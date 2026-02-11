Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sreda,
11. 2. 2026,
17.48

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

teniški globus

Teniški globus, 11. februar

Wawrinka še ni rekel zadnje, Mboko do velike zmage

Stan Wawrinka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Teniške igralke in igralci ne poznajo počitka, potem ko se med drugim nadaljujejo dvoboji na turnirju v Dohi in Rotterdamu. Veteran Stan Wawrinka je spet blestel.

Na turnirju serije 1000 v Dohi je bila v središču pozornosti Grkinja Maria Sakari, ki je po napetem prvem nizu povsem nadigrala Varvaro Gračevo in ji v drugem nizu zavezala kravato. Pravo poslastico pa sta pripravili Kanadčanka Victoria Mboko in Rusinja Mira Andrejeva. Dvoboj je odločal podaljšana igra tretjega niza, kjer je bila bolj zbrana Mboko in si priigrala odmevno zmago. Brez večjih težav sta napredovali tudi Jelena Ostapenko in Karolina Muchova, slednja po predaji rojakinje Karoline Pliškove.

V Rotterdamu na turnirju serije 500 pa je uvodni krog minil v znamenju izkušenih igralcev. Švicar Stan Wawrinka je zanesljivo opravil z domačinom Thijsom Boogaardom. Grk Stefanos Cicipas pa je v dveh nizih strl odpor Arthurja Rinderknecha.

* WTA 1000, Doha (3,4 milijona evrov):
- 3. krog:
Maria Sakari (Grč) - Varvara Gračeva (Fra) 7:6 (3), 6:0;
Karolina Muchova (Češ/14) - Karolina Pliškova (Češ) 5:2 predaja;
Jelena Ostapenko (Lat) - Camila Osorio (Kol) 6:3, 6:1;
Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Ann Li (ZDA) 7:6 (5), 5:7, 6:4;
Victoria Mboko (Kan/10) - Mira Andrejeva (Rus/5) 6:3, 3:6, 7:6 (5);

* ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):
- 1. krog:
Stan Wawrinka (Švi) - Thijs Boogaard (Niz) 6:3, 6:4;
Guy den Ouden (Niz) - Marton Fucsovics (Mad) 7:6 (5), 6:1;
Stefanos Cicipas (Grč) - Arthur Rinderknech (Fra/8) 7:5, 6:3;
Karen Hačanov (Rus/5) - Jesper de Jong (Niz) 3:6, 6:4, 7:5;
Aleksander Bublik (Kaz/3) - Hubert Hurkacz (Pol) 6:7 (2), 7:6 (1), 7:5;

