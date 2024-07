Francoska prestolnica, dvomilijonski Pariz, živahno turistično mesto se za dva tedna spreminja v središče športnega sveta. Gosti poletne olimpijske igre, že tretjič, a prvič po sto letih. Tekmovanja se dogajajo na 34 prizoriščih, pa ne samo v Parizu, košarkarji bodo denimo igrali v Lillu, deskarji na vodi na valovih Francoske Polinezije na 15.000 kilometrov oddaljenem Tahitiju. Ker ima Pariz dobro športno infrastrukturo, so večino objektov le nekoliko obnovili, na novo pa je denimo postavljeno plezališče, kjer bo za zlato tekmovala Janja Garnbret, nekaj tekmovališč pa so postavili kar na mestne ulice in trge, tudi pred palačo Versailles in pod Eifflov stolp. Dogajalo se bo tudi na reki Seni. Na reki so pripravili tudi slavnostno odprtje (26. julij), ki sploh prvič ne bo na nacionalnem stadionu. Preverite prizorišča, v zgornjem videu pa poglejte razglednico mesta.

Stade de France

Stade de France Foto: Reuters

Državni stadion, sicer tudi največji stadion v Franciji, se nahaja tik nad severom centra Pariza in se bo v času OI spremenil v olimpijski stadion. Od izgradnje za nogometno svetovno prvenstvo 1998 skoraj tri desetletja gosti največje športne prireditve v Franciji.

Tekmovanja in dogodki: atletika, ragbi, zaključna slovesnost

Konec izgradnje: 1998

Kapaciteta sedišč: 77.083

Lokacija: Saint-Denis

Stadion Yves-du-Manoir

Prizorišče zgodovinskega pomena je kot glavni stadion služil že za OI 1924 in njihovo slovesno odprtje. Prav tako bo ta stadion edino prizorišče, ki bo gostile OI v dveh različnih obdobjih.

Tekmovanja in dogodki: hokej na travi

Konec izgradnje: 1907

Kapaciteta sedišč: 15.000

Lokacija: Colombes

Paris La Defense Arena

La Defense Arena Foto: Reuters

Prvo notranje prizorišče na tem seznamu je pariška arena La Defense. Dvorano je od odprtja obiskalo že več kot dva milijona obiskovalcev, ki so si ogledali razne mednarodne predstave, konvencije in seminarje ter tekme ragbi kluba Racing 92. Zahvaljujoč moderni in večnamenski strukturi bo prizorišče prvi gostilo tudi plavalne dogodke.

Tekmovanja in dogodki: plavanje, finale vaterpola

Konec izgradnje: 2017

Kapaciteta sedišč: 15.220

Lokacija: Nanterre

Porte de La Chapelle Arena

Z drugim imenom Adidas Arena je en redkih novih objektov za olimpijske igre v Parizu. Začetek gradnje je bil marca 2020, končana pa je bila letošnjega februarja. Gre za novo kulturno središče na severu Pariza, ki vsak dan gosti vrsto kulturnih in športnih dogodkov, vključno z domačimi tekmami pariškega košarkarskega kluba.

Tekmovanja in dogodki: badminton, ritmična gimnastika

Konec izgradnje: 2024

Kapaciteta sedišč: 8.000

Lokacija: La Chapelle

Paris Aquatic Centre

Paris Aquatic Centre Foto: Guliverimage

Pariški center plavalnih športov je ob plezalni steni še edini preostali stalni objekt, ki je bil zgrajen za prihajajoče igre, odprli so ga aprila letos. Stoji nasproti Stade de Franceu, povezuje ju tudi peš most nad cesto, po OI bo lahko gostil največje nacionalne in mednarodne plavalne dogodke.

