Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
17.50

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus Indian Wells Arina Sabalenka Novak Đoković

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 17.50

8 minut

Arina Sabalenka je zmotila trening Đokovića #video

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Novak Đoković | Novak Đoković | Foto Reuters

Novak Đoković

Foto: Reuters

V kalifornijski puščavi, kjer te dni poteka teniški turnir serije masters, ni nikoli dolgčas. Na turnirju v Indian Wellsu je trening Novaka Đokovića prekinilo dekle. In to ne katerokoli dekle, ampak Arina Sabalenka, prva igralka sveta. Nole je spregovoril tudi o tem, ali bi ženske na turnirjih za grand slam morale igrati na pet nizov.

Novak Đoković in Arina Sabalenka sta v preteklosti že večkrat pokazala, da se dobro razumeta in se znata tudi pošaliti na račun drugega. Tokrat je za presenečenje poskrbela Belorusinja, ki se je med treningom Novaka Đokovića upala sprehoditi skozi igrišče.

Srbski teniški zvezdnik je prost dan izkoristil za trening. Sabalenka pa si ni mogla pomagati, da ne bi malce ponagajala enemu najboljših igralcev vseh časov. Medtem ko se je Đoković pripravljal na servis, je hodila ob mreži in ga na ta način zmotila. Nole ji ni ostal dolžan, ko jo je poskušal zadeti z žogico. Seveda je posnetek takoj zaokrožil po družbenih omrežjih.

Craig Tiley | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Craig Tiley Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V Avstraliji že razmišljajo o dvobojih na pet nizov

Novak Đoković pa je v Indian Wellsu odgovarjal na vprašanje, ali bi morale na turnirjih za grand slam tudi ženske igrati na tri dobljene nize. Ta debata je vroča že kar nekaj časa in mnenja glede tega se delijo.

Letošnji finale odprtega prvenstva Avstralije v ženski konkurenci sta igrali Elena Ribakina in Arina Sabalenka, in ga je po treh nizih dobila Sabalenka. Obe glavni akterki sta pokazali vrhunski tenis. Po tem je takratni direktor OP Avstralije Craig Tiley namignil, da bi edino, kar bi lahko finale izboljšalo, bilo to, da bi igrali na tri dobljene nize. Tiley je nato razkril, da organizatorji v Melbournu celo razmišljajo o tem, da bi ženske prihodnje leto lahko od četrtfinala naprej igrale dvoboje na pet nizov.

Novak Đoković se v zadnjih letih vse bolj spopada z utrujenostjo, sploh na turnirjih za grand slam. | Foto: Reuters Novak Đoković se v zadnjih letih vse bolj spopada z utrujenostjo, sploh na turnirjih za grand slam. Foto: Reuters

To je nekaj povsem drugega

Novak Đoković, 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je bil glede tega jasen: "Ne priporočam."

Novak je v nadaljevanju povedal, da se moški na turnirjih za grand slam pripravljajo na nekaj povsem drugačnega. In čeprav imajo igralci na turnirjih za grand slam med dvoboji dan premora, je regeneracija vse prej kot lahka naloga.

"Naslednjo tekmo lahko odigraš dobro, toda dlje ko prideš na turnirju, bolj si utrujen. To je največja težava. Seveda si tudi psihično utrujen. Ampak fizično je to povsem drugačna zver, če lahko tako povem, s katero se soočaš na turnirjih za grand slam v primerjavi s preostalimi turnirji, ki so na turneji," je povedal 38-letni Đoković.

Novak v ponedeljek spet na igrišču

Novaka Đokovića v ponedeljek čaka dvoboj tretjega kroga. Njegov nasprotnik bo Američan Aleksandar Kovacevic, trenutno 72. igralec sveta. Igralca sta med seboj enkrat že igrala. Leta 2023 je bil na OP Francije Đoković boljši po treh nizih.

Preberite še:

Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka brez težav do napredovanja
Panna Udvardy
Sportal Šok v tenisu: grožnje družini igralke, da bi izgubila na dvoboju
Novak Đoković
Sportal Poljak ga je presenetil, potem je sledil preobrat Đokovića
teniški globus Indian Wells Arina Sabalenka Novak Đoković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.