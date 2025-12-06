Predsednik nemške nogometne zveze Bernd Neuendorf zagovarja podelitev nagrade Mednarodne nogometne zveze (Fifa) za mir, ki so jo v petek na žrebu skupin za svetovno prvenstvo podelili ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Neuendorf svoje stališče pojasnjuje s Trumpovimi zaslugami za mir na Bližnjem vzhodu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Vsi smo bili veseli, ko je bil podpisan dogovor o premirju na Bližnjem vzhodu. Če smo pošteni, to ne bi bilo mogoče brez prizadevanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa. To dejanje si zasluži vso podporo," je povedal Neuendorf.

Kot že navedeno, je Trumpu omenjeno nagrado med petkovim žrebom skupin za svetovno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Kanada in Mehika, podelil predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino.

Slednji je ameriškemu predsedniku podelil nagrado zaradi njegovih prizadevanj za končanje oboroženih konfliktov po svetu.

Podporo podelitvi priznanja za 45. in 47. predsednika ZDA je izrazil tudi nemški selektor Julian Nagelsmann. "Zame je pomembno, da je takšno dejanje povezano z zavezo k miru, ki bo v prihodnosti vladal vsemu svetu. Trump je najbolj vpliven človek na svetu."

Odločitev naletela na številne kritike

Infantinova odločitev za omenjeno priznanje je naletela na številne kritike. Predsednik Fife in Trump naj bi si bila zelo blizu, pri čemer je prvi mož svetovne nogometne organizacije predsednika ZDA že predlagal za Nobelovo nagrado za mir ter podpiral njegova prizadevanja za dosego miru v Gazi in Ukrajini.

Kritiki sicer ob tem opozarjajo, da glede nagrade ni bilo nobenega izbirnega postopka, žirije in ostalih nominirancev. Prav tako se o tej temi ni sestal svet Fife.

Ameriški predsednik Donald Trump je na dogodek Fife prišel v družbi prve dame. Foto: Reuters