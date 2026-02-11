Sreda, 11. 2. 2026, 14.16
1 ura, 38 minut
Utrujenost
Novak Đoković odpovedal nastop v Dohi
Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je odpovedal nastop na turnirju serije ATP 500 v Dohi, so na družbenih omrežjih sporočili organizatorji tekmovanja. Razlog je utrujenost po nastopih na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer je 38-letni Beograjčan v finalu izgubil proti Špancu Carlosu Alcarazu.
Turnir v Dohi se bo začel 16. februarja, na njem pa bosta prva nosilca Španec Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner.
Đoković po nastopih v Avstraliji še ni dovolj dobro pripravljen na nadaljevanje sezone, vrniti pa se utegne na prvem mastersu sezone v Indian Wellsu na začetku marca.
Srbski as je turnir v Dohi osvojil dvakrat, nazadnje leta 2017.