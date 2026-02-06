Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
6. 2. 2026,
17.40

Špansko prvenstvo, 23. krog

Jan Oblak tudi v poslastici z Barcelono na stranskem tiru?

Jan Oblak, Atletico Madrid : Barcelona | Bo Jan Oblak tudi v polfinalu pokala sedel na klopi madridskega Atletica. | Foto Guliverimage

Bo Jan Oblak tudi v polfinalu pokala sedel na klopi madridskega Atletica.

Foto: Guliverimage

Mrtvi tek v boju za naslov španskega prvaka se nadaljuje. V 23. krogu bo vodilna Barcelona pred svojimi navijači gostila Mallorco, Real Madrid pa čaka neugodno gostovanje v Valencii. Atletico Madrid se bo v prestolnici pomeril z Real Betisom, Jan Oblak in soigralci pa so danes dočakali tudi naslednjega nasprotnika v španskem kraljevem pokalu; že prihodnjo sredo bo na sporedu polfinalna poslastica s katalonskim ponosom. V petkovem večeru krog odpirata Celta in Osasuna.

Prav visoka zmaga nad Betisom je četi Diega Simeoneja prinesla zadnjo vozovnico za polfinale španskega pokala. Pred Atleticom so se tja uvrstili še Barcelona, Athletic Bilbao in Real Sociedad. Današnji žreb je določil polfinalne pare in poskrbel za finale pred finalom; Madridčani se bodo v ponovitvi lanskega polfinala spet pomerili z Barco. Lani so bili s skupnim rezultatom 5:4 boljši Katalonci, ki so v finalu ugnali tudi madridski Real. V polfinalu odločitev o zmagovalcu sicer pade šele po dveh tekmah.

Zanimivo bo videti, ali bo Simeone ostal zvest svoji filozofiji in bo Jan Oblak tudi tokrat obsedel na klopi, kot je to v navadi na pokalnih tekmah. Njegov namestnik Juan Musso je na dveh lanskih srečanjih z varovanci Hansija Flicka prejel pet zadetkov ...

Zagotovo pa bo kapetan slovenske reprezentance v vratih Madridčanov stal v nedeljo, ko se bo drugič v tem tednu soočil z nogometaši Betisa. Ravno proti Andaluzijcem si je namreč Atletico priigral polfinale pokala, tekma v Sevilli se je končala kar s 5:0 v korist gostov.

Špansko prvenstvo, 23. krog:

Petek, 6. februar:

Sobota, 7. februar:

Nedelja, 8. februar:

Ponedeljek, 9. februar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

22 – Mbappe (Real)
15 – Muriqi (Mallorca)
12 – Torres (Barcelona)
10 – Budimir (Osasuna)
– Lewandowski (Barcelona), Yamal (Barcelona)
– Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta Vigo), Moleiro (Villarreal), Oyarzabal (Real Sociedad), Raphinha (Barcelona)
– Alvarez (Atletico), De Frutos (Rayo), Duro (Valencia), Moreno (Villarreal), Sorloth (Atletico Madrid), Vanat (Girona)
– Adams (Sevilla), Eyong (Levante), Fornals (Betis), Griezmann (Atletico), Guedes (Real Sociedad), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Olmo (Barcelona), Vinicius Jr. (Real Madrid)

 
