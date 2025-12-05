Osumljenec za poskus bombnih napadov v Washingtonu Trumpov podpornik?

Osumljenec za poskus bombnih napadov na sedeža demokratske in republikanske stranke v Washingtonu leta 2021 naj bi izražal prepričanje, da so demokrati Donaldu Trumpu leta 2020 ukradli zmago na volitvah, poročajo CNN in drugi mediji, ki se sklicujejo na vire blizu preiskave.

FBI je v četrtek aretiral Briana Cola mlajšega iz Virginije in ga obtožil, da je dan pred napadom Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja 2021 nastavil eksplozivni napravi pri sedežih obeh glavnih strank v Washingtonu.

Verjame, da je Trump volitve izgubil zaradi prevar

Preiskovalcem naj bi povedal, da verjame, da je Trump izgubil predsedniške volitve zaradi prevar, kar predsednik ZDA trdi še danes. Preiskovalci uradnih izjav o vsebini zaslišanj osumljenca, ki ga bodo danes privedli pred sodnika, še niso objavili.

Za zdaj je obtožen prenašanja eksplozivne naprave čez državne meje in poskusa zlonamernega uničevanja z orožjem in eksplozivnimi sredstvi.