Tekmovanja in dogodki: skupinski del vaterpola, skoki v vodo, umetnostno plavanje

Konec izgradnje: 2024

Kapaciteta sedišč: 5.000

Lokacija: Saint-Denis

plezalno prizorišče Le Bourget

Le Bourget Foto: Guliverimage

Ob zgoraj omenjenem plavalnem centru bo plezalno prizorišče La Bourget edino prizorišče, ki je bilo zgrajeno z namenom za prihajajoče OI. Ponazarja pa svež pristop, ki ga Pariz 2024 želi dodati igram: predstavitev sodobnega športa na območju z mladim prebivalstvom, da bi spodbudili čim večjo udeležbo.

Tekmovanja in dogodki : športno plezanje

Konec izgradnje: 2024

Kapaciteta sedišč: 5.000

Lokacija: Le Bourget

Arena Paris Nord

Še zadnje prizorišče na širšem območju Pariza je veliki kongresni center Parc des expositions, ki se bo v času iger preobrazil v Arena Paris Nord. To ogromno raztavišče z devetimi dvoranami v bližini letališča Charles de Gaulle je največji tovrstni objekt v Franciji.

Tekmovanja in dogodki: predtekmovanje in četrtfinale boksa, sodobni peteroboj (sabljanje)

Konec izgradnje: 1982

Kapaciteta sedišč: 6.000

Lokacija: Villepinte

Parc des Princes

Parc des Princes Foto: Guliverimage

Park princev, kjer domuje pariški nogometni velikan PSG, je eno od prizorišč v samem centru francoskega glavnega mesta. "Park" je gostil več nogometnih prvenstev, kot tudi tekme francoskih reprezentanc v nogometu in ragbiju.

Tekmovanja in dogodki: skupinski del in finale nogometa

Konec izgradnje: 1972

Kapaciteta sedišč: 48.583

Lokacija: Pariz

Roland Garros

Roland Garros Foto: Guliverimage

V bližini se nahaja znameniti teniški kompleks Roland Garros, ki je prizorišče enega izmed štirih turnirjev za grand slam v sezoni. Legendarna, globalna teniška arena bo na teh OI gostila tudi tekmovanja v boksu, na sledečih paraolimpijskih igrah pa še odbojko sede.

Tekmovanja in dogodki: tenis, finale boksa

Konec izgradnje: 1928

Kapaciteta sedišč: 36.000

Lokacija: Pariz

Paris Expo Porte de Versailles

Še drugi kongresni, razstaviščni in konferenčni kompleks na igrah se nahaja v srednjem delu mesta in se ponaša z 228,211 kvadratnih metrov razstavnih površin, osmimi paviljoni, dvema dvoranama in 32 sejnimi sobami. Razstavišče vsako leto gosti več kot 120 sejmov, prireditev in konvencij.

Tekmovanja in dogodki: odbojka, namizni tenis, skupinski del rokometa, dviganje uteži

Konec izgradnje: 1923

Kapaciteta sedišč: 18.000

Lokacija: Pariz

Bercy Arena

Bercy Arena Foto: Guliverimage

Notranja dvorana, sponzorsko tudi Accor Arena, je hitro prepoznavna po njeni piramidni obliki. Prenovljena in modernizirana v letih 2014 in 2015 je gostila ogromno število dogodkov od tenisa, rokometa, košarke, atletike, hokeja in motokrosa kot tudi raznih koncertov.

Tekmovanja in dogodki: športna gimnastika, skoki na prožni ponjavi, finale košarke

Konec izgradnje: 1984

Kapaciteta sedišč: 15.000

Lokacija: Pariz

Grand Palais

Velika palača na Elizejskih poljanah v srcu Pariza je zgodovinsko prizorišče, razstavna dvorana in muzejski kompleks. Stavba, ki po svetu slovi po svoji veličastni cerkveni ladji in stekleni strehi, je bila zasnovana kot obsežno prizorišče za uradne umetniške in kulturne dogodke. V ikonični pariški stavbi je 2010 že potekalo sabljaško svetovno prvenstvo, pred odprtjem OI pa bo sploh prvič v zgodovini doživela popolno obnovo.

