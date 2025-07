Celjanom štajerski derbi, Mariboru v sodnikovem podaljšku razveljavili dva zadetka

Nedelja v prvem krogu slovenske nogometne lige je prinesla dva večerna spopada. Celje je v Ljudskem vrtu brez kaznovanega trenerja Alberta Riere po preobratu na štajerskem derbiju z 2:1 ugnalo Maribor, ki je sicer v sodnikovem dodatku dvakrat zadel za 2:2, a sta bila oba gola razveljavljena zaradi igranja z roko. Koper je z 2:1 premagal Bravo. V soboto je bilo Primorje s 3:2 boljše od Domžal, potem ko je zmagoviti zadetek doseglo v 94. minuti srečanja. Prvak Olimpija je v Stožicah na račun zadetka Antonia Marina z 1:0 ugnal Muro in se navijačem vsaj delno oddolžil za evropski neuspeh in brezidejno igro v Kazahstanu. Nova sezona se je v petek začela s srečanjem med Radomljami in povratnikom Aluminijem, ki je bil boljši z 2:1. Zaradi pomanjkljivosti glede varnosti je bil stadion zaprt za javnost in posledično brez navijaške podpore.

1. SNL, 1. krog:

Nedelja, 20. julij:

Celju štajerski derbi, Mariboru razveljavili dva zadetka

Že uvodni krog nove sezone je prinesel prvi štajerski obračun; na koncu so lanski podprvaki iz Maribora morali priznati premoč pokalnim prvakom iz Celja. Obe ekipi sta med sezonama doživeli precej kadrovskih sprememb. Celjani so ostali brez nosilcev igre Svita Sešlarja in ob koncu strelsko navdahnjenega Aljoše Matka, vsaj na uvodu pa tudi brez kaznovanega trenerja Alberta Riere, ki tudi danes ni mogel voditi ekipe. Maribor ima novega trenerja, Turek Tugberk Tanrivermis je zamenjal Boštjana Cesarja. V postavi pa danes ni imel kaznovanega Hilala Soudanija.

V 11. minuti so imeli napad Celjani, ob izbijanju Mariborčanov si je sodnik zaradi domnevnega igranja z roko ogledal posnetek, a enajstmetrovke nazadnje ni bilo. Povedli pa so Mariborčani po silovitem prodoru Patricka Mbine. Ta je v 36. minuti sprejel podajo še na svoji polovici in pretekel skoraj pol igrišča, se v kazenskem prodoru spretno znebil dveh gostujočih branilcev in potem še premagal Slugo.

Maribor je povedel v 36. minuti. Foto: Jure Banfi

Pritisk Celja se je nato stopnjeval, dvakrat so zatresli tudi okvir vrat, v 56. minuti pa je nato Mario Kvesić z natančnim udarcem z roba kazenskega prostora poskrbel za 1:1. V 77. pa je bil po podaji Nikite Josifova nazaj do Nieta Španec natančen in poskrbel za popoln preobrat.

Celjani so nato v 84. minuti zadeli še enkrat, a je bil Kovačević, ko je podstavil nogo po strelu Kvesića, v prepovedanem položaju in zadetek ni obveljal. Že v sodnikovem dodatku je nato sicer Maribor izenačil, a si je Benjamin Tetteh ob strelu iz bližine pomagal z roko in po posredovanju Vara zadetek ni obveljal. Tri minute pozneje pa so Mariborčani dosegli še en gol, uspešen je bil Nejc Viher, toda tudi ta ni obveljal, tokrat zaradi igre z roko Tetteha ob podaji, zmage z 2:1 pa so nato veselili Celjani.

Koper boljši od Brava

Evropski Koprčani, ki so v kvalifikacijah konferenčne lige proti sarajevskemu Željezničarju že pokazali svojo kakovost, so se v domači ligi na Bonifiki predstavil z zmago proti lani petouvrščeni zasedbi Brava. Koprčani pod vodstvom Slaviše Stojanovića v domačem prvenstvu sploh še ne poznajo poraza.

Koper je ugnal Bravo. Foto: Aleš Fevžer

Koprčani, ki so v prvem polčasu zatresli prečko, so povedli v 54. minuti z golom Nika Omladiča, ki so ga branilci Brava pozabili v kazenskem prostoru in skozi gnečo nog je žoga nekako našla pot v mrežo. Omladič je v 64. minuti zadel še z enajstmetrovke, dosojene po igranju Cristalina Atemone z roko v kazenskem prostoru. Ko je Josip Iličić praktično v prvem napadu po vstopu mojstrsko zadel s 17 metrov, je kazalo, da je tekma odločena. A gol so sodniki zaradi prepovedanega položaja Sandra Jovanovića razveljavili. Gostom, ki so na začetku drugega polčasa sicer zadeli vratnico, je upanje vrnil Venuste Baboula, ki je zadel z 20 metrov, pomagal pa je tudi domači branilec Maj Mittendorfer, ki je žogi spremenil smer, a se je končalo z zmago Kopra z 2:1.

Prvaki začeli z zmago

Državni prvaki so v uvodnem krogu nove sezone gostili Muro in tesno slavili. Ljubljančani so danes igrali prvič po neposrečenem vstopu v evropsko sezono, ko so izgubili v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov in bodo nadaljevali le v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Mura je pred novo sezono doživela številne kadrovske spremembe, predvsem je bilo veliko odhodov, tik pred začetkom pa se je v staro sredino vrnil izkušeni Nino Kouter.

