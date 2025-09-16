Fifa bo med klube, ki bodo igralce spustili na SP, razdelila skoraj 300 milijonov evrov

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo klubom, ki bodo poslali svoje igralce na prihodnje svetovno prvenstvo oziroma v kvalifikacije, razdelila skoraj 300 milijonov evrov. To je približno 70 odstotkov več kot za zadnje prvenstvo 2022 v Katarju.

Prvič bodo odškodnine izplačali tudi igralcem, ki so bili na reprezentančnih dolžnostih v kvalifikacijah za SP, je sporočila Fifa.

To je rezultat programa CBP (Club Benefits Programme), ki sta ga marca 2023 podpisali Fifa in Evropsko združenje klubov (ECA).

CBP so uvedli 2010. Na zadnjem SP je imelo od njega koristi 440 klubov iz 51 držav, glede na to, da so po novem vključene tudi kvalifikacije, pa bo ta številka zagotovo višja.

Naslednje svetovno nogometno prvenstvo bo potekalo od 11. junija do 19. julija 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi.