K. M., STA

Osumljenec za poskus bombnih napadov v Washingtonu Trumpov podpornik?

Osumljenec verjame, da je Trump volitve izgubil zaradi prevar.

Osumljenec verjame, da je Trump volitve izgubil zaradi prevar.

Foto: Reuters

Osumljenec za poskus bombnih napadov na sedeža demokratske in republikanske stranke v Washingtonu leta 2021 naj bi izražal prepričanje, da so demokrati Donaldu Trumpu leta 2020 ukradli zmago na volitvah, poročajo CNN in drugi mediji, ki se sklicujejo na vire blizu preiskave.

FBI je v četrtek aretiral Briana Cola mlajšega iz Virginije in ga obtožil, da je dan pred napadom Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja 2021 nastavil eksplozivni napravi pri sedežih obeh glavnih strank v Washingtonu.

Verjame, da je Trump volitve izgubil zaradi prevar 

Preiskovalcem naj bi povedal, da verjame, da je Trump izgubil predsedniške volitve zaradi prevar, kar predsednik ZDA trdi še danes. Preiskovalci uradnih izjav o vsebini zaslišanj osumljenca, ki ga bodo danes privedli pred sodnika, še niso objavili.

Za zdaj je obtožen prenašanja eksplozivne naprave čez državne meje in poskusa zlonamernega uničevanja z orožjem in eksplozivnimi sredstvi.

Donald Trump
Konec za Donalda Trumpa? Kmalu bo vse jasno.
Donald Trump, Melania Trump, prižig lučk
Melania Trump prižgala luči na božičnem drevesu #video
Napad Čoln ZDA
ZDA na Tihem oceanu izvedle smrtonosni napad #video
bombni preplah volitve Donald Trump
