Začel bo Sebastian Dominko, Žigi Šešku dan počitka

Dvoboj Davisovega pokala svetovne skupine 1 v Velenju med Slovenijo in Turčijo bosta začela drugopostavljeni slovenski igralec Sebastian Dominko in prvorangirani gostujoči Mert Alkaya, je določil žreb v Vili Bianci v prestolnici Šaleške doline.

Otvoritveni partiji, ki se bo začela v petek, 6. februarja, ob 13. uri, bo sledil dvoboj med najvišjeuvrščenim slovenskim igralcem na lestvici ATP Borom Artnakom in drugim turškim Yankijem Erelom.

Dvoboj se bo nadaljeval v soboto z začetkom ob 11. uri z igro dvojic, za katero je slovenski selektor Grega Žemlja predvidel Filipa Jeffa Planinška in Žiga Šeška. Sledita še dva dvoboja posameznikov; najprej najboljših igralcev, nato pa še drugouvrščenih.

Grega Žemlja je imel pred žrebom zahtevno nalogo, saj ima v ekipi štiri izenačene igralce, med njimi tudi novopečenega zmagovalca odprtega prvenstva Avstralije, ki je iz dežele tam spodaj prišel naravnost v Velenje. Žiga Šeško je z ekipo šele dva dni, ni še aklimatiziran na evropski čas in slovensko podnebje, zato mu je kapetan odmeril dan počitka in nanj računa v soboto.

"Privilegij je, ko imaš v ekipi štiri enakovredne posameznike in moraš izbrati dva najboljša. Seveda bi želel, da se Žiga Šeško po tem velikanskem uspehu predstavi slovenski publiki, vendar tudi Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek in Sebastian Dominko so v odlični formi in verjamem, da bodo uspešno opravili svoje naloge," je na žrebu v Velenju povedal Grega Žemlja, ki ima pravico spremeniti postavo eno uro pred začetkom vsakega dvoboja.

Tako Bor Artnak kot Sebastian Dominko sta bila v postavi, ko je Slovenija nazadnje igrala s Turčijo. Pred tremi leti v Istanbulu so bili Turki prepričljivo boljši, tokrat pa bodo malenkosti odločale o zmagovalcu. "Čeprav so Turki na lestvici ATP malce višje, mislim, da smo tokrat mi favoriti. Igramo na pesku, kjer se oni ne počutijo domače, imamo publiko, ki nas bo zagotovo ponesla, predvsem pa smo prava, homogena ekipa, ki bo naredila vse za zmago," je povedal Artnak.

Sebastian Dominko je na lestvici ATP šele četrti slovenski igralec, zaseda 1069. mesto, zato ga je nominacija malce presenetila. Artnak je 467., Planinšek 578. in Šeško 983. Najboljša Turka sta 376. in 436.

"Na papirju so Turki resda favoriti, vendar v Davisovem pokalu je pomembno tudi srce, želja po zmagi in dnevna forma. Glede na to, da smo vsi v dobro pripravljeni, verjamem, da so odločale malenkosti. Dal bom vse od sebe, da prikažem najboljši tenis in Sloveniji priigram prvo točko," je dejal Sebastian Dominko.