Zadnji del kanala C0 položili z dokončnim, ne pa še pravnomočnim gradbenim dovoljenjem

Izbrani izvajalec je v soboto pri hipodromu končal dela za položitev zadnjih 120 metrov od 12,1 kilometra dolgega povezovalnega kanalizacijskega kanala C0, je danes dejal ljubljanski župan Zoran Janković. Zadnji del kanala, ki je v delu javnosti deležen ostrega nasprotovanja, so položili z dokončnim, ne pa še pravnomočnim gradbenim dovoljenjem.

Janković je na redni tedenski novinarski konferenci pojasnil, da delavci zdaj še pospravljajo gradbišče, zasadili so tudi dodatna drevesa na nasipih in posejali travo.

Janković je spomnil, da ima občina oz. njeno javno podjetja Voka Snaga za ta zadnji odsek dokončno gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno, saj je okoljska organizacija Alpe Adria Green sprožila upravni spor.

Incidenta ni hotel podrobneje komentirati

Janković ob tem znova ni hotel podrobneje komentirati tega, da se je na gradbišču zadnjega dela kanala pri ljubljanskem hipodromu Stožice ob začetku del konec marca zgodil incident. Kot trdi eden od lastnikov zemljišč, naj bi ga varnostniki napadli in ga nasilno odpeljali z zemljišča, nato naj bi fizično obračunali še z njegovim bratrancem.

Župan je danes znova dejal, da bodo na občini počakali na ugotovitve policije. Je pa ponovil trditve, da je bilo gradbišče v času omenjenega incidenta ograjeno in ustrezno označeno, prehod na območju pa omejen.

Janković je napovedal, da bodo naslednji torek on ter župana Medvod in Vodic skupaj s sodelavci predstavili projekt kanala C0 in drugih posegov v kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Ljubljana ter občinah Medvode in Vodice.

Janković: Položili smo 300 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja in prenovili več kot 260 cest

Kanal C0 bo namreč povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del na 111 milijonov evrov ovrednotenega velikega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Za projekt je občina dobila okoli 69 milijonov evrov evropskih sredstev in okoli 12 milijonov evrov državnih. Preostalo prispevajo omenjene tri občine.

Po Jankovićevih besedah so v zadnjih letih v teh treh občinah položili za 300 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja in ob tem npr. na območju ljubljanske občine prenovili tudi več kot 260 cest. Stopnja priključenosti na kanalizacijo v Mestni občini Ljubljana se bo tako po napovedih povečala na 98 odstotkov, skupaj pa naj bi s projektom na območju Ljubljane zaprli okoli 26.500 greznic.

Gradnja kanala C0 ima v delu javnosti in politike glasne nasprotnike, ki na nepravilnosti v projektu redno opozarjajo s protesti in dogodki, na to temo je v DZ delovala tudi preiskovalna komisija.

Po prepričanju nasprotnikov je projekt sporen tako z vidika zaščite pitne vode na območju vodonosnika kot z vidika same izvedbe. Janković je bil danes do nasprotnikov, ki jim priznava legitimno pravico do nasprotovanja in protestov, kritičen zato, ker po njegovih besedah strašijo občane, da bo zaradi kanala onesnažena pitna voda, kar na občini odločno zavračajo.