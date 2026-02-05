Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
5. 2. 2026,
9.22

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

svetovno nogometno prvenstvo Girona Marc-Andre Ter Stegen

Možnosti za nastop na SP vse manjše

Marc-Andre ter Stegen mora na operacijo

Avtor:
STA

Marc-Andre ter Stegen mora na operacijo. Svetovno prvenstvo je zanj vse bolj oddaljeno.

Marc-Andre ter Stegen mora na operacijo. Svetovno prvenstvo je zanj vse bolj oddaljeno.

Foto: Guliverimage

Možnosti Marc-Andreja ter Stegna za igranje na nogometnem svetovnem prvenstvu so vse manjše. Čeprav klub nemškega reprezentančnega vratarja Girona še ni določil časovnice okrevanja, napoved operacije za 33-letnika ne obeta nič dobrega. To še dodatno podžiga razpravo o nemškem vratarskem položaju na mundialu. Ter Stegen bo v petek operiran zaradi poškodbe zadnje lože levega kolena, je sporočil španski prvoligaš Girona.

Nemški vratar je na stadion Montilivi prišel na posojo iz Barcelone kot zamenjava za Hrvata Dominika Livakovića, ki se je vrnil v Dinamo.

Vendar pa se je Ter Stegen poškodoval že v svojem drugem nastopu za Girono, na tekmi proti Oviedu. Sprva se je zdelo, da poškodba ni resna. Vendar so nadaljnji zdravniški testi, opravljeni ta teden, pokazali, da bo vratar potreboval operacijo.

Ter Stegen je v zadnjih dveh letih utrpel tri resne poškodbe: kolena, hrbta in zdaj še zadnje lože. Girona ni razkrila, koliko časa bo odsoten z igrišč, vendar španski mediji nakazujejo, da bi lahko premor trajal od tri do štiri mesece.

Nemec se je Gironi pridružil januarja, potem ko je mesto v Barceloni izgubil zaradi Joana Garcie, v upanju, da bo uvrščen na seznam igralcev elfa za svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki.

svetovno nogometno prvenstvo Girona Marc-Andre Ter Stegen
