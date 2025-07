Pogačar z nadzvočno hitrostjo do nove zmage! Izjemno tudi Roglič!

Vrstni red kronometra

# Tekmovalec Zaostanek Čas Pov. hitrost 1 POGAČAR Tadej 23.00,19 23.00,19 28.4 2 VINGEGAARD Jonas 0.36,69 23.36,88 27.7 3 ROGLIČ Primož 1.20,78 24.20,97 26.9 4 LIPOWITZ Florian 1.56,22 24.56,41 26.2 5 PLAPP Luke 1.58,25 24.58,44 26.2 6 JORGENSON Matteo 2.02,82 25.03,01 26.1 7 ONLEY Oscar 2.06,73 25.06,92 26 8 YATES Adam 2.15,43 25.15,62 25.9 9 MARTINEZ Lenny 2.21,74 25.21,93 25.8 10 GALL Felix 2.22,76 25.22,95 25.8

17.28 - Fenomenalno Tadej Pogačar je zmagovalec kronometra. To je njegova 21. etapna zmaga na Touru. Jonasa Vingegaarda je prehitel za 36 sekund, odličen tretji pa je bil Primož Roglič z zaostankom 1:20.

Primož Roglič je bil prav tako odličen danes. Foto: Guliverimage

Skupni vrstni red

1 - POGAČAR Tadej UAD 45:45:51 2 - VINGEGAARD Jonas TVL 4:07 3 - EVENEPOEL Remco SOQ 7:24 4 - LIPOWITZ Florian RBH 7:30 5 ▲1 ONLEY Oscar TPP 8:11 6 ▼1 VAUQUELIN Kévin ARK 8:15 7 - ROGLIČ Primož RBH 8:50 8 - JOHANNESSEN Tobias Halland UXM 10:36 9 - GALL Felix DAT 11:43 10 - JORGENSON Matteo TVL 14:15

17.26 - Vingegaard je za 46 sekund prehitel Rogliča.

17.25 - Vingegaard je prehitel Evenepoela na progi.

17.22 - Lipowitz je za moštvenim kolegom Rogličem zaostal 36 sekund.

17.19 - Nova nora vožnja Tadeja Pogačarja. 23 sekund je hitrejši od Vingegaarda.

17.17 - Jonas Vingegaard je prav tako izjemno hiter. Na drugem merjenju je od Rogliča hitrejši 29 sekund.

17.16 - Primož Roglič je prevzel vodstvo. Za 38 sekund je prevzel Plappa. Medtem Remco Evenepoel na drugem merjenju za Rogličem zaostaja 27 sekund.

17.12 - Matteo Jorgenson je popustil na zaključnem vzponu in za Plappom zoastal 4 sekunde. Medtem je Lipowitz na drugem merjenju 9 sekund počasnejši od Rogliča.

17.10 - Tadej Pogačar najhitrejši na prvem merjenju časa. Za 5 sekund hitrejši od Evenepoela. Tretji Vingegaard je bil počasnejši 8 sekund. Roglič je bil na ravninskem delu za 15 sekund počasnejši od rojaka.

17.09 - Jonas Vingegaard je na prvem merjenju le 3 sekunde počasnejši od najhitrejšega Evenepoela.

17.08 - Primož Roglič leti. Na drugem merjenju je za 31 sekund hitrejši od Jorgensona.

⏱️ Primoz Roglic was well ahead of Matteo Jorgenson's time at the second intermediate point.



🇸🇮 @rogla est largement devant le chrono de Matteo Jorgenson au deuxième point intermédiaire #TDF2025 l @TISSOT pic.twitter.com/rnzR21hJR8 — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025

17.06 - Remco Evenepoel je na ravninskem delu za 10 sekund hitrejši od Jorgensona in Rogliča. A je pred njim še najtežji, gorski del kronometra.

17.05 - Kot zadnji je štartal vodilni Tadej Pogačar. Kakšno predstavo pripravlja danes? Florian Lipowitz je na prvem merjenju zaostal za 2 sekundi za Jorgensonom in Rogličem.

