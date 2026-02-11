Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Dogovor

Real in Uefa dosegla dogovor o koncu nogometne superlige

UEFA superliga | "UEFA, Združenje evropskih nogometnih klubov in Real Madrid so dosegli dogovor v dobro evropskega klubskega nogometa.

"UEFA, Združenje evropskih nogometnih klubov in Real Madrid so dosegli dogovor v dobro evropskega klubskega nogometa.

Foto: Guliverimage

Ideja o samostojni nogometni superligi, ki ne bi bila pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), je preteklost. Po dolgem pravnem sporu, kjer bi odškodnina lahko dosegla tudi štiri milijarde evrov, sta se Uefa in zadnji med ustanovitelji lige, Real Madrid, dogovorila o koncu projekta.

V izjavi za javnost sta Uefa in Real zapisala, da je prišlo do dogovora v dobrobit nogometa: "UEFA, Združenje evropskih nogometnih klubov in Real Madrid so dosegli dogovor v dobro evropskega klubskega nogometa. Ta dogovor o načelih bo služil tudi za rešitev njihovih pravnih sporov, povezanih z evropsko superligo, ko bodo ta načela uresničena in izvedena."

S tem je končal spor med Uefo in skupino nogometnih klubov, ki so septembra 2021 napovedali ustanovitev lastnega tekmovanja, kot zadnji pa je med ustanovitelji superlige vztrajal Real Madrid. Vsaj za zdaj je zamisel o konkurenčnem tekmovanju ligi prvakov zamrla.

Pri Real Madridu, predvsem predsednik Florentino Perez, so vse od zadnjega pripravljali tožbo proti Uefi, kjer bi šla odškodnina zaradi zlorabe monopolnega položaja, če bi tako razsodilo sodišče, lahko v milijardne zneske. S primerom pa so se sodišča že ukvarjala in snovalci superlige nikakor niso bili brez možnosti, da jim z njihovimi zahtevami uspe, saj je eno od sodišč že ugotovilo, da Uefa protipravno omejuje konkurenco.

Pred petimi leti je bila najavljena nova nogometna superliga, ki bi združevala najmočnejše evropske klube po vzoru severnoameriških lig v zaprtem sistemu. Sledil je močan odpor Uefe, predvsem pa protesti navijačev, zaradi katerih so se iz projekta hitro umaknili angleški klubi (Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham in Chelsea), kasneje so sledili še Atletico Madrid, italijanski Inter, AC Milan in Juventus.

Tudi Uefa se je hitro odzivala na razvoj dogodkov in že leta 2022 so nogometaši v ligi prvakov zaigrali po spremenjenem sistemu, saj je liga razširjena na 36 ekip, število tekem pa se je od sezone 2024/25 povečalo s šest na osem.

Na koncu sta osamljena v projektu superlige ostala Real in Barcelona, ki se je pred dnevi prav tako umaknila.

