"Novo poglavje za enega najboljših kolesarjev generacije," so zapisali pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. Od sezone 2026 bo njihov član 25-letni Remco Evenepoel. Belgijski kolesar ima že naslov svetovnega prvaka, zlato olimpijsko kolajno, osvojil je Vuelto, s katere ima pet etapnih zmag, po dve pa s Toura in Gora. Od leta 2019 je član ekipa Soudal Quick-Step.

