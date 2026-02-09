Eden izmed obiskovalcev olimpijske ekipne tekme v umetnostnem drsanju je bil tudi srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki ni mogel verjeti, kaj se je dogajalo na ledu. Navdušil ga je namreč ameriški umetnostni drsalec Ilia Malinin.

Ilia Malinin je navdušil s svojim značilnim saltom. Foto: Reuters

V nedeljo zvečer se je na ledu odvijala prava poslastica, ko so ljubitelji umetnostnega drsanja spremljali napet obračun ekipne tekme v umetnostnem drsanju. Za zlato medaljo sta se potegovali reprezentanci Japonske in ZDA.

In prišel je trenutek, ko ga še dolgo ne bo nihče pozabil. Ameriški umetnostni drsalec Ilia Malinin je z izjemno predstavo odločil ekipno tekmo in ZDA pripeljal do olimpijskega zlata. ZDA so tako ubranile olimpijski naslov na ekipni tekmi, Japonska se je morala zadovoljiti s srebrom, Italijani pa so pred domačimi gledalci osvojili bron.

Đoković ni mogel verjeti svojim očem. Foto: Platforma X

Na tribunah je bil tudi Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, potem ko je s svojo reakcijo pritegnil pozornost tamkajšnjih kamer. Ilia Malinin je v svojem nastopu izvedel svoj značilni salto nazaj. Ob izvedbi elementa so kamere ujele 38-letnega Đokovića, ki ni mogel verjeti, kaj se dogaja na ledu. Prijel se je za glavo in ni mogel verjeti, kaj je uspelo mlademu Američanu na ledeni ploskvi. Njegova reakcija pa je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih.

"To je trenutek, ki se zgodi enkrat v življenju"

Svojega navdušenja ni skrival niti Ilia Malinin. Tudi za to, ker ga je na tribunah spremljal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. “Videl sem Đokovića. To je noro. Ko sem naredil salto nazaj, sem slišal, da se je držal za glavo. To je trenutek, ki se zgodi enkrat v življenju,” je po tekmi povedal 21-letnik.

Foto: Reuters

Novaka Đokovića so opazili že na otvoritvi olimpijskih iger v Milanu, ko je v prvih vrstah sedel s svojo družino. "Prelep spektakel, kot vedno. Vedno je lepo biti v Italiji, ki je očitno resnično dežela športa. Pričakovali smo veliko in to smo tudi dobili. To je bil moj prvi obisk odprtja zimskih olimpijskih iger. Zelo sem vesel, da sem to izkušnjo doživel s svojo družino," je dejal Đoković, ki je znan kot tudi velik ljubitelj alpskega smučanja.

Beseda pa je nanesla tudi na njegovo prihodnost in morebiten nastop na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028. "Los Angeles je še daleč. V tem obdobju mojega življenja in kariere je res daleč, a jasno je, da imam željo, da bi bil tam," je poudaril srbski zvezdnik, ki zdaj z družino živi v Grčiji.

