Barceloni so se pridružili Baski in Atletico brez Oblaka

Prvi februarski teden je v Španiji prinesel četrtfinale kraljevega pokala. Branilka naslova Barcelona se je v torek zvečer soočila z izzivom, pri katerem je nepričakovano pogorel Real Madrid, z Albacetejem. Katalonci so bili uspešnejši in so napredovali, a nikakor ne zlahka. V sredo sta se med najboljše štiri uvrstila baskovska velikana, Real Sociedad in Athletic Bilbao. Atletico Madrid je vstopnico za polfinale ujel v četrtek, ko pri Realu Betisu zmagal s 5:0. Jan Oblak v pokalu ne brani.

Barcelona je v četrtfinale vstopila kot nesporen favorit pokalnega tekmovanja. Za to je sredi januarja v prvi vrsti poskrbel Albacete, španski drugoligaš, ki je povsem pokvaril trenerski debi Alvara Arbeloe. Trenutno 13. klub španske druge lige je z zadetkom Jefteja Betancorja v 94. minuti pred svojimi navijači premagal galaktike (3:2) in si zagotovil mesto med najboljšo osmerico ekip v letošnji izvedbi kraljevega pokala.

Žreb se je z Albacetejem, ki je v španski prvoligaški druščini nazadnje igral v sezoni 2004/05, poigral še enkrat in ga po madridskem Realu soočil še s katalonskim ponosom. Barcelona je najtrofejnejša ekipa tega tekmovanja, a zgodovina zadnjih let ni na njeni strani; uspešne obrambe pokalnega naslova v Španiji ni bilo vse od leta 2018, ko so sicer prav Katalonci slavili četrtič zapovrstjo.

Albacete je na domačem igrišču lovil novo senzacijo, a mu je spodletelo. Barcelona je zmagala z 2:1. Goste je v 39. minuti v vodstvo popeljal Lamine Yamal, v 56. minuti je zadel še Ronald Araujo in kazalo je že, da bodo Katalonci napredovali zlahka, pa so se domači uprli z vsemi možmi, v 87. minut z zadetkom Javija Morena še upali na čudež, pa jim je zmanjkalo časa, še več, Barcelona je v sodnikovem dodatku zadela še enkrat, a takrat iz prepovedanega položaja.

Ademola Lookman je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Atletica s 3:0. Foto: Guliverimage

V sredo sta bila na sporedu dva četrtfinalna obračuna. Athletic Bilbao je v gosteh premagal Valencio z 2:1, zmagoviti zadetek pa je dosegel Inaki Williams v šesti minuti sodnikovega podaljška. Real Sociedad je po preobratu, zaostanek z 1:2 je preobrnil v končno zmago s 3:2, ugnal Alaves.

Zadnji polfinalist je bil odločen v četrtek zvečer, ko je na Villamarinu pri Realu Betisu gostoval Atletico Madrid. Jan Oblak je vroč obračun v Andaluziji pospremil s klopi za rezerviste, saj Diego Simeone ne odstopa od svoje filozofije rotiranja vratarjev. V kraljevem pokalu letos priložnost dobiva Juan Musso. Atletico je brez težav zmagal, že ob polčasu je bilo 3:0, na koncu 5:0.

