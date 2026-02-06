V Velenju teniška poslastica med Slovenijo in Turčijo

Slovenska teniška reprezentanca bo danes in jutri naskakovala tretjo zaporedno zmago v zadnjem letu, ki jo lahko pripelje med 41 najboljših ekip v Davisovem pokalu. V Velenju se bo merila s Turčijo, ki prav tako ne skriva visokih ambicij.

Na papirju so favoriti Turki, ki imajo malenkostno višjerangirane igralce, a v Davisovem pokalu, za katerega je letos prijavljenih 160 reprezentanc, s čimer je to najmnožičnejše ekipno tekmovanje na svetu, o zmagovalcu odločajo tudi drugi faktorji. Predvsem ekipni duh, izbor podlage in žog ter seveda domače občinstvo.

Slovenija je izbrala pesek, na katerega turški igralci niso navajeni, na svoji strani bo imela občinstvo - tribuna sprejme okoli 1000 gledalcev (Turkov naj bi bilo okoli 60), predvsem pa ima ekipo, ki pod vodstvom selektorja Grega Žemlje diha kot eno.

V ekipi so vsi najboljši slovenski igralci, vključno z Žigo Šeškom, novopečenim mladinskim prvakom grand slama v Avstraliji, ki pa prvi dan še ne bo nastopil. Selektor je nalogo zaupal Sebastianu Dominku in Boru Artnaku. Prvi dvoboj se bo začel ob 13. uri.

V soboto sledi igra parov, nato pa še dva dvoboja posameznikov. Zmagovalec bo septembra letos igral v drugem krogu svetovne skupine 1 in se potegoval za uvrstitev v kvalifikacije za zaključni turnir 2027, poraženec pa bo nazadoval v svetovno skupino 2.