Tekmovanja in dogodki: sabljanje, tekvondo

Konec izgradnje: 1900

Kapaciteta sedišč: 8.000

Lokacija: Pariz

Place de la Concorde

Place de la Concorde Foto: Reuters

Eden glavnih javnih trgov v Parizu, ki je tudi največji v francoski prestolnici, bo na OI urbane športe približal v njihovo naravno okolje, stran od stadionov in v srce mesta. Trg na vzhodnem konce Elizejskih poljan, na katerem so bile izvedene številne znamenite javne usmrtitve v francoski zgodovini, bo za čas iger preoblikovan v odprto areno.

Tekmovanja in dogodki: košarka 3x3, kolesarstvo BMX (prosti slog), rolkanje

Konec izgradnje: 1772

Kapaciteta sedišč: 30.000

Lokacija: Pariz

Hotel de Ville

Pariška mestna hiša in njen istoimenski trg bodo gostili začetek ene najprestižnejših tekmovalnih dogodkov na igrah, maratona, v samem središču prestolnice. Stavba je od 1357 sedež pariške občine, v njej se danes nahaja tudi občinski svet, od leta 1977 pariški župani, služi pa tudi kot prostor za velike sprejeme.

Tekmovanja in dogodki: atletika (štart maratona)

Konec izgradnje: 1357 (1892 rekonstrukcija)

Kapaciteta sedišč: 1.500

Lokacija: Pariz

Pont Alexandre III.

Pont Alexandre III. Foto: Guliverimage

Most poimenovan po ruskem carju Aleksandru III., ki je 1892 sklenil francosko-rusko zavezništvo, se razteza čez reko Seno. Povezuje Elizejske poljane z delom Eifflovega stolpa in velja za najbolj okrašen in ekstravaganten most v mestu. Slog mostu odraža slog Velike palače, do katere vodi na desnem bregu. V času iger bo omogočal prvovrsten pogled na tekmovanja na Seni.

Tekmovanja in dogodki: daljinsko plavanje, triatlon, kolesarstvo (konec vožnje na čas)

Konec izgradnje: 1900

Kapaciteta sedišč: 1.500

Lokacija: Pariz

Trocadero

Trocadero in Eifflov stolp, ki si stojita nasproti, bosta to območje v času OI povezali v gledališko ploščad. Na eni najbolj znamenitih pariških znamenitosti bodo potekale številne prireditve in dejavnosti, gledalci bodo lahko spremljali hojo in cestno kolesarstvo, mimo bosta prišla še maraton in triatlon.

Tekmovanja in dogodki: atletika (hoja), kolesarstvo (cestna dirka)

Konec izgradnje: 1814

Kapaciteta sedišč: 13.000

Lokacija: Pariz

Stadion Eifflov stolp (Champ de Mars)

Grand Palais in Champ-de-Mars Foto: Guliverimage

Champs de Mars je velika javna zelena površina v središču Pariza, nahaja se med Eifflovim stolpom in stavbo Ecole Militaire. Za Parižane je park kraj srečevanj in praznovanj, od tradicionalnega ognjemeta 14. julija do finala nogometnega SP. Ljudje se tam vsakodnevno srečujejo, športajo ali uživajo v razgledih in se sprehajajo po avenijah in zelenicah, v času iger pa bo na enem najbolj znamenitih javnih vrtov stala začasna arena na prostem, ki bo gostila odbojko na mivki.

Tekmovanja in dogodki: odbojka na mivki

Konec izgradnje: 1765

Kapaciteta sedišč: 12.000

Lokacija: Pariz

Grand Palais Ephemere (Champ de Mars arena)

Na Champ de Marsu stoji Velika palača Ephemere, začasna razstavna dvorana, ki naj bi bila po koncu tega leta razstavljena. Njen namen je gostitev razstav, v času OI pa bo nekoliko prenovljena arena z imenom Champ de Mars gostila dvoboje juda in rokoborbe.

