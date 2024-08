Otrok Gorice se je vrnil po 17 letih, obeta se bratski trenerski spopad

Danes se začenja nova drugoligaška sezona. V boj za naslov se bo podalo 16 klubov, med katerimi so mnogi v preteklosti že okusili prvoligaško tekmovanje. Takšnih klubov je deset (Gorica, Rudar Velenje, Triglav, Aluminij, Dekani, Tabor, Beltinci, Krka, Drava in Slovan), kar se tiče poletnih novincev, odmeva vrnitev Tima Matavža v mesto vrtnic, s prihodom Drave in Slovana pa se v tej sezoni v drugi ligi obetajo trenerski obračuni bratov Gajser, Damjan vodi Beltince, Saša pa Dravo, ter drugoligaški spopadi v Ljubljani, edinem mestu, ki ima v tej sezoni dva predstavnika v 2. SNL. Tako Ilirija kot povratnik Slovan bosta na delu že danes, v Kidričevem pa bo gostovala Bistrica z nekdanjim trenerjem Aluminija Robertom Pevnikom!

Robert Pevnik bo trenersko pot pri Bistrici v 2. SNL začel ravno pri "svojem" Aluminiju. Foto: www.alesfevzer.com Po začetku prvoligaške sezone, v kateri za zdaj kaže najbolje nogometašem Olimpije in Mure, se bodo v boj za točke prvič pognali še drugoligaški klubi. Nova sezona se bo začela v Ljubljani, kjer se bosta ob 17.30 pomerila Ilirija in Triglav, za katerega po novem nastopa tudi stari znanec 1. SNL Luka Šušnjara, nadaljevalo se bo v Kidričevem, kamor se vrača Robert Pevnik, nekdanji trener Aluminija, ki pa bo v tej sezoni vodil Bistrico.

V najpoznejši današnji tekmi se bosta na Portovalu spopadla Krka in Slovan, ki je napredoval v drugo ligo po tem, ko se je vodilni tretjeligaš (skupina zahod) Dob odpovedal igranju v višjem klubskem razredu.

Vrnitev Matavža po 17 letih

Sobota prinaša štiri tekme, največje pozornosti pa bo deležen večerni spopad v Novi Gorici. Na stadionu, kjer v tej sezoni začasno kot gostitelji v 1. SNL nastopajo Ajdovci, se bosta pomerila Gorica in velenjski Rudar. V dresu Gorice bi lahko prvič po letu 2007 zaigral Tim Matavž, nekdanji slovenski reprezentant, ki pri 35 letih še ni rekel zadnje besede vrhunskemu nogometu.

Tim Matavž je nazadnje v slovenskem klubskem nogometu zaigral 19. avgusta 2007 na srečanju med Gorico in Celjem, ki se je končalo brez zadetkov. Takrat je bil njegov trener Darko Milanič, Celjane pa je vodil dolgoletni uspešni strateg vijolic Pavel Pinni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V zadnjih letih je nastopal za hrvaško Gorico, zdaj se vrača v mesto, kjer je začel profesionalno kariero in se nato leta 2007 po odmevnih nastopih v 1. SNL kot golobradi mladenič odpravil v svet (Groningen), pozneje pa napravil izvrstno kariero, saj je zaigral tudi za PSV Eindhoven, dokazoval pa se tudi v italijanskem in nemškem prvenstvu.

Bratski trenerski spopad v 5. krogu

Saša Gajser bo v tej drugoligaški sezoni vodil ptujsko Dravo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tolmin bo v drugi ligi prvič vodil Jani Šturm, pomeril se bo ravno proti nekdanjim varovancem, ki nastopajo za Vitanest Bilje. To ne bo edini primorski spopad v soboto, saj se bosta v Dekanih udarila še Jadran in Tabor. V Beltince prihaja Grosuplje, tako da se obeta dvoboj med ekipama, ki sta bili v prejšnji sezoni pri vrhu. Prekmurci so nekaj časa celo vodili, na koncu pa osvojili tretje mesto, Grosupeljčani pa so s petim mestom dosegli največji uspeh v zgodovini kluba.

V sklepnem dejanju uvodnega kroga 2. SNL se bosta v nedeljo pomerila štajerska predstavnika iz Slovenskih Konjic in Ptuja, poimenovana po rekah. Dravinja bo pričakala Dravo, ki jo vodi Saša Gajser. Proti bratu Damjanu, trenerju Beltincev, se bo pomeril v 5. krogu, tako da bo sezona 2024/25 postregla tudi z zanimivimi bratskimi obračuni.

