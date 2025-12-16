Francoz Ousmane Dembele in Španka Aitana Bonmati sta na slovesnosti v Dohi prejela nagradi Mednarodne nogometne zveze (Fife) za najboljšega nogometaša in nogometašico leta 2025. Dembele je nasledil Viniciusa Juniorja, ki je nagrado dobil lani, Bonmati pa je priznanje prejela že tretjič v nizu.

Ousmane Dembele Foto: Reuters Napadalec pariškega PSG-ja Ousmane Dembele in napadalka Barcelone Aitana Bonmati, ki trenutno okreva po poškodbi in se ni udeležila prireditve, sta po mnenju Fife in njenega glasovanja najbolj zaznamovala nogometno leto 2025. Dembele je svojemu klubu med drugim pomagal do prvega naslova v ligi prvakov, v sezoni, ki mu je prinesla nagrado, pa je slavil še v francoskem prvenstvu, pokalu in evropskem superpokalu.

Dembele je v izboru za najboljšega premagal soigralce Hakimija, Nuna Mendesa in Vitinho ter Harryja Kana iz Bayerna, Kyliana Mbappeja iz Reala Madrida, Cola Palmerja iz Chelseaja, Pedrija, Raphinho in Lamina Yamala iz Barcelone ter Mohameda Salaha iz Liverpoola, ki so bili v ožjem Fifinem izboru za nagrado.

Aitana Bonmati Foto: Reuters Zanimivo je, da sta letos oba nagrajenca ista kot na septembrski konkurenčni prireditvi Zlata žoga; tudi to prestižno nagrado je Dembele dobil prvič, Bonmati pa tretjič zaporedoma.

Bonmati je Fifino nagrado dobila za dosežke kot članice španske izbrane vrste, ki je na letošnjem Euru izgubila šele v finalu, ter na klubski sceni, kjer je z Barcelono v Španiji osvojila vse tri domače lovorike.

Trenerja leta sta tokrat strateg PSG Luis Enrique in selektorka evropskih prvakinj Angležinj Sarina Wiegman.

Fifa je sporočila, da je skupno glasovalo 16 milijonov ljubiteljev nogometa in strokovnjakov. O nagradah so delno odločali navijači z glasovanjem, delno pa kapetani reprezentanc, predstavniki medijev in odbor nekdanjih igralcev.

Že pred tem pa je krovna zveza podelila še številne druge nagrade v različnih kategorijah. Vratar leta je postal Italijan Gianluigi Donnarumma, ki je s francoskim PSG osvojil tudi ligo prvakov, zdaj pa brani za Manchester City. Najboljša vratarka leta 2025 pa je Hannah Hampton, ki brani za Chelsea in angleško izbrano vrsto. S slednjo je osvojila naslov evropske prvakinje, na domači klubski sceni pa vse tri lovorike.

Nagrado za najlepši gol leta, ki se imenuje po legendarnem Madžaru Ferencu Puskasu, je tokrat dobil Argentinec Santiago Montiel (Independiente) za spektakularen zadetek s škarjicami na tekmi z Rivadavio.

V ženski konkurenci je enakovredna nagrada Marta, letos si jo je prislužila Mehičanka Lizbeth Ovalle, takrat še v dresu Tigresa; jeseni je za takrat rekordno vsoto v ženskem nogometu (1,5 milijona evrov) prestopila v ameriški Orlando.

Nagrado fair play pa so podelili zdravniku nemškega kluba Jahn Regensburga Andreasu Harlass-Neukingu, ki je med drugoligaško tekmo v Magdeburgu opazil, da se je eden od domačih navijačev zgrudil; preskočil je ograjo, stekel na navijaško tribuno in mu z oživljanjem rešil življenje.