Tekmovanja in dogodki: judo, rokoborba

Konec izgradnje: 2021

Kapaciteta sedišč: 9.000

Lokacija: Pariz

Les Invalides

Les Invalides Foto: Guliverimage

Les Invalides je kompleks stavb, muzejev in spomenikov povezanih z vojaško zgodovino Francije, v osrčju mesta. Esplanade pa je vrt, ki se nahaja pred veličastnim "hotelom". Še ena izmed priljubljenih destinacij za preživljanje prostega časa Parižanov, bom med igrami doživela športno podobo.

Tekmovanja in dogodki: lokostrelstvo, atletika (cilj maratona), kolesarstvo (začetek vožnje na čas)

Konec izgradnje: 1706

Kapaciteta sedišč: 8.000

Lokacija: Pariz

vrtovi palače Versailles

Versailles Foto: Guliverimage

Versajska palača je kultni simbol z bogato zgodovino, ki ponazarja svetovni ugled Francije, in njena zelenica bo prav tako postalo prizorišče iger. Palača je bila sprva zgrajena kot preprost lovski dvorec, leta 1682 pa je postala dom sončnega kralja in epicenter kraljeve družine, medtem ko je danes muzej.

Tekmovanja in dogodki: konjeništvo, sodobni peteroboj (brez sabljanja)

Konec izgradnje: 1715

Kapaciteta sedišč: 8.000

Lokacija: Versailles

Le Golf Nacional

Golfsko igrišče v bližini Pariza, ki bo prestižno tekmovanje gostil na igrišču L'Albatros, enemu od dveh igrišč z 18 luknjami, ki velja za bolj tekmovalnega in kompleksnega, na katerem se je leta 2018 odvijal Ryderjev pokal.

Tekmovanja in dogodki: golf

Konec izgradnje: 1990

Kapaciteta sedišč: 35.000

Lokacija: Versailles

Elancourt

Elancourt Foto: Guliverimage

Občina Elancourt v zahodnem predmestju Pariza se lahko pohvali z najvišjo točko v pariški regiji z 231 metri nadmorske višine. Z vrha, kjer bo prizorišče za gorske kolesarje, se odpirajo razgledi na mesto in bližnje gozdove.

Tekmovanja in dogodki: gorsko kolesarstvo

Kapaciteta sedišč: 25.000

Lokacija: Versailles

Velodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines

Pariški velodrom je operativen zadnjih deset let, vse od izgradnje pa je paradni konj Francoske kolesarske zveze, ki ima tu tudi sedež. Gostil je že vrsto najboljših kolesarskih tekmovanj na stezi.

Tekmovanja in dogodki: kolesarstvo na stezi, kolesarstvo BMX (dirkanje)

Konec izgradnje: 2014

Kapaciteta sedišč: 5.000

Lokacija: Versailles

Stade Pierre-Mauroy

Stade Pierre-Mauroy Foto: Guliverimage

Domači stadion nogometnega kluba Lille. Pod sponzorskim imenom tudi Decathlon Arena je večnamenski stadion, tako da tokrat ne bo gostil nogometnih tekem, temveč tekmovanje v košarki in rokometu. Ime je dobil junija 2013 po smrti nekdanjega župana mesta in predsednika vlade.

Tekmovanja in dogodki : košarka (skupinski del), rokomet (finali)

Konec izgradnje: 2012

Kapaciteta sedišč: 26.000

Lokacija: Lille

navtični stadion Vaires-sur-Marne

Vaires-sur-Marne Foto: Guliverimage

Nov navtični stadion je bil prvi novo zgrajeni olimpijski objekt leta 2019 in bo na igrah priča veslaškim tekmam ter tekmam v kajaku in kanuju.

Tekmovanja in dogodki: veslanje, kajak kanu (slalom na divjih vodah, sprint na mirnih vodah)

Konec izgradnje: 2019

Kapaciteta sedišč: 22.000

Lokacija: Vaires-sur-Marne

Stade Velodrome

Stade Velodrome Foto: Guliverimage

Drugi največji francoski stadion je bil nazadnje prenovljen 2014, sicer pa je Orange Velodrom, domači stadion nogometnega kluba Marseille, gostil že več nogometnih prvenstev. Tudi med OI bo gostil nogometne tekme.

