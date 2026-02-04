Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
15.52

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bor Artnak Grega Žemlja Žiga Šeško Davisov pokal

Sreda, 4. 2. 2026, 15.52

19 minut

Slovenska reprezentanca v Davisovem pokalu pred dvobojem s Turčijo

V Velenju vse pripravljeno za teniško poslastico, Slovenija želi izkoristiti prednost proti Turčiji

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tenis Slovenija Davisov pokal Žemlja Artnak Šeško | Selektor Grega Žemlja ter igralca Bor Artnak (levo) in Žiga Šeško (desno) so predstavili pričakovanja pred dvobojem s Turčijo. | Foto Teniška zveza Slovenije

Selektor Grega Žemlja ter igralca Bor Artnak (levo) in Žiga Šeško (desno) so predstavili pričakovanja pred dvobojem s Turčijo.

Foto: Teniška zveza Slovenije

Velenje bo v petek in soboto znova v znamenju tenisa. Slovenska teniška reprezentanca bo v kvalifikacijah za svetovno skupino I Davisovega pokala gostila Turčijo. Slovenski vrsti bo v Beli dvorani pomagal tudi nedavni zmagovalec mladinskega odprtega prvenstva Avstralije, Žiga Šeško.

Veronika Erjavec
Sportal Kaja Juvan izziva prvo nosilko, Veronika Erjavec izločila rojakinji

Slovenija je lani v Davisovem pokalu odigrala dva dvoboja; februarja je v Velenju premagala Indonezijo, septembra pa v Ljubljani še Urugvaj.

Selektor Grega Žemlja bo imel tokrat v ekipi na voljo Bora Artnaka (467. igralec na lestvici ATP), Filipa Jeffa Planinška (578.), Žigo Šeška (983.) in Sebastiana Dominka (1069.).

Selektor Žemlja: Izbrali podlago in žoge, ki nam ustrezajo

Najboljši igralec turške vrste na svetovni lestvici je Mert Alkaya, ki je na 376. mestu ATP. Kot je dejal kapetan Žemlja na današnji novinarski konferenci, verjame, da je Slovenija sposobna zmagati.

"Že nekaj dni smo v Velenju, včeraj se nam je priključil še Žiga. Nova tekma, nova rutina, nov izziv in nova pričakovanja. Ta teden se je res veliko zgodilo - čestitke Žigi za zmago v Avstraliji -, danes je opravil šele prvi trening. Veliko moramo še premisliti in opraviti analizo," je pojasnil Žemlja.

Možnosti za zmago Slovenije so po mnenju selektorja Grege Žemlje v odstotkih 51:49. | Foto: Teniška zveza Slovenije Možnosti za zmago Slovenije so po mnenju selektorja Grege Žemlje v odstotkih 51:49. Foto: Teniška zveza Slovenije

"Verjamem, da smo sposobni zmagati. Smo rahli favoriti. Vem, da bo težko, a upam na pozitiven rezultat. Mi smo izbrali podlago in žoge, ki nam ustrezajo. Zanimivo je, da njihova najboljša igralca lani sploh nista igrala na peščeni podlagi. Nekatere igralce poznamo, druge spremljamo ta teden. Verjamem, da lahko sestavimo uspešno taktiko. Je pa veliko kombinacij, saj sta ekipi zelo izenačeni," je še menil kapetan.

"Nekaj neznank še obstaja, jutri po žrebu bo teh vprašanj že manj. Včasih je selektor ženske reprezentance Andrej Kraševec rekel, da so možnosti v odstotkih 51:49, tako da je nekaj takega tudi tokrat," je ocenil kapetan.

Šeško: Glava še ni povsem spočita

Bor Artnak je dejal, da mu je vedno v čast igrati za reprezentanco. "Vzdušje v ekipi je izjemno. Smo mlada ekipa, vsi smo dobri prijatelji in res sem rad del nje. Uradnih tekem z njihovimi igralci še nisem igral. Poznam drugega in tretjega igralca, s Kirkinom sem nekajkrat treniral, ko je bil z mano tudi Grega Žemlja. Bil je malce poškodovan, a se mi zdi, da je njihov najboljši. Kdorkoli bo igral, bo naš strokovni štab poskrbel, da bomo dobro pripravljeni," je povedal Artnak.

Žiga Šeško bo le nekaj dni po največjem uspehu kariere, zmagi na mladinskem turnirju OP Avstralije, nastopil za Slovenijo v Davisovem pokalu. | Foto: Guliverimage Žiga Šeško bo le nekaj dni po največjem uspehu kariere, zmagi na mladinskem turnirju OP Avstralije, nastopil za Slovenijo v Davisovem pokalu. Foto: Guliverimage

Žiga Šeško se je ekipi priključil kot zadnji med igralci, po dveh napornih dneh medijskih obveznosti je zdaj znova v ospredju zgolj tenis. "Zadnje dni sem imel res veliko obveznosti, tako da glava še ni povsem spočita. V ekipi je super vzdušje. Utrujenost počasi izginja, vesel sem, da me je selektor vpoklical, zato komaj čakam na začetek," je dejal Šeško ter pohvalil igrišče in žoge.

Slovenija se je s Turčijo sicer doslej pomerila trikrat; dvakrat je bila boljša, nazadnje pa je leta 2023 s 4:0 slavila Turčija. Dvoboj bo potekal v petek in soboto v Beli dvorani v Velenju, vstop bo prost.

Tea Starc
Sportal Bodo znali izkoristiti val navdušenja?
Mima Jaušovec
Sportal Legendarna Slovenka: "V takratni Jugoslaviji je bil ta šport na dnu lestvice"
Žiga Šeško
Sportal Slovenski čudežni deček: Mama drži vse skupaj
Bor Artnak Grega Žemlja Žiga Šeško Davisov pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.