Od leta 2030 samostojno svetovno prvenstvo v maratonu

Maraton bo ostal disciplina na svetovnih atletskih prvenstvih še v letih 2027 in 2029, od leta 2030 pa bo prešel na svoja samostojna prvenstva, je sporočila Svetovna atletika. Od leta 2031 naprej tako maraton ali katera koli druga cestna tekaška preizkušnja ne bo več del stadionskega atletskega SP.

Svetovno prvenstvo v maratonu bo postalo vsakoletni dogodek, na katerem bodo moški in ženske tekmovali v izmeničnih letih in z enako pogostostjo kot trenutno v okviru stadionskega SP na dve leti. SP v cestnih tekih bo še naprej potekalo kot ločen letni dogodek.

V okviru te nove usmeritve je Svetovna atletika potrdila začetek formalnih pogovorov o tem, da bi Atene leta 2030 gostile prvo SP v maratonu. Zato sta se Svetovna atletika in Grška atletska zveza (SEGAS) v sodelovanju z regijo Atika dogovorili tudi o strateškem partnerstvu, s katerim bosta atenski maraton dvignila na najvišjo raven svetovnih cestnih tekem, s čimer bo prejel status elitne tekme.

To partnerstvo pomeni začetek večletnega investicijskega programa, namenjenega posodobitvi prvotne olimpijske proge, hkrati pa ohranjanju njene 2500-letne dediščine.

"Z veseljem raziskujemo možnost samostojnega SP v maratonu z Atenami, mestom, kjer se je rodila ta ikonična disciplina," je dejal predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe.

"Le malo športnih dogodkov ima težo in odmevnost kot maraton. To je tako preizkus najvišje zmogljivosti kot praznovanje množične udeležbe. To je priložnost za ustvarjanje namenskega globalnega praznovanja maratonskega teka, ki bo potekalo v okolju, ki časti njegovo dediščino, hkrati pa oblikuje sodobno prvenstvo, ki odraža duh svetovne tekaške skupnosti," je dodal Coe.