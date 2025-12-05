Takšnega žreba pa še ne, legendarni Shaq bo izvlekel slovenski sosedi!

Danes se bo v Washingtonu pisala zgodovina. Ob 18. uri se bo v dvorani Kennedy Center v Washingtonu začel žreb skupinskega dela SP 2026 z rekordnim številom udeležencev, na katerem se bo trlo znanih športnih in glasbenih imen. Z zanimanjem ga bodo spremljali predstavniki kar 64 reprezentanc, od katerih se jih je 42 že uvrstilo na mundial, 22 pa se jih bo spomladi podalo v boj za zadnjih šest vstopnic . Med njimi žal ne bo Slovenije, ki je v kvalifikacijah potegnila krajšo.

Žreb za SP 2026, kakovostni bobni: Prva skupina: ZDA, Mehika, Kanada (vsi gostitelji), Španija, Argentina, Francija, Anglija, Brazilija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Nemčija Druga skupina: Hrvaška, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švica, Japonska, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Avstrija, Avstralija Tretja skupina: Norveška, Panama, Egipt, Alžirija, Škotska, Paragvaj, Tunizija, Slonokoščena obala, Uzbekistan, Katar, Savdska Arabija, Južna Afrika Četrta skupina: Jordanija, Zelenortski otoki, Gana, Curacao, Haiti, Nova Zelandija, zmagovalec* (BiH, Italija, Severna Irska, Wales), zmagovalec* (Albanija, Poljska, Švedska, Ukrajina), zmagovalec* (Kosovo, Romunija, Slovaška, Turčija), zmagovalec* (Češka, Danska, Irska, Severna Makedonija), zmagovalec* (DR Kongo, Jamajka, Nova Kaledonija), zmagovalec* (Bolivija, Irak, Surinam) * zmagovalec dodatnih kvalifikacij bo znan 31. marca 2026.

Ples kroglic bo pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa) potekal v glavnem mestu ZDA. Na njem ne bo manjkalo znanih imen. Svečani del prireditve bosta vodila nemški supermodel Heidi Klum in pa ameriški komik Kevin Hart, pridružil se jima bo tudi igralec Danny Ramirez.

Pri žrebu bodo pomagale športne legende

Tom Brady se je podal tudi v nogometni svet. Foto: Guliverimage Strokovni del žreba bo s pomočjo brhke voditeljice Samanthe Johnson povezoval nekdanji angleški nogometni as, zdaj pa strokovni komentator Rio Ferdinand.

Pri žrebu bodo sodelovali športni zvezdniki iz Severne Amerike. Prste bodo imeli vmes Tom Brady, sedemkratni zmagovalec lige NFL, ki je vstopil tudi v nogometni svet, saj je solastnik angleškega drugoligaša Birmingham City, zvezdnik lige MLB v bejzbolu Aaron Judge, legendarni kanadski hokejist Wayne Gretzky in pa ameriški orjak Shaquille O'Neal, ki je pustil ogromen pečat v ligi NBA, kjer si je svojčas delil slačilnico tudi s slovenskimi košarkarji.

Na Hrvaškem zelo odmeva odločitev Fife, da bo priljubljeni O'Neal, ki je v zadnjih letih večkrat gostoval pri slovenskih južnih sosedih, pomagal ravno pri žrebu druge kakovostne skupine. V njej sta dve slovenski sosedi. Poleg ognjenih, ki so se na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih vselej podali na zmagovalni oder, bodo prvič v tem stoletju na mundialu sodelovali tudi Avstrijci.

Pri žrebu bo pomagal tudi nekdanji košarkarski as Shaquille O’Neal. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kar zadeva preostale slovenske sosede, je Madžarska podobno kot Slovenija že zapravila možnosti za nastop na SP 2026 v skupinskem delu kvalifikacij, Italija, štirikratna svetovna prvakinja, pa si bo skušala nastop na mundialu zagotoviti spomladi v dodatnih kvalifikacijah. Azzurri so izpustili nastop na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, tako da bi nov neuspeh pomenil katastrofo za nogomet na Apeninskem polotoku.

Italija je zadnjič postala svetovna prvakinja pred 19 leti. Foto: Reuters

Podobno kot Italija bo svoje morebitne tekmece na SP 2026 danes izvedelo še preostalih 21 reprezentanc, ki se bodo spomladi v dodatnih kvalifikacijah potegovale za zadnjih šest vstopnic. 16 v Evropi, preostalih šest pa bo sodelovalo v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah.

Tako bo na današnjem žrebu prisotnih rekordnih 64 držav, kar je več kot tri desetine vseh članic Fife. Končni seznam nastopajočih bo znan po finalnih srečanjih dodatnih kvalifikacij 31. marca 2026.

Andrea Bocelli je pogost gost vrhunskih nogometnih prireditev. Foto: Reuters

Za glasbene točke bodo na žrebu poskrbeli Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger in skupina Village People, ki bo izvedla veliko uspešnico YMCA, pred prireditvijo pa bo goste na rdeči preprogi pričakal dvakratni zmagovalec lige Eli Manning.

Obeta se mundial, poln mejnikov

Na SP 2026 bo odigrano rekordno število tekem, kar 104. Na prejšnjem SP 2022 v Katarju se jih je zvrstilo 64, Argentina pa je v spektakularnem finalu po izvajanju enajstmetrovk premagala Francijo. Gavči so do naslova odigrali sedem tekem. Na SP 2026 jih bo moral prvak odigrati osem.

Pari evropskih dodatnih kvalifikacij za SP 2026 Foto: Reuters

Mundial bo potekal od 11. junija do 19. julija. Največ tekem bo v ZDA, kar 78, prav vse pa bodo potekale na stadionih, kjer se igra ameriški nogomet v ligi NFL. V Kanadi bo 13 tekem, podobno velja za Mehiko.

Finale bo na stadionu MetLife v East Rutherfordu (New Jersey), kjer se obeta novost, saj bo prvič v zgodovini finalnih srečanj SP ob polčasu potekal zabavni program. Navada, ki se je zakoreninila na SuperBowlu, bo tako prisotna tudi na sklepnem dejanju SP 2026.