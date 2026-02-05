Četrtek, 5. 2. 2026, 21.41
Teniški globus, 5. februar
Emma Raducanu zanesljiva v Romuniji, Kaja Juvan izpadla v četrtfinalu dvojic
Nadaljujejo se dvoboji na manjših turnirjih ATP in WTA v Montpellierju, Abu Dabiju, Cluju in Ostravi. Preverite zadnje izide. Na turnirju v Franciji je izpadel drugi nosilec Flavio Cobolli, v Romuniji pa je bil zanesljiva prvopostavljena Emma Raducanu. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v Romuniji izgubila četrtfinalni dvoboj v konkurenci dvojic. Skupaj s Poljakinjo Majo Chwalinsko sta po uri in 11 minutah klonili proti tretjepostavljeni uzbekistansko-španski navezi Kamila Rahimova/Sara Sorribes Tormo z 2:6 in 3:6.
Juvan in Chwalinska sta uvodoma proti Madžarki Anni Bondar in Belgijki Greet Minnen slavili s 3:6, 6:3 in 10:8.
V polfinale sta se uvrstili Slovenka Veronika Erjavec in njena francoska partnerica Tiantsoo Sarah Rakotomanga Rajaonah, njuni naslednji tekmeci pa sta Rahimova in Sorribes Tormo.
V posamični konkurenci so nastopile tri slovenske teniške igralke. Tamaro Zidanšek je po uvodni zmagi nad Erjavec v drugem krogu izločila Romunka Sorana Cirstea, Juvan pa Britanka Emma Raducanu.
2. krog:
Titouan Droguet (Fra) - Aleksandar Kovacevic (ZDA/8) 4:6, 7:6 (5), 6:4;
Tallon Griekspoor (Niz/4) - Pablo Carreno Busta (Špa) 6:4, 6:4;
Luca Nardi (Ita) - Flavio Cobolli (Ita/2) 6:2, 6:3;
Felix Auger-Aliassime (Kan) - Stan Wawrinka (Švi) 6:4, 7:6;
Abu Dabi, WTA 500 (1.016.950 evrov):
2. krog:
Clara Tauson (Dan/3) - Mccartney Kessler (ZDA) 6:3, 6:4;
Sara Bejlek (Češ) - Sonay Kartal (VBr) 6:0, 6:2;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) - Alexandra Eala (Fil) 6:3, 6:3;
Hailey Batiste (ZDA) - Ljudmila Samsonova (Rus) 6:2, 4:6, 6:4;
Cluj-Napoca, WTA 250 (238.880 evrov):
2. krog:
Oleksandra Olijnikova (Ukr) - Xinyu Wang (Kit/4) 6:4, 6:4;
Emma Raducanu (VBr/1) - Maja Chwalinska (Pol) 6:0, 6:4;
Anastasia Potapova (Avt) - Sorana Cirstea (Rom) 7:5, 6:4,
Darja Snigur (Ukr) - Yue Yuan (Kit) 4:6, 6:0, 7:5;
Dvojice, četrtfinale:
X. Wang (Kit)/S. Zheng (Kit) - J. Cristian (Rom)/G. Ruse (Rom) 6:3, 2:6, 7:6 (5);
M. Chwalinska (Pol)/K. Juvan (Slo) - K. Rakhimova (Uzb)/ S. Sorribes Tormo 6:2, 6:3;
Ostrava, WTA 250 (238.880 evrov):
2. krog:
Katie Volynets (ZDA) - Alycia Parks (ZDA) 5:7, 6:4, 6:2;
Katie Boulter (VBr) - Linda Fruhvirtova (Češ) 6:3, 6:2;
Diane Parry (Fra) - Nikola Bartunkova (Češ) 6:1, 6:3;
Tamara Korpatsch (Nem) - Caty McNally 6:4, 6:2.