Nedelja, 8. 2. 2026, 14.21
35 minut
Teniški globus, 8. februar
Andreja Klepač uspešno začela turnir v Dohi
Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je uspešno začela nastope na turnirju WTA 1000 v Dohi v konkurenci dvojic. Slovenka je v 1. krogu skupaj s Poljakinjo Katarzyno Piter ugnala hrvaško-belgijsko zasedbo Darija Jurak Schreiber/Magali Kempen.
Naslednji tekmici slovensko-poljske dvojice bosta tretji nosilki, Hsieh Su-wei iz Tajvana in Latvijka Jelena Ostapenko.
Devetintridesetletna Klepač je sicer edina slovenska predstavnica na turnirju v Katarju.
Doha, WTA 1000 (3.458.725 evrov):
- dvojice, 1. krog:
Katarzyna Piter/Andreja Klepač (Pol/Slo) - Darija Jurak Schreiber/Magali Kempen (Hrv/Bel) 7:5, 6:1.