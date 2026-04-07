Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
7. 4. 2026,
13.50

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
koalicijska pogodba koalicija Gibanje Svoboda

Torek, 7. 4. 2026, 13.50

21 minut

Svoboda pripravila izhodišča za vlado narodne enotnosti: predvidenih 16 ministrstev

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,80
Robert Golob | Foto STA

Foto: STA

Po delovnem srečanju preteklo sredo je Gibanje Svoboda kot relativna zmagovalka volitev prevzela pobudo za oblikovanje nove vlade. Pripravila je izhodišča za koalicijski sporazum ter prvi predlog organizacijske strukture t. i. vlade narodne enotnosti. Znano je, kakšen je njihov predlog.

Kot poudarjajo v stranki, so pri pripravi izhajali iz programskih prioritet vseh demokratičnih parlamentarnih strank, te pa da so upoštevali tako na podlagi dozdajšnjih pogovorov kot tudi javno predstavljenih programov.

V Svobodi so identificirali deset vsebinskih točk, ki bi lahko predstavljale temelj prihodnjega koalicijskega sodelovanja. Po njihovem mnenju je v tem trenutku ključno iskati skupne imenovalce in področja povezovanja. Cilj je oblikovanje razvojno usmerjenega in stabilnega koalicijskega sporazuma, ki bi omogočil učinkovito soočanje z izzivi v prihodnjih mesecih.

Manj ministrstev: koliko bi jih dobil kdo?

Predlagana organizacija vlade temelji na racionalizaciji in večji operativnosti, so zapisali v sporočilu za javnost. Po predlogu bi imela vlada narodne enotnosti 16 ministrstev, kar naj bi prispevalo k večji preglednosti, boljši koordinaciji in hitrejšemu odločanju. Razdelitev resorjev je zasnovana na načelu sorazmernosti, pri čemer gre za izhodiščni model, ki se lahko v nadaljnjih pogajanjih še spremeni.

Po trenutnem predlogu bi Gibanje Svoboda prevzela sedem ministrstev. Nova Slovenija – Krščanski demokrati bi dobila tri resorje, Socialni demokrati dva, Demokrati Anžeta Logarja prav tako dva, medtem ko bi Levica in Vesna skupaj prevzeli dva resorja.

Golob začenja pogovore

Predsednik vlade in vodja stranke Robert Golob bo v prihodnjih dneh začel individualne pogovore s predsedniki parlamentarnih strank. Na teh srečanjih bo predstavil izhodišča za koalicijski sporazum in predlagano organizacijo vlade.

Ob tem v Svobodi poudarjajo, da spoštujejo tudi odločitve tistih, ki v vlado ne želijo vstopiti. Stranki Resni.ca, ki je takšno stališče že izrazila, nameravajo ponuditi sodelovanje pri posameznih programskih prioritetah.

