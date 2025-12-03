Voda je njen element, brzice pa njeno naravno okolje. Naja Pinterič, 19-letna kajakašica in kanuistka na divjih vodah, se že več kot desetletje dokazuje na slovenskih in mednarodnih rekah. "V valovih se skriva moja moč," pravi mlada športnica, ki jo mir in divjina reke vsak dan znova učita potrpežljivosti, natančnosti in poguma. Naja Pinterič je ena izmed finalistk projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

Njena športna pot se je začela po naključju – z družinskim poletjem ob Krki. "Z bratom sva se prvič usedla v čoln in vse se je začelo kot igra, kot zabava. A takoj sem začutila, da je v tem nekaj več," se spominja. Od takrat je voda postala njen drugi dom. Danes je članica Kajak kanu kluba Čatež in študentka fakultete za šport, njeni dnevi pa so razporejeni med predavanja, treninge in tekmovanja.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Naja Pinterič se lahko pohvali z vrsto izjemnih rezultatov. Leta 2024 je postala mladinska svetovna prvakinja v kajakaškem krosu, kar je za slovensko reprezentanco pomenilo prvo zlato na svetovnem prvenstvu v tej disciplini. Že pred tem je osvojila srebro in bron na evropskih prvenstvih ter se preizkusila tudi v SUP-u, kjer je postala prva Slovenka z medaljo na svetovnem prvenstvu. "Vsakič, ko premagam strah in se spustim v nepredvidljive brzice, čutim, da rastem – ne le kot športnica, ampak tudi kot oseba," pove iskreno.

Trener Juš Javornik o njej govori z izjemnim spoštovanjem: "Naja je ena redkih športnic, ki se vsakemu treningu približa z mirnostjo in analitično natančnostjo. Ima neverjeten občutek za vodo in zna ostati zbrana tudi v najtežjih razmerah. Njena predanost in samostojnost pri devetnajstih letih kažeta, da gre za izjemno osebnost, ki bo zaznamovala prihodnost slovenskega kajakaštva."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Vsak njen dan je natančno načrtovan. Dopoldne preživi na fakulteti, popoldne pa sledi treningom v Tacnu ali kondicijski pripravi. "Ko drugi iščejo tople kraje, mi stojimo ob reki, med meglo in sneženjem. Voda je mrzla, brzice neusmiljene, a vem, da se največji napredek zgodi prav takrat, ko je najtežje," pravi.

Naja Pinterič ima jasno zastavljeno vizijo – olimpijske igre v Los Angelesu 2028. Do tja vodi pot skozi neštete ure treningov in mednarodnih tekem. Sredstva iz sklada Mladi upi 2025 bi ji pomagala prav na tej poti. "Sredstva bi uporabila za priprave v tujini in nakup treh čolnov – za kajak, kanu in kajakaški kros. To je velik finančni zalogaj, a ključnega pomena za napredek," pojasnjuje.

Po načrtu se bo udeležila priprav v Franciji, Italiji in na otoku Reunion, kjer lahko trenira v različnih pogojih in razvija tehnično natančnost. "Vsaka reka je drugačna, vsaka proga zahteva prilagoditev. Prav raznolikost me uči največ," pove.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Njene vzornice so Jessica Fox, Eva Terčelj in Benjamin Savšek – športniki, ki dokazujejo, da so disciplina, mirnost in spoštovanje do narave pot do vrha. "Želim si, da bi nekoč tudi sama zaveslala med najboljšimi na svetu in s tem navdihnila mlajše generacije," dodaja z nasmehom.

"Na vodi ni bližnjic – zmagaš le, če si pripravljen znova vstati, ko te tok potegne nazaj," pravi Naja Pinterič, ki s svojo odločnostjo, zrelostjo in pozitivnim duhom dokazuje, da se velike zgodbe pišejo tudi na brzicah.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že trinajsto leto zapored skozi projekt Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot k visoko zastavljenim ciljem nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.