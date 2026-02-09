Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

2 uri, 52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Nika Prevc Nika Prevc zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 kolesarstvo Primož Roglič Primož Roglič

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 4.00

2 uri, 52 minut

Roglič ob srebru Nike Prevc: "Solzne oči imaš. Lahko je ponosna!"

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Od našega poročevalca iz Cortine d'Ampezzo.

Tina Maze Primož Roglič | Tina Maze in Primož Rogliča sta bila glavna gosta ob odprtju Slovenske hiše v Cortini d'Ampezzo. | Foto Anže Malovrh/STA

Tina Maze in Primož Rogliča sta bila glavna gosta ob odprtju Slovenske hiše v Cortini d'Ampezzo.

Foto: Anže Malovrh/STA

Nekoč skakalec, danes vrhunski kolesar Primož Roglič je v Slovenski hiši v Cortini d’Ampezzo med pogovorom z novinarji hitro prišel tudi do teme, ki je v teh dneh v Sloveniji v ospredju – do olimpijske skakalne tekme Nike Prevc in čustev, ki jih je prineslo srebrno odličje. Roglič je skoke spremljal po televiziji, v Cortini pa je bil kot gledalec na ženskem smuku. Kot športnik, ki razume, kaj pomeni pritisk največjih tekmovanj, je mladi skakalni šampionki namenil jasne, spodbudne besede.

Slovenija je majhna nacija, a z odličnimi športniki, med katere spada tudi kolesarski šampion Primož Roglič. V karieri je postavljal številne mejnike in se prelevil iz smučarskega skakalca v izvrstnega kolesarja. Prav zato je bilo njegovo gostovanje v Slovenski hiši na olimpijskih igrah toliko bolj zanimivo, saj razume tako zimsko kot poletno plat vrhunskega športa.

Nika Vodan Nika Prevc
Sportal Nika Prevc dan po srebru ni šla na skakalnico, Nika Vodan v okrnjeni konkurenci pri vrhu

Skupaj s Tino Maze (pogovor z njo bomo objavili posebej, op. a.) sta bila posebna gosta v Cortini d'Ampezzo. Ko je beseda nanesla na to, zakaj ima Slovenija toliko vrhunskih športnikov, Roglič ni iskal enega imena ali enega trenutka, ki bi vse razložil: "Težko bi izpostavil, s kom se je to začelo. V različnih disciplinah imamo vrhunske športnike. Konec koncev ni važno, v katerem športu si. Pomemben je pristop in želja, da želiš biti najboljši. Ko enkrat vidiš in spoznaš, da lahko naredimo nekaj, za seboj potegnemo drug drugega naprej. In tako rastemo."

Sanjal o zimskih olimpijskih igrah

Nato se je dotaknil olimpijskih iger, ki jih je kot nekdanji smučarski skakalec vedno doživljal kot posebno željo. Čeprav ima z letnih iger zlato medaljo (v Tokiu je bil zlat v kronometru), je priznal, da so bile zimske dolgo njegova sanjska misel.

Sanjal je o zimskih olimpijskih igrah, dočakal zlato na poletnih olimpijskih igrah. | Foto: Anže Malovrh/STA Sanjal je o zimskih olimpijskih igrah, dočakal zlato na poletnih olimpijskih igrah. Foto: Anže Malovrh/STA

"Sanjal sem o zimskih olimpijskih igrah. Bolj kot o poletnih. To je zagotovo. Lepo jih je občutiti, čeprav le kot gledalec. Športniki in športnice si želijo biti del tega spektakla. Če lahko pogledamo malce z distance, so vsi zmagovalci. Z užitkom je spremljati in doživljati vse te emocije. Konec koncev je šport skupek emocij – tako dobrih kot slabih. To je tisto, kar lahko vsi občutimo in uživamo v tem."

"Kar ljudje vidijo, so prva mesta, medalje, ampak športniki vemo, da moraš živeti in sanjati celotno življenje, da ti uspe."

In prav pri emocijah se je Roglič najbolj ustavil, ko je prišla na vrsto beseda o odlični slovenski skakalki Niki Prevc. Povedal je, da je njeno sobotno pot do olimpijskega srebra spremljal po televiziji, upa pa, da bo današnjo moško lahko videl v živo v Predazzu.

"Za olimpijske igre moraš živeti, sanjati celotno življenje. Potem moraš biti še boljši, da ti uspe kaj vidnejšega."

"Neverjetno je. Kar ljudje vidijo, so prva mesta, medalje, ampak vsi mi športniki vemo, da eno leto prej ne rečeš: "Jaz bi šel pa naslednje leto na olimpijske igre." To moraš živeti in sanjati celotno življenje, da ti to uspe. Potem moraš biti še toliko boljši, da ti uspe doseči kaj vidnejšega, medaljo ali kak drug uspeh."

"Nika mora biti ponosna. Lahko uživa naprej. Mi bomo navijali in uživali."

V nadaljevanju je še bolj neposredno opisal, kako je tekmo doživljal, ko je videl, da si je Nika vidno želela zlato in da jo je srebro sprva tudi zabolelo. Po Rogličevem mnenju je to povsem naravno – in celo nujno za tiste, ki so po duši zmagovalci in zmagujejo.

Primož Roglič verjame v Niko Prevc. | Foto: Reuters Primož Roglič verjame v Niko Prevc. Foto: Reuters

In kako je sam spremljal? "Solzne oči imaš. Preprosto. Sploh, ko sem jo gledal ... Nika je zmagovalka, zato ker je že toliko tekem zmagala. In zagotovo velja dejstvo, če si kot športnik zadovoljen z drugim mestom, potem tudi ne boš zmagoval. Razumljivo je bilo in tudi potrebno. Zagotovo mora biti zelo ponosna na to medaljo. Lahko uživa le še naprej. Kar je pokazala v celotni sezoni in zdaj, so le bonusi. Mi bomo navijali in mi bomo uživali."

Nika Prevc
Sportal Srebrni Niki Prevc v čustvenih trenutkih stali ob strani, besede Tepeša zadele bistvo
Žan Košir
Sportal Žan Košir ima dovolj nespoštovanja: To je sramota
Domen Prevc
Sportal Prevc: Majhna skakalnica, zahtevne razmere, veter od zadaj, stvari niso ravno meni po godu
Tim Mastnak
Sportal Tim Mastnak po drami in fotofinišu brez odličja, mešana štafeta in Ilka za deseterico
Domen Prevc
Sportal Zgolj ena tekma s slovenskim pridihom, a za Slovence še kako zanimiva
ZOI Bormio smuk Marco Odermatt
Sportal Alpski smučarji v novosti, ki je bila predstavljena lani, Slovenci brez nastopa
Peter Prevc Domen Prevc
Sportal Drama, ki je Prevcu v Predazzu vzela nekaj dni življenja
Gaber Arh
Sportal V zakulisju srebrne Nike Prevc: človek, ki ga skoraj nihče ne vidi
Nika Prevc Nika Prevc zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 kolesarstvo Primož Roglič Primož Roglič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.