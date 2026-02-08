Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
8. 2. 2026,
14.21

35 minut

tenis Andreja Klepač teniški globus

Nedelja, 8. 2. 2026, 14.21

35 minut

Teniški globus, 8. februar

Andreja Klepač uspešno začela turnir v Dohi

STA

Andreja Klepač | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je uspešno začela nastope na turnirju WTA 1000 v Dohi v konkurenci dvojic. Slovenka je v 1. krogu skupaj s Poljakinjo Katarzyno Piter ugnala hrvaško-belgijsko zasedbo Darija Jurak Schreiber/Magali Kempen.

Naslednji tekmici slovensko-poljske dvojice bosta tretji nosilki, Hsieh Su-wei iz Tajvana in Latvijka Jelena Ostapenko.

Devetintridesetletna Klepač je sicer edina slovenska predstavnica na turnirju v Katarju.

Doha, WTA 1000 (3.458.725 evrov):

- dvojice, 1. krog:
Katarzyna Piter/Andreja Klepač (Pol/Slo) - Darija Jurak Schreiber/Magali Kempen (Hrv/Bel) 7:5, 6:1.

