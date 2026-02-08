Andreja Klepač uspešno začela turnir v Dohi

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je uspešno začela nastope na turnirju WTA 1000 v Dohi v konkurenci dvojic. Slovenka je v 1. krogu skupaj s Poljakinjo Katarzyno Piter ugnala hrvaško-belgijsko zasedbo Darija Jurak Schreiber/Magali Kempen.