Olimpija je ugnala Muro. Foto: Filip Barbalić

Večji del prvega polčasa je bila Mura boljši tekmec, a tako kot Olimpija premalo konkretna. Predvsem je težave obrambi domačih in vratarju Matevžu Dajčarju, ki je ob še vedno odsotnem Matevžu Vidovšku tokrat dobil priložnost med vratnicama, povzročal Amadej Maroša.

Domači so nekoliko stopili na plin šele ob koncu prvega dela, vendar Alex Tamm, Dino Kojić in Peter Agba niso bili posebej nevarni za Aljaža Strajnarja. Tudi uvod drugega dela je imel podoben scenarij, Mura je sprva igrala pogumno in odprto, domači pa so spet potrebovali precej časa, da so postavili temelje igre.

Domači pa so povedli v 69. minuti. Spet je bil najprej v akciji Kojić, ki je padel v kazenskem prostoru, a se je igra nadaljevala, žogo pa je Alex Blanco spravil do rezervista Antonia Marina, ki je s kakšnih 14 metrov z leve strani meril natančno in svoji ekipi zagotovil tri točke.

Drama v Ajdovščini, gol za zmago padel v 94. minuti

V obračunu v prejšnji sezoni na koncu šestih Ajdovcev in Domžalčanov, ki so si prvoligaški status zagotovili šele po dodatnih kvalifikacijah s Triglavom, je v uvodu nove sezone odločitev padla šele v sodnikovem dodatku, ko so si Primorci zagotovili poln izkupiček.

V prvem delu so sicer Domžalčani hitro zadeli, ko je v šesti minuti domačega vratarja Denisa Pintola premagal Nik Perc, a je bil ob tem v prepovedanem položaju in gol ni obveljal. V nadaljevanju so domači počasi prevzeli pobudo, a so tik pred odmorom nato povedli gostje. Luka Dovžan Karahodžić je dobro zaposlil Luko Mlakarja, ki je v kazenskem prostoru spretno preigral obrambo domačih in z desetih metrov matiral še Pintola.

Primorje so ugnale Domžale. Foto: Aleš Fevžer

Primorje je izenačilo v 71. minuti. Edvin Sulejmanović, ki je v igro vstopil le minuto prej, je potegnil po levi strani in natančno udaril s kakšnih 18 metrov. Za preobrat je poskrbel Roger Murillo osem minut pozneje. Lepo je sprejel žogo po dolgi podaji Mirka Mutavčića in po preigravanju še natančno meril s petih metrov.

A so se Domžalčani še vrnili in v 84. minuti izenačili. Po dolgi podaji z leve strani je v kazenskem prostoru Nikola Burić s prsmi dobro sprejel žogo in jo potem med dvema branilcema še potisnil v mrežo. V končnici so imeli že v sodnikovem dodatku najprej lepo priložnost za zmago gostje, a so domači strel Marka Šerbca pravočasno blokirali. Natančnejši je bil na drugi strani junak v domači zasedbi Murillo. V 94. minuti mu je natančno podajo z leve poslal Kadrić, Murillu pa ni bilo težko zadeti z osmih metrov za še drugi preobrat in končnih 3:2.

Zmaga povratnika Aluminija v uvodu v sezono

Po nastopih Celja, Kopra in Olimpije na evropskih tekmovanjih sta domačo klubsko sezono z uvodno tekmo novega prvenstva na praznem domžalskem stadionu ob Kamniški Bistrici odprla Kalcer Radomlje in povratnik v elito Aluminij iz Kidričevega. Gostitelji so v peti zaporedni sezoni med elito prvič zaigrali pod vodstvom novega trenerja Jugoslava Trenčovskega, obe ekipi pa tudi v dokaj spremenjeni igralski zasedbi.

Gostje so zadeli v četrti minuti, ko je Nal Lan Koren izkoristil grobo napako domače obrambe po visoki podaji v kazenski prostor, ponovljen posnetek pa je pokazal, da je pri tem igral tudi z roko, in izid se ni spremenil.

Domači so imeli nato več od igre in povedli v 19. minuti, ko je Filip Kosi po podaji Dejana Jokića s kota nekoliko nesrečno odbil žogo v lastno mrežo. V 37. minuti je podajo Vokića s prostega strela na desni strani lepo izkoristil Enej Klampfer, žoga pa je po strelu z glavo zletela nevarno mimo desne vratnice Aluminijevega gola. Gostje, brez priložnosti, so izenačili v sodnikovem podaljšku, ko je Nino Kukovec po nepotrebnem v nenevarnem položaju v kazenskem prostoru potegnil za dres Zeljkoviča, prejel drugi rumeni karton, Emir Saitoski pa je zanesljivo izvedel enajstmetrovko.

Aluminij je v lanski sezoni osvojil 2. SNL. Foto: Aleš Fevžer

V uvodu v drugi del je Vokić v 47. minuti nevarno, a premalo natančno izvajal prosti strel s kakšnih 25 metrov. Kljub igralcu manj so bili Radomljani konkretnejši. Jaša Martinčič je bil v dobrem položaju v 59. minuti, Matej Malenšek pa je po hitrem protinapadu v 61. minuti imel pred sabo le še vratarja Matjaža Rozmana, a se izid ni spremenil. V 75. minuti je njegov močan strel v kot preusmeril Ognjen Gnjatić.

Sledile so minute Aluminija. Saitoski je v 67. minuti s kota na desni strani neposredno zadel nasprotno vratnico, štiri minute kasneje pa je po dobrem preigravanju Vida Kodermana v dobrem položaju slabo streljal s 15 metrov.

Koderman je bil akter pri zmagi gostov, ko je z desne strani lepo preigral domačo obrambo, podal "jokerju" Barnabasu Tanyiju, ki je štiri minute pred tem vstopil v igro, ta pa je zabil za zmago šumarjev.

