V slovenskih medijih odmeva zgodba Tima Matavža, nekdanjega slovenskega nogometnega reprezentanta, potem ko je bil ta spoznan za krivega za nasilje v družini ter za zanemarjenje treh mladoletnih otrok. Čeprav zakon za posamezno dejanje določa tudi do pet let zapora, jo je Matavž po sporazumu o priznanju krivde odnesel zgolj z denarno kaznijo. Dobil je kazen v višini 2.790 evrov.

Tim Matavž je priznal krivdo. Foto: Guliverimage

Prisotni so bili udarci …

Pri priznanju je potrdil, da je ženo nadzoroval, ji omejeval svobodo in bil do nje fizično nasilen. Prisotni so bili udarci, lasanje, dušenje, grožnje s smrtjo in popoln nadzor nad njenim gibanjem. Tem dejanjem so bila priča tudi otroci. Sodišče je izpostavilo tudi ekonomsko nasilje, saj je ženi, s katero je poročen več kot 11 let, blokiral bančne kartice. Ta se ga je na trenutke tako bala, da se je skrivala v omari. Zaradi njegovih ravnanj je bila družina tudi v obravnavi centra za socialno delo.



Tožilstvo je pri predlogu kazni upoštevalo priznanje krivde in da družina že več kot leto dni živi umirjeno. "Očitek je zelo hud. Če pride do ponovitve, tako mile kazni ne bo več," je ob izreku sodbe povedal sodnik.

