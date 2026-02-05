Emma Raducanu zanesljiva v Romuniji, Kaja Juvan izpadla v četrtfinalu dvojic

Nadaljujejo se dvoboji na manjših turnirjih ATP in WTA v Montpellierju, Abu Dabiju, Cluju in Ostravi. Preverite zadnje izide. Na turnirju v Franciji je izpadel drugi nosilec Flavio Cobolli, v Romuniji pa je bil zanesljiva prvopostavljena Emma Raducanu. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v Romuniji izgubila četrtfinalni dvoboj v konkurenci dvojic. Skupaj s Poljakinjo Majo Chwalinsko sta po uri in 11 minutah klonili proti tretjepostavljeni uzbekistansko-španski navezi Kamila Rahimova/Sara Sorribes Tormo z 2:6 in 3:6.