Velenje bo v petek in soboto znova v znamenju tenisa. Slovenska teniška reprezentanca bo v kvalifikacijah za svetovno skupino I Davisovega pokala gostila Turčijo. Slovenski vrsti bo v Beli dvorani pomagal tudi nedavni zmagovalec mladinskega odprtega prvenstva Avstralije, Žiga Šeško.

Slovenija je lani v Davisovem pokalu odigrala dva dvoboja; februarja je v Velenju premagala Indonezijo, septembra pa v Ljubljani še Urugvaj.

Selektor Grega Žemlja bo imel tokrat v ekipi na voljo Bora Artnaka (467. igralec na lestvici ATP), Filipa Jeffa Planinška (578.), Žigo Šeška (983.) in Sebastiana Dominka (1069.).

Selektor Žemlja: Izbrali podlago in žoge, ki nam ustrezajo

Najboljši igralec turške vrste na svetovni lestvici je Mert Alkaya, ki je na 376. mestu ATP. Kot je dejal kapetan Žemlja na današnji novinarski konferenci, verjame, da je Slovenija sposobna zmagati.

"Že nekaj dni smo v Velenju, včeraj se nam je priključil še Žiga. Nova tekma, nova rutina, nov izziv in nova pričakovanja. Ta teden se je res veliko zgodilo - čestitke Žigi za zmago v Avstraliji -, danes je opravil šele prvi trening. Veliko moramo še premisliti in opraviti analizo," je pojasnil Žemlja.

Možnosti za zmago Slovenije so po mnenju selektorja Grege Žemlje v odstotkih 51:49. Foto: Teniška zveza Slovenije

"Verjamem, da smo sposobni zmagati. Smo rahli favoriti. Vem, da bo težko, a upam na pozitiven rezultat. Mi smo izbrali podlago in žoge, ki nam ustrezajo. Zanimivo je, da njihova najboljša igralca lani sploh nista igrala na peščeni podlagi. Nekatere igralce poznamo, druge spremljamo ta teden. Verjamem, da lahko sestavimo uspešno taktiko. Je pa veliko kombinacij, saj sta ekipi zelo izenačeni," je še menil kapetan.

"Nekaj neznank še obstaja, jutri po žrebu bo teh vprašanj že manj. Včasih je selektor ženske reprezentance Andrej Kraševec rekel, da so možnosti v odstotkih 51:49, tako da je nekaj takega tudi tokrat," je ocenil kapetan.

Šeško: Glava še ni povsem spočita

Bor Artnak je dejal, da mu je vedno v čast igrati za reprezentanco. "Vzdušje v ekipi je izjemno. Smo mlada ekipa, vsi smo dobri prijatelji in res sem rad del nje. Uradnih tekem z njihovimi igralci še nisem igral. Poznam drugega in tretjega igralca, s Kirkinom sem nekajkrat treniral, ko je bil z mano tudi Grega Žemlja. Bil je malce poškodovan, a se mi zdi, da je njihov najboljši. Kdorkoli bo igral, bo naš strokovni štab poskrbel, da bomo dobro pripravljeni," je povedal Artnak.

Žiga Šeško bo le nekaj dni po največjem uspehu kariere, zmagi na mladinskem turnirju OP Avstralije, nastopil za Slovenijo v Davisovem pokalu. Foto: Guliverimage

Žiga Šeško se je ekipi priključil kot zadnji med igralci, po dveh napornih dneh medijskih obveznosti je zdaj znova v ospredju zgolj tenis. "Zadnje dni sem imel res veliko obveznosti, tako da glava še ni povsem spočita. V ekipi je super vzdušje. Utrujenost počasi izginja, vesel sem, da me je selektor vpoklical, zato komaj čakam na začetek," je dejal Šeško ter pohvalil igrišče in žoge.

Slovenija se je s Turčijo sicer doslej pomerila trikrat; dvakrat je bila boljša, nazadnje pa je leta 2023 s 4:0 slavila Turčija. Dvoboj bo potekal v petek in soboto v Beli dvorani v Velenju, vstop bo prost.