Tekmovanja in dogodki: nogomet (skupinski del in izločilni boji)

Konec izgradnje: 1937

Kapaciteta sedišč: 67.394

Lokacija: Marseille

Parc Olympique Lyonnais

Tudi Groupama stadion je domači teren nogometnega kluba Lyon. Novo zgrajeni stadion je bil, ki stoji na mestu starega, je bil zgrajen z namenom za nogometno EP 2016 in je v smislu kapacitete tretji največji objekt v Franciji.

Tekmovanja in dogodki: nogomet (skupinski del in izločilni boji)

Konec izgradnje: 2016

Kapaciteta sedišč: 59.186

Lokacija: Lyon

Nouveau Stade de Bordeaux

Še en novejši stadion, ki je bil zgrajen z namenom gostitve EP 2016. Z drugim imenom Matmut Atlantique je dom francoskega drugoligaša Bordeauxa, svetovna prestolnica vina bo tako med igrami prav tako ponudila nogometne boje.

Tekmovanja in dogodki: nogomet (skupinski del in izločilni boji)

Konec izgradnje: 2015

Kapaciteta sedišč: 42.115

Lokacija: Bordeaux

Stade Geoffroy-Guichard

Domači stadion nogometnega kluba Saint-Etienne je za EP 2016 doživel zadnjo prenovo, sicer pa se bliža stoletnici obstoja. Moderniziran kompleks bo na igrah gostil nogomet boje.

Tekmovanja in dogodki: nogomet (skupinski del)

Konec izgradnje: 1931

Kapaciteta sedišč: 41.965

Lokacija: Saint-Etienne

Stade de Nice

Allianz Riviera je dom nogometnega kluba Nice. Stadion v bližini Sredozemskega morja je 2013 zamenjal prejšnji mestni stadion, starinski in zastareli Stade du Ray, in ima tudi več razstavnih površin in trajnostnih prvin. Na igrah bo gostil nogomet.

Tekmovanja in dogodki: nogomet (skupinski del)

Konec izgradnje: 2013

Kapaciteta sedišč: 35.624

Lokacija: Nica

Stade de la Beaujoire

Dom nogometnega kluba Nantes je bil zgrajen za nogometno EP 1984. Glavno mestno športno prizorišče bo na OI gostilo nogometne tekme.

Tekmovanja in dogodki: nogomet (skupinski del in izločilni boji)

Konec izgradnje: 1984

Kapaciteta sedišč: 35.322

Lokacija: Nantes

Roucas Blanc Olympic Marina

Roucas Blanc Olympic Marina Foto: Guliverimage

Marina v Marseillu na južni obali Francije bo v času iger gostila boje v jadranju. Mesto je zaradi svoje lege naravno osredotočeno na morje in tako zagotavlja izjemne jadralne pogoje.

Tekmovanja in dogodki: jadranje

Kapaciteta sedišč: 5.000

Lokacija: Marseille

Teahupo'o

Teahupo'o Foto: Guliverimage

Najbolj oddaljeno prizorišče, vasica Teahupo'o na otoku Tahiti, ki je del Francoske Polinezije, sicer francoski čezmorski teritorij, ki je od Pariza oddaljeno več kot 15.000 kilometrov, bo gostil boje v deskanju na valovih.

Tekmovanja in dogodki: deskanje na valovih

Kapaciteta sedišč: 5.000

Lokacija: Tahiti

Nacionalni strelski center

Chateauroux Foto: Guliverimage

Francoski nacionalni strelski center v Chateaurouxju je eno največjih strelišč v Evropi.

Tekmovanja in dogodki: strelstvo

Konec izgradnje: 2018

Kapaciteta sedišč: 3.000

Lokacija: Chateauroux