Na povratni tekmi kvalifikacij za uvrstitev v 1. SNL so Domžale s 4:1 ugnale Triglav. Kranjska ekipa je prvo tekmo dobila s 3:1, a pred domačimi navijači ni ubranila zajetne prednosti. Domžalčani so tako dopolnili deseterico, ki bo v naslednji sezoni 2025/26 igrala v prvoligaški konkurenci. Mesto tam so si že zagotovili prvak Olimpija, pokalni zmagovalec Celje, Maribor, Koper, Bravo, Primorje, Mura, Radomlje in drugoligaški prvak Aluminij.

Začetek ni kazal na to, da bi lahko Domžalčani popravili vtis s prve tekme. Kranjčani, ki so bili na prvi tekmi precej boljši tekmec, so bili na začetku nevarnejši. Oliver Kregar in Žan Benedičič sta s streli od daleč zagrozila Domžalčanom, ki so bili v uvodu povsem nenevarni. A dogodek v 16. minuti je močno spremenil razmerje na igrišču in razmišljanje igralcev obeh ekip.

Takrat je namreč Lan Piskule po kotu nespretno reagiral pred vrati, z glavo je poslal žogo v mrežo svojega vratarja Gregorja Sorčana. To je bil prvi šok za domače nogometaše in navijače, a že kmalu zatem je sledil nov. Gosti so izvedli protinapad, ki ga je mojstrsko zaključil Haris Vučkić. Sorčana je premagal s strelom s peto.

Domači še nekaj časa niso prišli k sebi, v 33. minuti pa so v skupnem seštevku že zaostajali. Spet je bil na delu Vučkić, ki je preigraval v kazenskem prostoru, nato pa z natančnim plasiranim strelom postavil izid 3:0. Domžalčani so zabili kar štirikrat. Foto: Aleš Fevžer

Vučkič je v 54. minuti še pripravil priložnost Nikoli Buriću, a ta ni našel žogi poti do mreže. V 74. in 75. minuti so imeli gosti dve lepi priložnosti, Danijel Šturm in Burić, sta se znašla sama pred vratarjem, toda prvi je streljal mimo gola, drugi pa direktno v noge Sorčana. Kar ni uspelo njima, je v 78. minuti Luki Mlakarju, ki je za zadetek potreboval le štiri minute v igri. Z glavo je bil uspešen po kotu.

Triglav je v drugem polčasu imel terensko premoč, a resnejše priložnosti si ni pripravil vse do sodnikovega dodatka. Takrat se je do po odbitkih v kazenskem prostoru z nekaj sreče do žoge dokopal Žiga Ovsenek ter jo poslal na pravo mesto. A za slavje Triglava je bilo to premalo.

Dvakratni državni prvaki so tako rešili prvoligaški status, ki ga rumena družina neprekinjeno drži že vse od leta 2003. Z daljšim prvoligaškim stažem se lahko v trenutni zasedbi Prve lige Telemach pohvalita zgolj kluba, ki še nista izpadla iz elite, Maribor in Celje, več točk kot Domžalčani pa so v prvoligaški konkurenci osvojili le še Goričani. Domžale so na 956 tekmah nabrale 1.363 točk, v letošnji sezoni pa so se rumenim močno približali Koprčani. Kluba na večni lestvici prve lige ločita le še dve točki.

