Roglič ob srebru Nike Prevc: "Solzne oči imaš. Lahko je ponosna!"

Nekoč skakalec, danes vrhunski kolesar Primož Roglič je v Slovenski hiši v Cortini d’Ampezzo med pogovorom z novinarji hitro prišel tudi do teme, ki je v teh dneh v Sloveniji v ospredju – do olimpijske skakalne tekme Nike Prevc in čustev, ki jih je prineslo srebrno odličje. Roglič je skoke spremljal po televiziji, v Cortini pa je bil kot gledalec na ženskem smuku. Kot športnik, ki razume, kaj pomeni pritisk največjih tekmovanj, je mladi skakalni šampionki namenil jasne, spodbudne besede.

Slovenija je majhna nacija, a z odličnimi športniki, med katere spada tudi kolesarski šampion Primož Roglič. V karieri je postavljal številne mejnike in se prelevil iz smučarskega skakalca v izvrstnega kolesarja. Prav zato je bilo njegovo gostovanje v Slovenski hiši na olimpijskih igrah toliko bolj zanimivo, saj razume tako zimsko kot poletno plat vrhunskega športa.

Skupaj s Tino Maze (pogovor z njo bomo objavili posebej, op. a.) sta bila posebna gosta v Cortini d'Ampezzo. Ko je beseda nanesla na to, zakaj ima Slovenija toliko vrhunskih športnikov, Roglič ni iskal enega imena ali enega trenutka, ki bi vse razložil: "Težko bi izpostavil, s kom se je to začelo. V različnih disciplinah imamo vrhunske športnike. Konec koncev ni važno, v katerem športu si. Pomemben je pristop in želja, da želiš biti najboljši. Ko enkrat vidiš in spoznaš, da lahko naredimo nekaj, za seboj potegnemo drug drugega naprej. In tako rastemo."

Sanjal o zimskih olimpijskih igrah

Nato se je dotaknil olimpijskih iger, ki jih je kot nekdanji smučarski skakalec vedno doživljal kot posebno željo. Čeprav ima z letnih iger zlato medaljo (v Tokiu je bil zlat v kronometru), je priznal, da so bile zimske dolgo njegova sanjska misel.

Sanjal je o zimskih olimpijskih igrah, dočakal zlato na poletnih olimpijskih igrah. Foto: Anže Malovrh/STA

"Sanjal sem o zimskih olimpijskih igrah. Bolj kot o poletnih. To je zagotovo. Lepo jih je občutiti, čeprav le kot gledalec. Športniki in športnice si želijo biti del tega spektakla. Če lahko pogledamo malce z distance, so vsi zmagovalci. Z užitkom je spremljati in doživljati vse te emocije. Konec koncev je šport skupek emocij – tako dobrih kot slabih. To je tisto, kar lahko vsi občutimo in uživamo v tem."

"Kar ljudje vidijo, so prva mesta, medalje, ampak športniki vemo, da moraš živeti in sanjati celotno življenje, da ti uspe."

In prav pri emocijah se je Roglič najbolj ustavil, ko je prišla na vrsto beseda o odlični slovenski skakalki Niki Prevc. Povedal je, da je njeno sobotno pot do olimpijskega srebra spremljal po televiziji, upa pa, da bo današnjo moško lahko videl v živo v Predazzu.

"Za olimpijske igre moraš živeti, sanjati celotno življenje. Potem moraš biti še boljši, da ti uspe kaj vidnejšega."

"Neverjetno je. Kar ljudje vidijo, so prva mesta, medalje, ampak vsi mi športniki vemo, da eno leto prej ne rečeš: "Jaz bi šel pa naslednje leto na olimpijske igre." To moraš živeti in sanjati celotno življenje, da ti to uspe. Potem moraš biti še toliko boljši, da ti uspe doseči kaj vidnejšega, medaljo ali kak drug uspeh."

"Nika mora biti ponosna. Lahko uživa naprej. Mi bomo navijali in uživali."

V nadaljevanju je še bolj neposredno opisal, kako je tekmo doživljal, ko je videl, da si je Nika vidno želela zlato in da jo je srebro sprva tudi zabolelo. Po Rogličevem mnenju je to povsem naravno – in celo nujno za tiste, ki so po duši zmagovalci in zmagujejo.

Primož Roglič verjame v Niko Prevc. Foto: Reuters

In kako je sam spremljal? "Solzne oči imaš. Preprosto. Sploh, ko sem jo gledal ... Nika je zmagovalka, zato ker je že toliko tekem zmagala. In zagotovo velja dejstvo, če si kot športnik zadovoljen z drugim mestom, potem tudi ne boš zmagoval. Razumljivo je bilo in tudi potrebno. Zagotovo mora biti zelo ponosna na to medaljo. Lahko uživa le še naprej. Kar je pokazala v celotni sezoni in zdaj, so le bonusi. Mi bomo navijali in mi bomo uživali."