Hiter konec za Novaka Đokovića, Draper ponosen

Na turnirju serije masters v Indian Wellsu smo spremljali pravo teniško poslastico. Britanec Jack Draper je po izjemnem dvoboju izločil Novaka Đokovića in s tem poskrbel za eno največjih zmag.

Lanski zmagovalec tega turnrija je po skoraj treh urah igre slavil s 4:6, 6:4, 7:6 (5) in se prebil v četrtfinale prestižnega turnirja. Ljubitelji tenisa so imel v tem dvoboju kaj videti. Oba igralca sta se priganjala do skrajnih moči, a na koncu so odločale so malenkosti. Draper je imel v odločilnem nizu priložnost, da dvoboj zaključi že pri vodstvu s 5:4, a mu ni uspelo. Vseeno je ostal zbran v podaljšani igri in na koncu spravil srbskega zvezdnika.

"Na igrišče sem prišel zelo odločen. Zelo sem ponosen, kako sem se pobral v težkih trenutkih," je po zmagi povedal Britanec in ob tem dodal, da takšne zmage prinesejo še dodatno samozavest. "Dolgo časa nisem igral na turneji, zato je zmaga proti najboljšim igralcem vedno nekaj posebnega."

Alcaraz je napredoval z blestečo zmago nad Norvežanom Casperjem Ruudom s 6:1, 7:6 (2) in tako podaljšal svoj popoln uvod v leto 2026. V kalifornijski puščavi je dvignil pokal v letih 2023 in 2024. "Mislim, da sem bil v prvem nizu, če sem iskren, neizprosen," je po dvoboju dejal Alcaraz. "Res sem vesel, da sem igral na tej ravni."

Ruud je v drugem nizu nekoliko povišal ritem, a Španec ni dovolil presenečenja. Dvaindvajsetletni Alcaraz je z zmago na odprtem prvenstvu Avstralije postal najmlajši igralec, ki je prišel do grand slama.

V četrtfinalu se bo pomeril z Britancem Norriejem, ki je premagal avstralskega kvalifikanta Rinkyja Hijikato s 6:4, 6:2.

Norrie, prvak Indian Wellsa leta 2021, je Alcaraza lani šokiral v drugem krogu mastersa 1000 v Parizu.

ATP masters, Indian Wells (8,09 mio evrov):

- osmina finala:

Cameron Norrie (VBr/27) - Rinky Hijikata (Avs) 6:4, 6:2;

Danil Medvedjev (Rus/11) - Alex Michelsen (ZDA) 6:2, 6:4;

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Casper Ruud (Nor/13) 6:1, 7:6 (2);

Jack Draper (VBr/14) - Novak Đoković (Srb/3) 4:6, 6:4, 7:6 (5); * WTA 1000, Indian Wells (8,09 mio evrov):

- osmina finala:

Iga Swiatek (Pol/2) - Karolina Muchova (Češ/13) 6:2, 6:0;

Jessica Pegula (ZDA/5) - Belinda Benčič (Švi/12) 6:3, 7:6 (5);

Jelena Ribakina (Kaz/3) - Sonay Kartal (VBr) 6:4, 4:3 - predaja;

Elina Svitolina (Ukr/9) - Katerina Siniakova (Češ) 6:1, 1:1 - predaja.

