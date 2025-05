Domžale po 22 letih na pragu izpada iz prve lige

Kdo bo sestavljal prvoligaško druščino v sezoni 2025/26? To bodo prvak Olimpija, pokalni zmagovalec Celje, Maribor, Koper, Bravo, Primorje, Mura, Radomlje in drugoligaški prvak Aluminij, o zadnjem, desetem članu elite pa odločajo dodatne kvalifikacije. Za popolnitev igrata Domžale in Triglav. Prvo tekmo so ob Kamniški Bistrici s 3:1 dobili Kranjčani, povratna bo v nedeljo na Gorenjskem.

Triglav je prvo tekmo dobil s 3:1. Foto: Aleš Fevžer Nogometaši Triglava so naredili velik korak proti vrnitvi v prvoligaško konkurenco. Priborjeno bodo morali v nedeljo pred domačimi gledalci potrditi. Uvod v obračun na stadionu ob Kamniški Bistrici ni kazal, da so Domžalčani z odigrano prvoligaško sezono močnejša ekipa. Drugoligaši iz Kranja so bili v napadu predvsem bolj konkretni. Vsi goli so padli šele v drugem polčasu.

Kranjčani so povedli v 54. minuti. Marko Brkić je na levi strani izvajal prosti strel, zadel okvir vrat, Cukljati je odbito žogo proti golu najprej poslal z glavo, v drugem pa nato z nogo in spretno, pa tudi s precej sreče zadel za vodstvo gostov. Le šest minut pozneje je Lan Piskule realiziral še hiter protinapad za 0:2. Triglavu, ki je v obrambi taktično nadigral Domžale, se je odprl prostor v napadu. Piskule pa je v 70. minuti zadel še tretjič, ko je po podaji Oliverja Kregarja realiziral nov hiter protinapad.

Ko je vse kazalo, da bo Triglav slavil s 3:0, pa so Domžale s tremi potezami lepo izigrale domačo obrambo, Gal Kranjčič pa je domačim vrnil vsaj del upanja, da morda ostanejo prvoligaši.

Domžalčani so nazadnje igrali v drugi ligi leta 2003, nato pa so se pod taktirko Slaviše Stojanovića vrnili med najboljše, nekaj let pozneje pa proslavljali največja uspeha v karieri, dva državna naslova. Daljši neprekinjen niz nastopanja v prvi ligi imata le Maribor in Celje, ki v 1. SNL nastopata od začetka državne samostojnosti.

Gorenjski orli so se nazadnje v prvi ligi dokazovali leta 2020, od takrat pa se potegujejo za drugoligaške točke. V tej sezoni so pod vodstvom Darijana Matića, pred leti tudi uspešnega nogometaša Domžal in slovenskega reprezentanta, zaostali le za Aluminijem. V svojih vrstah imajo številne znance 1. SNL (Žan Benedičič, Grega Sorčan, Luka Šušnjara, Tibor Gorenc Stankovič, Andraž Žinič, Marko Brkić in Oliver Kregar), s pomočjo katerih želijo preskočiti domžalsko oviro.

