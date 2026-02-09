Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
6.51

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Novak Đoković Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 6.51

2 minuti

Norišnica na ledu

Novak Đoković ni mogel verjeti, kaj se je dogajalo na olimpijskem ledu

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Novak Đoković | Novak Đoković si je ogledal tekmo v umetnosten drsanju in bil navdušen. | Foto Reuters

Novak Đoković si je ogledal tekmo v umetnosten drsanju in bil navdušen.

Foto: Reuters

Eden izmed obiskovalcev olimpijske ekipne tekme v umetnostnem drsanju je bil tudi srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki ni mogel verjeti, kaj se je dogajalo na ledu. Navdušil ga je namreč ameriški umetnostni drsalec Ilia Malinin.

Ilia Malinin je navdušil s svojim značilnim saltom. | Foto: Reuters Ilia Malinin je navdušil s svojim značilnim saltom. Foto: Reuters

V nedeljo zvečer se je na ledu odvijala prava poslastica, ko so ljubitelji umetnostnega drsanja spremljali napet obračun ekipne tekme v umetnostnem drsanju. Za zlato medaljo sta se potegovali reprezentanci Japonske in ZDA.

In prišel je trenutek, ko ga še dolgo ne bo nihče pozabil. Ameriški umetnostni drsalec Ilia Malinin je z izjemno predstavo odločil ekipno tekmo in ZDA pripeljal do olimpijskega zlata. ZDA so tako ubranile olimpijski naslov na ekipni tekmi, Japonska se je morala zadovoljiti s srebrom, Italijani pa so pred domačimi gledalci osvojili bron.

Đoković ni mogel verjeti svojim očem. | Foto: Platforma X Đoković ni mogel verjeti svojim očem. Foto: Platforma X Đoković ni verjel, kaj se dogaja

Na tribunah je bil tudi Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, potem ko je s svojo reakcijo pritegnil pozornost tamkajšnjih kamer. Ilia Malinin je v svojem nastopu izvedel svoj značilni salto nazaj. Ob izvedbi elementa so kamere ujele 38-letnega Đokovića, ki ni mogel verjeti, kaj se dogaja na ledu. Prijel se je za glavo in ni mogel verjeti, kaj je uspelo mlademu Američanu na ledeni ploskvi. Njegova reakcija pa je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih.

"To je trenutek, ki se zgodi enkrat v življenju"

Svojega navdušenja ni skrival niti Ilia Malinin. Tudi za to, ker ga je na tribunah spremljal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. “Videl sem Đokovića. To je noro. Ko sem naredil salto nazaj, sem slišal, da se je držal za glavo. To je trenutek, ki se zgodi enkrat v življenju,” je po tekmi povedal 21-letnik.

Novak Đoković | Foto: Reuters Foto: Reuters Bomo Đokovića videli na OI leta 2028?

Novaka Đokovića so opazili že na otvoritvi olimpijskih iger v Milanu, ko je v prvih vrstah sedel s svojo družino. "Prelep spektakel, kot vedno. Vedno je lepo biti v Italiji, ki je očitno resnično dežela športa. Pričakovali smo veliko in to smo tudi dobili. To je bil moj prvi obisk odprtja zimskih olimpijskih iger. Zelo sem vesel, da sem to izkušnjo doživel s svojo družino," je dejal Đoković, ki je znan kot tudi velik ljubitelj alpskega smučanja.

Beseda pa je nanesla tudi na njegovo prihodnost in morebiten nastop na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028. "Los Angeles je še daleč. V tem obdobju mojega življenja in kariere je res daleč, a jasno je, da imam željo, da bi bil tam," je poudaril srbski zvezdnik, ki zdaj z družino živi v Grčiji.

Preberite še:

italijanska ženska hokejska reprezentanca
Sportal Gostiteljice lovijo pomembno zmago
ZOI Bormio smuk Marco Odermatt
Sportal Alpski smučarji v novosti, ki je bila predstavljena lani, Slovenci brez nastopa
Domen Prevc
Sportal Zgolj ena tekma s slovenskim pridihom, a za Slovence še kako zanimiva
Novak Đoković Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.