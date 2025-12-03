Slovesnost predaje olimpijskega ognja Italiji skrajšana

Zaradi pričakovanega slabega vremena v četrtek bo slovesnost predaje olimpijskega ognja za zimske igre 2026 italijanski delegaciji v Atenah potekala v precej skrajšani obliki, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal Grški olimpijski komite (HOC).

Umetniški program je bil v celoti odpovedan, le formalni del slovesnosti bodo izvedli z manj udeleženci, kot je bilo načrtovano.

HOC je izrazil obžalovanje, da ne bo mogoče zagotoviti načrtovane udeležbe šol, "kar pomeni, da na tisoče učencev, ki so se dogovorili za udeležbo, ne bo moglo doživeti enega najpomembnejših trenutkov olimpijskega gibanja".

Olimpijski ogenj so prižgali prejšnjo sredo na slovesnosti, ki jo je bilo treba zaradi napovedi dežja prestaviti z arheološkega najdišča Olimpia v notranjo dvorano bližnjega arheološkega muzeja.

Kljub prestavitvi slovesnosti je bil plamen v ponedeljek med izredno vajo v Herinem templju prižgan po tradiciji, saj se je nebo za trenutek razjasnilo. Visoka svečenica, igralka Mary Mina, je s sončno svetlobo in konkavnim ogledalom prižgala plamen, ki so ga za slovesnost odnesli v arheološki muzej.

