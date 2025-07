"Pazite se Rogliča. Pripravlja nekaj velikega!"

Primož Roglič morda ni več med glavnimi favoriti Dirke po Franciji, a njegova zgodba še ni končana, pravijo kolesarski strokovnjaki. V podkastu The Move sta Lance Armstrong in George Hincapie spregovorila o slovenskem kolesarju, ki bi lahko v drugem delu Toura pokazal, da ima še vedno močne noge, in priredil tudi kakšno presenečenje.