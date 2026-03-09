V kalifornijski puščavi, kjer te dni poteka teniški turnir serije masters, ni nikoli dolgčas. Na turnirju v Indian Wellsu je trening Novaka Đokovića prekinilo dekle. In to ne katerokoli dekle, ampak Arina Sabalenka, prva igralka sveta. Nole je spregovoril tudi o tem, ali bi ženske na turnirjih za grand slam morale igrati na pet nizov.

Novak Đoković in Arina Sabalenka sta v preteklosti že večkrat pokazala, da se dobro razumeta in se znata tudi pošaliti na račun drugega. Tokrat je za presenečenje poskrbela Belorusinja, ki se je med treningom Novaka Đokovića upala sprehoditi skozi igrišče.

Srbski teniški zvezdnik je prost dan izkoristil za trening. Sabalenka pa si ni mogla pomagati, da ne bi malce ponagajala enemu najboljših igralcev vseh časov. Medtem ko se je Đoković pripravljal na servis, je hodila ob mreži in ga na ta način zmotila. Nole ji ni ostal dolžan, ko jo je poskušal zadeti z žogico. Seveda je posnetek takoj zaokrožil po družbenih omrežjih.

Craig Tiley Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Novak Đoković pa je v Indian Wellsu odgovarjal na vprašanje, ali bi morale na turnirjih za grand slam tudi ženske igrati na tri dobljene nize. Ta debata je vroča že kar nekaj časa in mnenja glede tega se delijo.

Letošnji finale odprtega prvenstva Avstralije v ženski konkurenci sta igrali Elena Ribakina in Arina Sabalenka, in ga je po treh nizih dobila Sabalenka. Obe glavni akterki sta pokazali vrhunski tenis. Po tem je takratni direktor OP Avstralije Craig Tiley namignil, da bi edino, kar bi lahko finale izboljšalo, bilo to, da bi igrali na tri dobljene nize. Tiley je nato razkril, da organizatorji v Melbournu celo razmišljajo o tem, da bi ženske prihodnje leto lahko od četrtfinala naprej igrale dvoboje na pet nizov.

Novak Đoković se v zadnjih letih vse bolj spopada z utrujenostjo, sploh na turnirjih za grand slam. Foto: Reuters

To je nekaj povsem drugega

Novak Đoković, 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je bil glede tega jasen: "Ne priporočam."

Novak je v nadaljevanju povedal, da se moški na turnirjih za grand slam pripravljajo na nekaj povsem drugačnega. In čeprav imajo igralci na turnirjih za grand slam med dvoboji dan premora, je regeneracija vse prej kot lahka naloga.

"Naslednjo tekmo lahko odigraš dobro, toda dlje ko prideš na turnirju, bolj si utrujen. To je največja težava. Seveda si tudi psihično utrujen. Ampak fizično je to povsem drugačna zver, če lahko tako povem, s katero se soočaš na turnirjih za grand slam v primerjavi s preostalimi turnirji, ki so na turneji," je povedal 38-letni Đoković.

Novak v ponedeljek spet na igrišču

Novaka Đokovića v ponedeljek čaka dvoboj tretjega kroga. Njegov nasprotnik bo Američan Aleksandar Kovacevic, trenutno 72. igralec sveta. Igralca sta med seboj enkrat že igrala. Leta 2023 je bil na OP Francije Đoković boljši po treh nizih.

