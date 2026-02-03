Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vsebino omogoča Academia, višja strokovna šola.

Natisni članek

Natisni članek
izobraževanje študij subvencije poklic delo študij na daljavo povračilo šolnine Academia, višja strokovna šola

Torek, 3. 2. 2026, 17.17

1 ura, 9 minut

Študij, ki odpira vrata v kariero in omogoča štipendije ter povračilo šolnine: zakaj se vse več študentov odloča za Academio

Vsebino omogoča Academia, višja strokovna šola.
Academia, višja strokovna šola | Strokovna ekskurzija v podjetje Rimac Automobile | Foto Academia, višja strokovna šola

Strokovna ekskurzija v podjetje Rimac Automobile

Foto: Academia, višja strokovna šola

V času hitrih sprememb na trgu dela se z vprašanjem izbire pravega študija ne soočajo le dijaki, temveč tudi zaposleni, starši, podjetniki in posamezniki, ki razmišljajo o kariernem preobratu. Kako izbrati študij, ki bo prinesel konkretne kompetence, boljšo zaposljivost in višjo plačo?

Academia danes povezuje mlade, ki šele vstopajo na trg dela, in odrasle, ki želijo napredovati, zamenjati poklic ali nadgraditi svoje kompetence. Zgodbe diplomantov kažejo, da je uspešna kariera dosegljiva tako takoj po srednji šoli kot tudi po letih delovnih izkušenj.

Mednarodna ustanova z odličnostjo v višješolskem strokovnem izobraževanju

Academia sodi med vodilne izvajalce višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Odlikujejo jo sodobni programi, ki omogočajo pridobitev dvojne diplome – Slovenije in Velike Britanije –, tesno sodelovanje z gospodarstvom, visoka zaposljivost diplomantov ter stalno vlaganje v kakovost poučevanja in študijsko infrastrukturo.

Poudarek na praktičnosti, mednarodnosti in individualnem pristopu ustvarja okolje, v katerem lahko vsak študent razvije svoj potencial.

Na Academii študirajo študentje iz 24 držav sveta. | Foto: Academia, višja strokovna šola Na Academii študirajo študentje iz 24 držav sveta. Foto: Academia, višja strokovna šola

Študijski programi, povezani z realnimi potrebami gospodarstva

Ena ključnih prednosti Academie je raznolika in sodobna ponudba programov, ki so neposredno povezani s potrebami trga dela.

Program Ekonomist

Program je namenjen vsem, ki jih zanimajo poslovanje, marketing, finance in upravljanje ljudi. Študenti se lahko usmerijo v module:

Bodoči inženirji gradbeništva v karavanškem predoru. | Foto: Academia, višja strokovna šola Bodoči inženirji gradbeništva v karavanškem predoru. Foto: Academia, višja strokovna šola

Programi inženirskih ved

Za tehnično usmerjene študente Academia ponuja programe:

Na Academii študirajo študentje iz 24 držav sveta. | Foto: Academia, višja strokovna šola Na Academii študirajo študentje iz 24 držav sveta. Foto: Academia, višja strokovna šola

Računalniške vede in informatika

Na področju digitalnih tehnologij Academia sledi najnovejšim trendom. Na voljo so moduli:

Program je primeren tako za začetnike kot za tiste, ki že delajo v IT-okolju. Diplomanti se uspešno zaposlujejo v tehnoloških podjetjih, gospodarstvu, startupih in javnem sektorju.

Študentje avdio produkcije na obisku radia Toti. | Foto: Academia, višja strokovna šola Študentje avdio produkcije na obisku radia Toti. Foto: Academia, višja strokovna šola

Medijska produkcija

Za ustvarjalce je namenjen program Medijska produkcija z moduli:

Študenti že med študijem razvijajo svoj portfolio in sodelujejo na realnih projektih, kar jim omogoča hiter vstop v kreativne industrije doma in v tujini.

Študentje video produkcije na študijski izmenjavi v Zagrebu. | Foto: Academia, višja strokovna šola Študentje video produkcije na študijski izmenjavi v Zagrebu. Foto: Academia, višja strokovna šola

Od predavalnice ali študija do doma do zaposlitve

Vsi programi na Academii temeljijo na izrazito praktičnem pristopu. Študenti opravijo kar 800 ur obveznega praktičnega izobraževanja v podjetjih in organizacijah.

Za mlade to pomeni prvi resni stik z delovnim okoljem, za odrasle pa priložnost za karierni preskok ali napredovanje. Študij je mogoč tudi ob delu in na daljavo, kar omogoča lažje usklajevanje z družinskim in poklicnim življenjem.

Predavatelji prihajajo neposredno iz gospodarstva in industrije, zato so učne vsebine stalno prilagojene aktualnim razmeram na trgu.

Bogati obštudijski projekti popeljejo študente Academie tudi v Oxford. | Foto: Academia, višja strokovna šola Bogati obštudijski projekti popeljejo študente Academie tudi v Oxford. Foto: Academia, višja strokovna šola

Štipendije in možnost povračila šolnine

Na Academii se zavedajo, da je izobraževanje pomembna finančna naložba. Zato imajo študenti na voljo tudi različne oblike podpore, vključno s kadrovskimi štipendijami podjetij, štipendijami Republike Slovenije ter lastnim štipendijskim skladom.

V okviru razpisa, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je tudi mogoče pridobiti do 2.755 evrov povračila šolnine v okviru projekta Pridobitev izobrazbe 2024–2029.

Vse te možnosti pomembno prispeva k večji dostopnosti študija za mlade, zaposlene, starše in vse, ki se po daljšem času vračajo v izobraževanje.

Vabljeni na Academia FEST 2026. | Foto: Academia, višja strokovna šola Vabljeni na Academia FEST 2026. Foto: Academia, višja strokovna šola

Vabljeni na Academia FEST 2026: spoznaj programe v praksi

V petek, 13. februarja 2026, bo na kampusu v Mariboru potekal Academia FEST 2026 – sodobno zasnovan informativni dan.

Dogodek bo obiskovalcem omogočil:

  • predstavitve vseh študijskih programov,
  • pogovore s študenti in diplomanti,
  • vpogled v laboratorije in delavnice,
  • individualno svetovanje glede vpisa in financiranja,
  • spoznavanje praktičnih projektov.

Na voljo bo tudi spletna oblika informativnega dneva v četrtek, 12. februarja 2026, ob 18. uri.

Svečana podelitev diplom Višje strokovne šole Academia. | Foto: Academia, višja strokovna šola Svečana podelitev diplom Višje strokovne šole Academia. Foto: Academia, višja strokovna šola

Več informacij in prijave

Višja strokovna šola Academia vabi vse, ki razmišljajo o študiju, ne glede na starost ali predhodne izkušnje, da se udeležijo informativnih dogodkov in spoznajo programe iz prve roke.

Več informacij o programih, financiranju in dogodkih je na voljo na spletni strani www.academia.si.

Bodoči grafični oblikovalci na obisku tiskarne. | Foto: Academia, višja strokovna šola Bodoči grafični oblikovalci na obisku tiskarne. Foto: Academia, višja strokovna šola

izobraževanje študij subvencije poklic delo študij na daljavo povračilo šolnine Academia, višja strokovna šola
