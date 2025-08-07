Tudi OI 2026 z zelo omejeno udeležbo Rusov

Ruski športniki, ki so zaradi vojne v Ukrajini še vedno v veliki negotovosti v zvezi z udeležbo na zimskih olimpijskih igrah prihodnjega februarja, se soočajo z zavrnitvijo številnih športnih zvez. Te oklevajo pri tem, ali bi športnike iz Rusije vključile v tekmovanja, kar ogroža nastop ruskih športnikov v kvalifikacijah tudi pod nevtralno zastavo.

Čeprav imajo športniki, odvisno od discipline, čas do januarja, da izpolnijo kvalifikacijska merila in pridobijo olimpijske norme, bi morala biti znano že prej, ali bodo nastopili na OI v Italiji.

Nova predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Kirsty Coventry je konec junija dejala, da bo "to vprašanje na dnevnem redu izvršnega odbora Moka v prihodnjih mesecih, najverjetneje septembra", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ni se veliko spremenilo

Doslej se ni veliko spremenilo, je za AFP povedal Terrence Burns, nekdanji vodja marketinga pri Moku. "Coventry je šele začela mandat. Ima sloves mirne, na športnike osredotočene voditeljice z močnimi diplomatskimi sposobnostmi, a je bila tudi del ožjega kroga prejšnjega prvega moža Moka Thomasa Bacha. Zaenkrat se zdi, da je zagovornica kontinuitete, ne radikalnih sprememb."

Rusija, velika športna nacija, je bila deset let prikrajšana za svoje barve na olimpijskih prizoriščih - najprej zaradi državno vodenega dopinškega škandala. Ruski športniki so tako bili prisiljeni tekmovati pod olimpijsko zastavo na OI 2018, nato pa pod zastavo Ruskega olimpijskega komiteja na OI v letih 2021 in 2022.

Kmalu po zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, februarja 2022, je ruska vojska s podporo Belorusije napadla Ukrajino, kar je sprožilo vrsto športnih sankcij, kar je bilo sorazmerno z ogorčenjem zahodnih držav nad to invazijo.

Rusiji in Belorusiji je bilo od takrat prepovedano udeleževati se mednarodnih tekmovanj, prepovedani sta bili zastavi teh dveh držav, prav tako pa ni bilo dovoljeno predvajati ruske ali beloruske himne, športniki in državni uradniki pa so bili izključeni iz svetovnega športa. Kar zadeva športnike, so bili po navedbah Moka sprva izključeni "zaradi njihove varnosti", preden so bili od marca 2023 postopoma ponovno sprejeti.

V Parizu so bili zelo strogi pogoji

Za olimpijske igre v Parizu je krovna olimpijska organizacija postavila stroge pogoje, kot so udeležba pod nevtralno zastavo, nobenih ekip, športniki, ki so dobili dovoljenje, pa niso smeli imeti nobenih povezav z rusko vojsko in varnostnimi službami, prav tako je bilo takoj sankcionirano kakršno koli izražanje javne podpore invaziji na Ukrajino. Ruski športniki pod nevtralnimi simboli se prav tako niso smeli udeležiti slovesnega mimoplova na Seni med otvoritveno slovesnostjo.

Od 15 Rusov, ki so tekmovali z oznako individualni nevtralni športniki (Ain), sta v Parizu le teniški igralki Mira Andrejeva in Dijana Šnajder osvojili srebro v ženskih dvojicah. Ruski olimpijski komite (Rok) je denimo z iger v Tokiu 2021 domov prinesel 20 zlatih, 28 srebrnih in 23 bronastih medalj.

Ker je bila Coventry del IO Moka, ki je vzpostavil to ureditev, vse kaže, da se bo, če se ukrajinski konflikt kmalu ne bo rešil, ista rešitev veljala tudi od 6. do 22. februarja 2026 za zimske igre Milano-Cortina. Za Ruse in Beloruse naj bi tako veljale stroge omejitve pod nevtralnimi simboli.

Coventry je sicer v pogovoru za Sky News marca povedala, da bi bilo za olimpijsko gibanje dobro, če bi zagotovili, da bi bili na igrah zastopani vsi športniki. Vendar pa posamezne športne zveze še niso pripravljene na vrnitev ruskih športnikov.

Med temi je Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis), športne discipline, pod njenim okriljem predstavljajo več kot polovico uvrstitev na stopničke na zimskih olimpijskih igrah.

Mednarodna biatlonska zveza (Ibu) zavzema enako stališče, prav tako pa tudi svetovna federacija za sankaški šport (Fil), ki je med svojimi športniki izvedla anonimno anketo, v kateri so se razkrili "pomisleki glede varnosti, olimpijskih kvot, skladnosti s protidopinškimi predpisi in pravičnosti" v primeru vrnitve Rusov.

Mednarodna drsalna zveza (Isu) je Rusom sicer odprla pot do olimpijskih kvalifikacij, a z omejitvami, enim predstavnikom na kategorijo, brez možnosti udeležbe v štafetah, ekipnih disciplinah ali parih.