek se bosta Slovenka in Poljakinja pomerili proti Španki Sari Sorribes Tormo in Uzbekistanki Kamili Rahimovi.

Pred vrati polfinala pa je na turnirju serije WTA 500 v Abu Dabiju ostala Andreja Klepač. V paru z Rusinjo Irino Hromačevo je izgubila proti Slovakinji Terezi Mihalikovi in Olivii Nicholls iz Velike Britanije s 7:5, 6:7, 8:10.

Danes bosta v Cluj-Napoci med posameznicami nastopili Juvan in Tamara Zidanšek. Prva se bo okoli 19. ure pomerila proti prvi nosilki Emmi Raducanu iz Velike Britanije, Zidanšek pa bo izzvala tretjepostavljeno domačinko Sorano Cirsteo. Dvoboj se bo predvidoma začel okoli 17. ure.

Nika Radišić Dalila Jakupović Veronika Erjavec WTA Andreja Klepač Tamara Zidanšek Kaja Juvan teniški globus