17.03 - Jonas Vingegaard je štartal s podobnim okvirjem kot Primož Roglič. Po vrhu vsega ima na sebi kronometer čelado, ki je nekoliko večja pri Vismi. Medtem je Jorgenson na drugem merjenju za sekundo hitrejši od vodilnega Plappa.

16.59 - Roglič ima na prve merjenju isti čas kot Jorgenson.

16.53 - Na delu je Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). Eden redkih, ki je vzel kronometrsko kolo. Medtem je Jorgenson na prvem merjenju časa najhitrejši. Za 8 sekund je hitrejši od Plappa.

16.50 - Z zaletne klančine se je spustil Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), veliko razočaranje četrtkove etape.

16.48 - Adam Yates (UAE Emirates) se je približal Luku Plappu na 17 sekund in je v cilj prišel z drugim časom.

16.41 - Štartal je Ben Healy, enajsti v skupnem seštevki in se lahko pohvali, da je letos prav tako nosil rumeno majico vodilnega.

16.27 - Tadej Pogačar se je začel ogrevati. Čez slabe pol ure se bo na progo podal Primož Roglič.

15.30 - Če bo najhitrejši danes kolesaril 22:29, bi zadnji kolesar zaostal za več kot 40 % časa, kar bi pomenilo konec Toura zanj. In na zadnjem mestu je trenutno Luka Mezgec s časom 31:28. Bi vodstvo tekmovanja prišlo naproti kolesarjem, če bi zaostali za več kot lahko? Vendarle gre za težko etapo za šprinterje. Tim Merlier, ki je že osvojil dve etapi, je denimo le sekundo hitrejši od našega kolesarja.

15.00 - Lenny Martinez je osvojil drugo mesto in za Plappom zaostal 23 sekund.

With a time of 25'21", Lenny Martinez is 23 seconds off the best time and the second provisional time 🥵



Lenny Martinez bute à 23 secondes du meilleur temps avec un chrono de 25'21", il est le deuxième temps provisoire 🇫🇷#TDF2025 l @TISSOT pic.twitter.com/aozChPTBSt — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025

14:30 - Na progo se je podal Lenny Martinez (Bahrain - Victorious), ki danes vozi v pikčasti majici. V seštevku najboljšega na gorskih ciljih sicer vodi Tadej Pogačar, a ker ne more nositi dveh majic (danes bo spet v rumeni), jo je posodil mlademu Francozu, ki je v seštevku za pikčasto majico, na drugem mestu.

🤜🤛 🇪🇷 @GrmayeBiniam took the time to enjoythe end of his time trial!



🤜🤛 🇪🇷 @GrmayeBiniam a pris le temps de savourer la fin de son chrono !#TDF2025 pic.twitter.com/CngQ39HHdJ — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025

14.15 - Avstralec Luke Plapp, moštveni kolega Luke Mezgeca v ekipi Jayco AIUIa, je z izjemno vožnjo in časom 24:58 minut prevzel vodstvo v etapi.

13.52 - Lennert Van Eetvelt (Lotto) je postavil nov najhitrejši čas in ga izboljšal za 57 sekund. Vendar se zdi, da ni šel povsem na polno.

💪🇧🇪 Lennert Van Eetvelt smashes the best time and is the first below 28 minutes at the finish.



💪🇧🇪 Lennert Van Eetvelt signe le meilleur temps et est le premier à passer sous les 28 minutes à l'arrivée.#TDF2025 pic.twitter.com/9MbhHV6Z5M — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025

13.40 - Prvi izmed favoritov se bo na traso podal Guillaume Martin (Cofidis), ki ima štart ob 16.40. Tadej Pogačar bo začel pedala vrteti ob 17.05.

13.10 - Kot prvi se je na zahtevno traso podal Mattéo Vercher (Team TotalEnergies).

🚩 Matteo Vercher takes off, stage 13 begins!



🚩 Matteo Vercher s'élance, la 13ème étape commence !#TDF2025 pic.twitter.com/8lTLxbGNl5 — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025

13.00 - Pozdravljeni, danes je na Dirki po Franciji na sporedu drugi posamični kronometer letošnjega Toura, tokrat izjemno zahteven gorski kronometer od Loudenviella do gorskega letališča Peyragudes (10,9 km/h).