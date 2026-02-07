Češka teniška igralka Sara Bejlek je zmagovalka turnirja WTA 500 v Abu Dabiju, Romunka Sorana Cirstea je bila najboljša na turnirju serije WTA 250 v domači Cluj-Napoci, Britanka Katie Boulter pa je osvojila turnir WTA 250 v češki Ostravi.

Čehinja Sara Bejlek je zmagovalka turnirja WTA 500 v Abu Dabiju z nagradnim skladom nekaj več kot milijon evrov. Dvajsetletna Čehinja je za svojo prvo lovoriko v finalu ugnala favorizirano in 11 let starejšo Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo.

Čehinja je po 101 minuti igre slavila s 7:6 (5), 6:1. Prvi niz je bil tesen, čeprav je imela Bejlek prednost odvzema servisa, a se je Rusinja vrnila, nato pa je druga nosilka turnirja v 12. igri ubranila še dve priložnosti za niz mlajše tekmice.

Podaljšana igra je nato pripadla češki tekmovalki, ki je prevladovala tudi v drugem nizu in se veselila prvega naslova na najvišji ravni. Na nižji je štirikrat slavila na tekmovanjih WTA 125 in sedemkrat na ravni ITF. Gre sicer za mladinsko zmagovalko Rolanda Garrosa med dvojicami (2022).

Bejlek bo v ponedeljek na svetovni lestvici napredovala do 38. mesta, kar bo njena najboljša uvrstitev v karieri.

Aleksandrova je v prejšnji sezoni štirikrat igrala v finalu in enega osvojila (Linz), tokratni v ZAE pa je bil njen prvi letošnji in skupno 13. v karieri. Še osmič je v finalu izgubila.

Abu Dabi, WTA 500 (1.016.950 evrov): - finale:

Sara Bejlek (Češ) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) 7:6 (5), 6:1.

Sorana Cirstea s slavjem kronala sijajen turnir v Cluju

Romunka Sorana Cirstea je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 250 v domači Cluj-Napoci. Cirstea, za katero bo to zadnja sezona v karieri, je v osmem finalu v karieri premagala Britanko Emmo Raducanu s 6:0, 6:2 in se po vsega uri in štirih minutah veselila četrte lovorike. Petintridesetletna Cirstea je na domačem turnirju blestela od samega začetka. Na petih tekmah ni izgubila niti niza, oddala pa je vsega 23 iger v desetih odigranih nizih.

Romunka je pred sezono dejala, da bo leto 2026 njeno zadnje v poklicnem tenisu, v Cluj-Napoci pa je prišla do osmega finala in četrte lovorike. V drugem krogu je zanesljivo premagala Slovenko Tamaro Zidanšek (6:0, 6:1). Prvo je osvojila že davnega leta 2008 v Taškentu.

Raducanu je na poti do finala v drugem krogu po preobratu premagala še eno Slovenko Kajo Juvan (7:5, 6:1), v njem pa ni imela nikakršnih možnosti proti na domačem turnirju zelo navdahnjeni domači veteranki.

Triindvajsetletna Britanka je šele drugič v karieri igrala v finalu turnirjev najvišje ravni (od WTA 250 naprej). Ob edinem slavju doslej pa je spisala eno največjih presenečenj in leta 2021 kot najstnica osvojila OP ZDA.

Cluj-Napoca, WTA 250 (238.880 evrov): - finale:

Sorana Cirstea (Rom/3) - Emma Raducanu (VBr/1) 6:0, 6:2.

Katie Boulter do četrtega naslova

Britanka Katie Boulter je zmagovalka teniškega turnirja WTA 250 v češki Ostravi. V finalu turnirja z nagradnim skladom slabih 240.000 evrov je premagala 30-letno Nemko Tamaro Korpatsch. Za Britanko je bil to četrti naslov v karieri.

Nemka je dvoboj bolje začela, potem ko je v prvem nizu izničila brejk zaostanka in ga nato z dvema zaporednima odvzemoma servisa tudi dobila. Nato pa je imela nadzor nad dvobojem nekdanja 23. igralka svetovne lestvice. Preostala niza je dobila s 6:2 in 6:1 za četrto lovoriko v karieri.

Devetindvajsetletna Britanka je igrala v petem finalu v karieri. Pred tem je na zadnji stopnički turnirja nazadnje igrala novembra leta 2024 v Hongkongu, prve tri finalne obračune pa je dobila.

Na drugi strani je Korpatsch v drugem finalu prvič ostala praznih rok. Edinkrat doslej je slavila v romunski Cluj-Napoci oktobra 2023.

Na virtualni lestvici bo Britanka, sicer zaročenka Avstralca Alexa de Minaura, napredovala na 84. mesto, Korpatsch pa bo ostala na robu najboljše stoterice.