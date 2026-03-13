Slovenska rokometna reprezentanca se bo zbrala v nedeljo v Zrečah. Na priprave prihajata prvi vratar izbrane vrste Klemen Ferlin, ki se vrača po poškodbi, ter Mirko Latković, ki ju je selektor Uroš Zorman naknadno dodal na seznam povabljenih igralcev, so sporočili iz RZS.

Ferlin je moral zaradi poškodbe izpustiti zadnje evropsko prvenstvo in je stalni član reprezentance, Latković pa bo prvič sodeloval na pripravah slovenske reprezentance. Desni zunanji rokometaš je nedavno dopolnil 21 let, športno pot je začel pri Lovćnu v rodni Črni gori, v Sloveniji pa igra vse od leta 2020. Vmes je pridobil tudi slovenski potni list, so sporočili iz slovenske krovne zveze.

Latković je bil v Sloveniji najprej član trebanjskega Trima, ki ga je vmes poslal na kaljenje v Dobovo in Škofjo Loko. Pred začetkom te sezone je postal član LL Grosista Slovana, ki ga je prav tako poslal na kaljenje na Gorenjsko. Z 99 zadetki na 22 tekmah je bil prvo ime škofjeloške zasedbe, s katero bo konec tedna začel lov na polfinale med slovenskimi prvoligaši.

Uroš Zorman

Sodelovanje na pripravah so selektorju Zormanu odpovedali trije rokometaši. Tim Rozman iz osebnih zadev, zaradi zdravja pa Jaka Malus in Domen Tajnik.

Reprezentančni teden bo namenjen predvsem pregledu širše baze igralcev ter pogledu v prihodnost slovenskega reprezentančnega rokometa, so še zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije.

Med povabljenimi igralci so krila Filip Rakita, Uroš Knavs, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan, Domen Novak in Urban Pipp, zunanji rokometaši Uroš Milićević, Tarik Mlivić, Malik Tatar, Aleks Vlah, Aljuš Anžič, Mitja Janc, Andraž Makuc, Timotej Grmšek, Latković, Mai Marguč in Tarik Velić, krožni napadalci Jernej Drobež, Lan Grbić, Lucijan Korošec in David Svečko ter vratarji Ferlin, Gal Gaberšek, Mark Šalamon in Miljan Vujović.

Moško reprezentanco maja čakata kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu. To bo zmagovalec para Črna gora - Finska, tekmi bosta 19. in 22. marca.

