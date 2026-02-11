Trener Benjamina Šeška priznal: Morda bi moral ukrepati že prej

Benjamin Šeško je s klopi v igro tokrat vstopil v 69. minuti, v 96. pa je Manchester Unitedu na gostovanju pri West Hamu z izjemnim zadetkom prinesel točko. Niz neporaženosti rdečih vragov je tako podaljšal na pet tekem, Michael Carrick pa ob tem priznava, da je Slovenca ob robu igrišča morda zadrževal predolgo.

Dejstvo, da je Manchester United ekspresno sklenil boje v obeh pokalnih tekmovanjih in da v letošnji sezoni ne igra evropskega nogometa, ima svoje prednosti in slabosti.

Pred Benjaminom Šeškom in soigralci je 12 dni počitka, manjši "reprezentančni premor" med remijem z West Hamom in naslednjim obračunom z Evertonom. Ta konec tedna namreč v Angliji prinaša tekme četrtega kroga pokala FA.

Dolgih 12 dni bo torej več kot dovolj, da rdeči vragi naberejo sveže moči in se pripravijo na naslednji izziv, toliko časa pa bo imel na voljo tudi Michael Carrick. Med drugim zagotovo tudi za razmislek o tem, ali Šeška še lahko drži na klopi za rezervne igralce ali pa je Radečan v tem trenutku preprosto preveč vroč, da ne bi tekem začenjal od prve minute.

Bryan 🤝 Benjamin



A sublime delivery and finish deep into injury time 🎯 — Manchester United (@ManUtd) February 11, 2026

Nisem vesel zaradi remija

Na prvi februarski dan je v 94. minuti zadel za zmago nad Fulhamom, v torek pa je slovenski napadalec po vstopu s klopi zadel v 96. minuti in tokrat Unitedu priigral točko.

"Seveda je bilo lepo zadeti, nisem pa vesel zaradi remija. Zaslužili bi si zmago, bojevali smo se, a na žalost pridejo tudi dnevi, ko zmanjka nekaj sreče. Morda tudi naša intenziteta ni bila prava, a smo se trudili," je po tekmi razlagal Šeško.

Čeprav si rdeči vragi niso priborili pete zaporedne zmage in vse bolj slaven navijač Frank Ilett še vedno čaka na obisk frizerja, niz neporaženosti v Manchestru ohranja optimizem, kakršnega med podporniki kluba ni bilo mogoče zaznati že dolgo.

"Odlično delujemo kot ekipa, ne glede na rezultat. Držimo skupaj, če smo v prednosti ali če zaostajamo. Danes je bilo pomembno, da smo dosegli točko, ker je bila to res težka tekma. Nasprotnik je bil nevaren iz protinapadov. Trenutno se počutimo odlično, dihamo drug za drugega in to nam prinaša rezultate. Nadaljevati moramo v tej smeri, ostati osredotočeni," pravi slovenski reprezentant.

Michael Carrick je bil navdušen nad zaključkom Benjamina Šeška. Foto: Guliverimage

Šeško ga ni presenetil

Nad tokratnim prispevkom Radečana je bil razumljivo zelo zadovoljen tudi Carrick. "Izjemen zaključek, iz tega kota tako udariti žogo … Res lep zadetek, še enkrat mu je uspelo in priigral nam je zelo pomembno točko. Šli smo na glavo po izenačenje, v igri smo imeli veliko napadalcev in morda bi lahko v kazenski prostor poslali tudi več predložkov. Zelo sem vesel za Benija, še en pomemben zadetek in pravi korak zanj," je po tekmi razlagal nekdanji odlični vezist.

Na družbenih omrežjih med navijači tako znova ne manjka jasnih pozivov za trenerja Uniteda: Šeško si zasluži mesto v udarni enajsterici. Carrick priznava, da je dalj časa razmišljal o menjavah.

"Morda bi lahko stvari spremenili nekoliko prej, a to so odločitve, ki jih sprejemamo. Ves čas iščemo ravnovesje, zdelo se nam je, da se vračamo v tekmo … Potem je Beni s svojim vstopom seveda naredil veliko razliko, a to ni presenetljivo. Vemo, da je tega zmožen, to je že počel, to ni nekaj novega. To znova in znova dokazuje na tekmah in treningih," pravi 44-letni strateg.