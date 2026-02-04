"V mojih časih je bil tenis precej bolj šport v ozadju, predvsem v takratni Jugoslaviji," se svojih teniških časov spominja legendarna Mima Jaušovec, nekdaj vrhunska slovenska teniška igralka. Tudi ona je z veliko vnemo in zanimanjem spremljala uspeh Žige Šeška in opazili smo, da ima še vedno zelo rada tenis.

Na sprejemu Žige Šeška je bila tudi legendarna Mima Jaušovec (druga z desne, op. p.). Foto: Aleš Fevžer

Možnosti, da se pogovarjamo z Mimo Jauševec, ki je pred leti krojila sam vrh svetovnega ženskega tenisa, so redke. Spomnimo, da je Mariborčanka leta 1977 osvojila OP Francije med članicami, blestela pa je tudi v mladinski konkurenci, ko je leta 1973 zmagala v Parizu in leto pozneje še v Wimbledonu. In nič nenavadnega ni, da je bila tudi ona zelo vesela uspeha Žige Šeška, ki je zadnji konec tedna zmagal na mladinskem OP Avstralije.

"Ni enostavno"

"V moški mladinski konkurenci je to izjemen dosežek in mislim, da si zasluži vso to pozornost, saj je to že dokazal. Že lani je opozoril nase. To, kar mu je uspelo v Melbournu, je zares občudovanja vredno. Ni enostavno prvič priti na turnir za grand slam, brez izkušenj iz prejšnjih let, brez prave predstave o tem, kako vse skupaj sploh poteka. Torej se gibati med vsemi temi šampioni na velikih stadionih in prenašati ves pritisk. Da je Žiga vse to zdržal, pove zelo veliko," nam je v uvodu povedala Jaušovec.

Mima Jaušovec v času igralske kariere. Foto: Guliverimage

V pogovoru smo se spomnili tudi njenih teniških časov. Zaupala nam je, da je bilo takrat vse drugače. Tenis je bil v Jugoslaviji nekje na dnu lestvice. Takrat ni bilo nobenih sprejemov in novinarji jih nikoli niso pričakali na letališčih.

"Časi so drugačni in meni prav zaigra srce, ko vidim, da pripravijo takšne sprejeme tudi zdaj za Žigo. Čutim njegovo veselje, ko ga ljudje podprejo, ko mu izkažejo to čast in ko so veseli skupaj z njim. Žiga to sprejema z odprtim srcem. Vidim tudi, da to zanj ni neki velik pritisk. Te obveznosti so naporne, ampak Žiga jih sprejema kot del svojega dela in vse skupaj opravlja z nasmehom na obrazu. Mislim, da je to lastnost, ki ga krasi kot velikega šampiona."

"Želim si, da bi lahko več igrala, ampak ne gre. Imela sem zamenjavo kolena, poškodbe so me kar precej ovirale." Foto: Vid Ponikvar

Rada bi igrala več tenisa, a plačuje davek vseh teh let

V pogovoru smo opazili, da Mima o tenisu še vedno govori z žarom v očeh. In nismo se zmotili, saj je ponoči vstajala, da je lahko spremljala Žigove dvoboje in navijala zanj. Rada ima tudi druge športe. Kolikokrat pa še sama stopi na igrišče?

"Želim si, da bi lahko več igrala, ampak ne gre. Imela sem zamenjavo kolena, poškodbe so me kar precej ovirale. Nisem vesela in nisem zadovoljna, ampak vsaj kolesarim še vedno lahko. Nisem več tako hitra na igrišču. Še vedno se deloma ukvarjam s športom, kolikor se pač lahko. To je očitno davek vseh teh let. Da, tenis še vedno obožujem. Še vedno hodim na turnirje za grand slam, in če bi vedela, da bo Žiga tam zmagal, bi morda šla celo v Avstralijo," nam je razlagala sogovornica, ki se vedno rada odzove povabilom na turnirje za grand slam in dokler bo lahko, jih bo obiskovala.

Hodi na največje turnirje in pomaga z nasveti mlajšim igralkam

Mima s svojimi aktivnostmi pomaga organizaciji WTA ob številnih dogodkih, tudi dobrodelnih, na katerih se nekdanje vrhunske igralke vključujejo med današnje igralke.

"Imamo dogodke, kjer svetujemo mladim igralkam. Do 18. leta se morajo igralke udeležiti seminarjev, kjer jim pripovedujemo o svojih izkušnjah. Govorimo o tem, kaj je potrebno v profesionalnem tenisu, kako se obnašati do novinarjev in o vsem drugem, kar spada zraven. Vesela sem, da sem lahko del tega. Zdaj imam čas in to res rada počnem."

Žiga Šeško Foto: Aleš Fevžer

"Mora si želeti"

In kaj bi svetovala našemu novemu teniškemu asu? "Žiga ima vse stvari, ki so potrebne za nadaljevanje kariere. Očitno ima zelo dobro podporo staršev, okrog sebe ima dobro ekipo, glavo ima na pravem mestu. Najpomembneje pa je to, da si to res želi in da je pripravljen narediti vse, kar je potrebno, da bi mu uspelo. Mislim, da je prav to tisto najbolj bistveno."

Preberite še: