Drama v zaključku, zmaga Abrahamsena, vdor protestnika in padec Pogačarja #video

Etapa v Toulousu (156,8 km) je pripadla ubežniku Norvežanu Jonasu Abrahamsenu, ki si je pred štirimi tedni zlomil ključnico in mislil, da je sanj o nastopu na Touru konec, v seštevku pa ni prišlo do večjih sprememb. Tadej Pogačar je bil zanesljivo v skupini zasledovalcev z vsemi favoriti za slavje na Touru, potem ko so se ti odlepili na zelo zahtevnem, a kratkem klancu Pech David (840 m/12,4 %).

V zadnjih kilometrih se nato ob vožnji skupine na desno stran cestišča ni mogel izogniti kolesu Tobiasa Johannessena, zaradi česar je padel ob rob ceste in robnik ter si oddrgnil roko. Hitro se je pobral, nastavil verigo in se priključil naslednji skupini. Tista pred njim vključno z ekipo Visma-Lease a Bika pa ga je športno počakala, zato časa v seštevku ni izgubil. "Vse je v redu, skupini spredaj pa vse spoštovanje," je po radijski zvezi ekipi povedal 26-letni Pogačar.

💥 @TamauPogi has crashed but the group of other favorites is waiting for him. 💥 @TamauPogi a chuté mais le groupe des autres favoris l'attend. #TDF2025 pic.twitter.com/wfrc5t6bLI

V skupnem seštevku ima Irec Ben Healy še naprej 29 sekund naskoka pred Pogačarjem, medtem ko tretji Belgijec Remco Evenepoel in četrti Danec Jonas Vingegaard zaostajata 1:29 oziroma 1:46 minute. Primož Roglič je brez težav pripeljal do cilja in ostaja deveti z zaostankom 3:41 minute. Preostala Slovenca Luka Mezgec in Matej Mohorič sta bila pri dnu uvrščenih s 15 minutami zaostanka, a ne dirkata na skupni seštevek.

Jutri bo na vrsti 12. etapa oziroma prvi test v Pirenejih. Kolesarje čaka zahtevna etapa od Aucha do vrha Hautacama (180,6 km).

POTEK ETAPE: Dirka po Franciji, 11. etapa (Toulouse–Toulouse, 156,8 km)

Cilj! Čakamo na fotofiniš ... ampak ja, zmagovalec 11. etape je Norvežan Jonas Abrahamsen! Tik pred njim je proti cilju stekel protestnik, a ga je varnostnik hitro obvladal.

Zadnji kilometer: Jonas Abrahamsen, Mauro Schmid ali Mathieu van der Poel? Kdo se bo veselil etapne zmage?



Štiri km do cilja: Padec Tadeja Pogačarja, ki pa se je hitro pobral in nadaljuje z vožnjo. Nekoliko ima raztrgan dres, upajmo, da padec ni pustil posledic. Glavnina je takoj nekoliko upočasnila tempo, Visma (k sreči) ne bo izkoristila nesreče slovenskega šampiona.



Sedem km do cilja: Bosta Jonas Abrahamsen in Mauro Schmid po celodnevnem begu obračunala za etapno zmago ali se bo v boj vmešal tudi izjemni Mathieu van der Poel? V ozadju napad Jonasa Vingegaarda tik pod vrhom zadnjega klanca!



10 km do cilja: Ubežna kolesarja Jonas Abrahamsen in Mauro Schmid sta že na najtežjem delu današnje etape (ciljno črto gorskega cilja je prvi prečkal Abrahamsen, ki je bil izglasovan za najbolj borbenega kolesarja etape), izjemno strmem vzponu Côte de Pech David (0.8km, 9.8%). V ozadju poskuša Mathieu van der Poel, medtem ko Wout Van Aert popušča.



Situacija na dirki:



Vodilna skupina:

Mauro Schmid (jayco Alula)

Jonas Abrahamsen (Uno-X)

+0:20

Burgaudeau

Wright

Simmons



+0:30

Ballerini

Van Aert

Laurance

Van der Poel

De Lie

+3:40

Glavnina

14 km do cilja: Skok ameriškega državnega prvaka Quina Simmonsa (Lidl-Trek), ki se je bliskovito izstrelil iz zasledovalne skupine. Edino točko na gorskem cilju je pobral Jonas Abrahamsen (Uno-X) in se z Maurom Schmidom (Jayco Alula) odpeljal iz vodilne skupine.

15 km do cilja: Ubežna peterica, v kateri je še vedno pet kolesarjev - Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Davide Ballerini (XDS Astana Team), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) in Fred Wright (Bahrain Victorious) - je že na predzadnjem klancu etape, Côte de Vieille-Toulouse (1.4km, 6.9%). Zasledovalci se jim približujejo (+17), glavnina ne hiti nikamor (+3.35)



21 km do cilja: Kolesarji imajo še pet kilometrov do vznožja naslednjega kategoriziranega gorskega cilja, Côte de Vieille-Toulouse (1.4km, 6.9%). Tempo glavnine narekujejo kolesarji ekipe EF Education - EasyPost, ki branijo rumeno majico na plečih Bena Healeya. Vodilna peterka ima še vedno okoli 20 odstotkov prednost pred zasledovalci z Van Aertom, Van der Poelom, Simmonsom, De Liejem in Laurencom. Zaostanek glavnine narašča in zdaj znaša že več kot tri minute.

40 km do cilja: Kolesarji so že na tretjem gorskem cilju današnje etape. Tudi na klancu Côte de Corronsac (0.9km, 6.9%) je bil najhitrejši Fred Wright (1 točka), moštveni kolega Mateja Mohoriča pri ekipi Bahrain-Victorious. Med vodilno in zasledovalno skupino je še 30 sekund razlike, glavnina zaostaja dve minuti in pol.

Situacija na dirki:

Vodilna skupina :

Mauro Schmid (Team Jayco AlUla)

Davide Ballerini (XDS Astana Team)

Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility)

Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)

Fred Wright (Bahrain Victorious)

+0.25

Zasledovalna skupina :

Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck)

Quinn Simmons (Lidl - Trek)

Axel Laurance (Ineos Grenadiers)

Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike)

Arnaud De Lie (Lotto)

+2.30

Glavnina

46 km do cilja: Kolesarji na čelu dirke so že prevozili drugi gorski cilj današnje etape Côte de Montgiscard. Gre za 1,6 kilometra dolg klanec četrte kategorije s povprečnim naklonom pet odstotkov. Edino točko, ki je bila na voljo, je pobral Fred Wright (Bahrain - Victorious). Glede na to, da današnja etapa ponuja le vzpone nižjih kategorij in s tem skromno bero točk za gorski seštevek, v boju za pikčasto majico ne pričakujemo večjih pretresov. Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), ki jo nosi že od prej, jo bo skoraj zagotovo brez težav zadržal tudi danes.



56 km do cilja: Trenutna situacija na dirki:

Vodilna skupina:

D. Ballerini

M. Schmid

J. Abrahamsen

M. Burgaudeau

F. Wright



+0:50

W. Van Aert

A. Laurance

M. Van der Poel

A. De Lie

Q: Simmons



+2.30

glavnina

59 km do cilja: Vodilni kolesarji so že na edinem letečem cilju današnje etape. Ciljno črto v Labastide-Beauvoirju je prvi prečkal član ubežne skupine Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), ki nikakor ne ogroža zelene majice, ki jo nosi Jonathan Milan (Lidl-Trek). V sprintu je ugnal Davideja Ballerinija.

Izidi letečega cilja v Labastide-Beauvoirju:

1. Abrahamsen 20 točk

2. Ballerini 17

3. Schmid 15

4. Wright 13

5. Burguadeau 11

6. Simmons 10

7. De Lie 9

8. Van del Poel 8

9. Van Aert 7

10. Laurence 6

11. Oliveira 5

12. Milan 4

13. Girmay 3

14. Consonni 2

15. Turgis 1

65 km do cilja: Tempo glavnine se je nekoliko umiril, tako da je tudi Primož Roglič uspel uloviti glavnino. Iz nje se je zdaj izstrelilo pet kolesarjev, med njimi tudi težkokategornika Mathieu van der Poel in Wout van Art.

68 km do cilja: Živahnemu dogajanju v etapi ni videti ne konca ne kraja. Za napad iz glavnine sta se odločila tudi Mathieu van der Poel (Alpecin) in nosilec rumene majice Ben Healy (EF), pridružil se jima je tudi Jonas Vingegaard (Visma). K sreči je bil Tadej Pogačar pozoren na hiter premik in je napad takoj nevtraliziral. Nor tempo glavnine narekuje Wout Van Aert (Visma), medtem ko je Primož Roglič (Red Bull BORA-hansgrohe) nekoliko zaostal in zdaj glavnino lovi skupaj s kolesarji Arkee.



82 km do cilja: Vodilna trojka je dobila dva nova člana in je zdaj peterka. Na čelu dirke zdaj vozijo Davide Ballerini (Astana Team), Mauro Schmid (Jayco Alula), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Fred Wright (Bahrain - Victorious) in Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies). Pred glavnino imajo zdaj dve minuti prednosti, kar pa verjetno ne bo dovolj za dosego etapne zmage. Za njimi sta še dve zasledovalni skupini. V drugi sta tudi Wout Van Aert (Visma), ki bi mu lahko zahteven zaključek zelo ustrezal, in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki še čaka na svojo priložnost.

91 km do cilja: Vodilna trojica (Davide Ballerini, Mauro Schmid in Jonas Abrahamsen) je prednost pred glavnino zvišala na 30 sekund, a iz ozadja se ji hitro približuje dvojica: Fred Wright (Bahrain - Victorious) in Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies).

98 km do cilja: Glavnina je ujela drugo zasledovalno skupino. Tudi prednost ubežne trojice (Davide Ballerini, Mauro Schmid in Jonas Abrahamsen) kopni, zdaj znaša samo še 24 sekund.



108 km do cilja: 11. etapa letošnjega Toura se razvija po pričakovanjih. Napadi na vsakem kilometru. Trenutno je na želu dirke še vedno trojica (Ballerini, Schmid in Abrahamsen), ki ima 1.15 minute prednosti pred glavnino. Vmes sta še dve zasledovalni skupini. S 45 sekundami zaostanka vozijo Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team), Clément Berthet in Bastien Tronchon (oba Decathlon AG2R La Mondiale Team), Alexandre Delettre in Mattéo Vercher (oba TotalEnergies). Še dodatnih deset sekunda zaostanka več imajo Connor Swift (INEOS Grenadiers), Xandro Meurisse (Alpecin - Deceuninck), Gregor Mühlberger (Movistar Team) in Benjamin Thomas (Cofidis).

128 km do cilja: Ubežna trojka - Davide Ballerini (XDS Astana Team), Mauro Schmid (Jayco AlUla) in Jonas Abrahamsen (Uno-x) - ima 25 sekund prednosti pred glavnino, ki se je prepolovila. V drugem delu je obtičal tudi nosilec rumene majice Ben Healy (EF), ki očitno ni bil dovolj pozoren na dogajanje. S pomočjo ekipe so hitro zakrpali luknjo, glavnina je spet skupaj.

147 km do cilja: Za napad iz glavnine se je odločil Robert Stannard iz ekipe Bahrain - Victorious.



13.45 - Kolesarji so po 45 minutah zaprte vožnje dosegli kilometer nič, zdaj gre zares. Napadi so se začeli dobesedno takoj po zamahu startne zastavice. Trije kolesarji - Davide Ballerini, Mauro Schmid in Jonas Abrahamsen - so si takoj ustvarili nekaj prednosti pred glavnino, a očitno je, da ne bodo sami v ubežni skupini. Begu so želi pridružiti še nekaj kolesarjev, tudi Wout van Aert.

Ben Healy bo danes ponosno vozil v rumeni majici vodilnega. Foto: Reuters

13.15: Pozdravljeni! Kolesarji so po dnevu premora znova v akciji. 11. etapa se je z zaprto vožnjo začela ob 13.15, a je trajalo kar pol ure, da so kolesarji prišli do kilometra nič, kjer bo šlo zares. Tadej Pogačar je v pogovoru za Eurosport naštel, kaj vse je počel na prost dan in priznal, da je bil zvečer kar utrujen. Kaj vse mu je torej zapolnilo dan premora? "Najprej sem se zbudil, no v resnici nas je zbudila čistilka, ki je bila precej zgodnja, sledil je obilen zajtrk, malo kolesarjenja, kava, frizer in sestanki. Srečal sem se tudi z družino, na koncu še večerja. Bil sem kar utrujen," je dan premora v hudomušnem slogu povzel Pogačar.