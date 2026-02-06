Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
6. 2. 2026,
12.28

45 minut

Grega Žemlja Davisov pokal slovenska teniška reprezentanca

Davisov pokal (Slovenija - Turčija)

V Velenju teniška poslastica med Slovenijo in Turčijo

Tenis Slovenija Davisov pokal Žemlja Artnak Šeško | Slovenska reprezentanca želi v Velenju izkoristiti prednost domačega igrišča. | Foto Teniška zveza Slovenije

Slovenska reprezentanca želi v Velenju izkoristiti prednost domačega igrišča.

Foto: Teniška zveza Slovenije

Slovenska teniška reprezentanca bo danes in jutri naskakovala tretjo zaporedno zmago v zadnjem letu, ki jo lahko pripelje med 41 najboljših ekip v Davisovem pokalu. V Velenju se bo merila s Turčijo, ki prav tako ne skriva visokih ambicij.

Žiga Šeško
Sportal Žemlja: Šeško nas vse v reprezentanci dela boljše

Na papirju so favoriti Turki, ki imajo malenkostno višjerangirane igralce, a v Davisovem pokalu, za katerega je letos prijavljenih 160 reprezentanc, s čimer je to najmnožičnejše ekipno tekmovanje na svetu, o zmagovalcu odločajo tudi drugi faktorji. Predvsem ekipni duh, izbor podlage in žog ter seveda domače občinstvo.

Slovenija je izbrala pesek, na katerega turški igralci niso navajeni, na svoji strani bo imela občinstvo - tribuna sprejme okoli 1000 gledalcev (Turkov naj bi bilo okoli 60), predvsem pa ima ekipo, ki pod vodstvom selektorja Grega Žemlje diha kot eno.

V ekipi so vsi najboljši slovenski igralci, vključno z Žigo Šeškom, novopečenim mladinskim prvakom grand slama v Avstraliji, ki pa prvi dan še ne bo nastopil. Selektor je nalogo zaupal Sebastianu Dominku in Boru Artnaku. Prvi dvoboj se bo začel ob 13. uri.

V soboto sledi igra parov, nato pa še dva dvoboja posameznikov. Zmagovalec bo septembra letos igral v drugem krogu svetovne skupine 1 in se potegoval za uvrstitev v kvalifikacije za zaključni turnir 2027, poraženec pa bo nazadoval v svetovno skupino 2.

