"Že takrat je izstopal s svojo prijaznostjo in skromnostjo," se Žige Šeška spominja Tea Starc, direktorica Teniške zveze Slovenije. Bo krovna zveza lahko izkoristila trenutni val navdušenja ob velikem uspeha 17-letnega Hrastničana, potem ko je zmagal na mladinskem OP Avstralije?

Uspeh, kot je zmaga Žige Šeška na mladinskem teniškem OP Avstralije, že dolgo ni tako odmeval v slovenski športni in teniški javnosti. Povrh vsega gre za najstnika, ki ima velik potencial za prihodnost, pravi pristop in glavo na pravem mestu. In skupek vsega tega kaže pravo pot njegovim morebitnim naslednikom.

Žiga Šeško je poskrbel za velik uspeh slovenskega tenisa. Foto: Guliverimage

Uspeh, ki je pomemben za celoten slovenski tenis

Svojega navdušenja ob uspehu ni mogla skrivati Tea Starc, direktorica slovenske teniške krovne organizacije, ki je dejala, da so tudi na zvezi ponosni na Žigo in mu ta uspeh iskreno privoščijo.

"Zavedamo se, koliko je v ozadju garanja in odrekanja. Takšen uspeh je res nekaj izjemnega, ne samo zanj, ampak za celoten slovenski tenis. Verjamem tudi, da so ob tem marsikateri mladi teniški igralci dobili novega idola. Žiga je, kot vsi vidimo, zelo simpatičen, komunikativen in prijazen. In verjamem, da lahko prav skozi svojo osebnost marsikomu še bolj približa tenis."

"Že takrat je izstopal s svojo prijaznostjo in skromnostjo." Foto: Aleš Fevžer

Ob tem uspehu na teniški zvezi upajo, da bodo znali ujeti ta val teniškega navdušenja in se zavedajo, da imajo takšni uspehi velik vpliv na prepoznavnost športa pri mladih. To se je v preteklosti pokazalo tudi pri ostalih športih. Starc nam je zaupala, da že vseskozi delajo na tem, da mladim čimbolj približajo ta šport.

"To poskušamo z različnimi prijemi. Zdaj smo nekoliko spremenili tekmovanja za starostno skupino od 8 do 11 let in že ta konec tedna smo organizirali turnir, na katerem je igralo kar 270 otrok. To je zelo dobro in napredujemo. A hkrati vemo, da je vedno pomembno imeti tudi nekega vzornika. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi naredili veliko dobrega za prihodnost slovenskega tenisa."

Najbolj ji bo ostalo v spominu …

Žiga je od vedno veljal za zelo perspektivnega igralca in opozarjal nase. Nenazadnje že lani v Wimbledonu, ko se je prebil do četrtfinala, naši sogovornici pa je ostal najbolj v spominu, ko se je prvič pridružil teniški reprezentanci na Davisovem pokalu.

"Najbolj mi je v spominu ostal njegov prvi nastop za reprezentanco, ko je prišel na novinarsko konferenco. Že takrat je izstopal s svojo prijaznostjo in skromnostjo. Nič mu ni bilo težko. Z vsemi fanti se zelo dobro razumemo, a pri Žigi se mi zdi, da je že od malih nog kazal nekaj posebnega."

Preberite še: