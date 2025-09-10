Fifa začela prodajo vstopnic za SP 2026

Devet mesecev pred začetkom nogometnega svetovnega prvenstva 2026 v Mehiki, Kanadi in ZDA je Mednarodna nogometna zveza začela prodajo vstopnic. Danes popoldan se na spletni strani Fife začenja prva faza, šele naključni izbor pa bo pokazal, kdo bo prejel prve vstopnice za ogled skupaj kar 104 tekem SP, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za prvo fazo nakupa vstopnic navijači za registracijo na spletni strani Mednarodne nogometne zveze potrebujejo plačilno kartico Visa, ki je kot sponzor dogodka pridobila ekskluzivne pravice. Vsi zainteresirani se za nakup vstopnic lahko prijavijo do 19. septembra, po 29. septembru pa bo Fifa navijačem sporočila, ali so med srečnimi izbranci.

Izbrani bodo nato lahko kupili vstopnice, a ni zagotovila, da jih bodo prejeli prav vsi, saj je število mest na stadionih omejeno, del vstopnic pa se bo prodajal tudi v paketih, s čimer so določena mesta že zasedena.

Naslednja faza prodaje se bo začela med 27. in 31. oktobrom, ko bodo za nakup sprejeli tudi druge plačilne kartice. Izbranci pa bodo o možnostih za nakup obveščeni v začetku novembra. Najbolj pomembna faza pa bo tretja po 5. decembru, ko bo žreb razkril tudi spored tekmovanja.

Kasneje bodo posamezne kontingente za svoje navijače prejele tudi reprezentance, ki se bodo uvrstile na SP, pa tudi vstopnice za drugi del tekmovanja, ko reprezentance igrajo tekme na izpadanje, bodo na trgu na voljo kasneje.

Cene so zelo različne in se gibljejo med 60 (51 evrov) in 6370 (5760 evrov) ameriškimi dolarji, kolikor stane najdražja vstopnica za finale. Same cene vstopnic bodo dinamične in se bodo spreminjale glede na povpraševanje. Podrobnosti pri Fifi še niso razkrili, a vsekakor priznavajo, da želijo optimizirati prihodke in tudi povpraševanje.

Na SP, ki ga prvič prirejajo kar tri države, bo nastopilo rekordnih 48 reprezentanc. Uvodna tekma prvenstva bo 11. junija prihodnje leto v Ciudad de Mexicu, finale pa 19. julija v East Rutherfordu pri New Yorku.

Na SP želijo tudi slovenski nogometaši, ki igrajo kvalifikacije v skupini s Švico, Švedsko in Kosovom, a so prvi cikel tekem začeli z domačim remijem proti Švedski (2:2) in porazom proti Švici (0:3) v gosteh.