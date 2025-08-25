Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Želite prejemati e-novice?
25. 8. 2025,
Ponedeljek, 25. 8. 2025, 6.00

2 dneva, 14 ur

Ko se šola začne, se vrnejo tudi uši – in boj z njimi

Vsebino omogoča Mind trade d.o.o.
zaskrbljena mama, razposajena hči, deklica | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Dopoldne. Pisarna. PowerPoint na zaslonu, koncentracija na vrhuncu. Potem pa zasveti obvestilo na telefonu: "Spoštovani starši, obveščamo vas, da so se v skupini pojavile uši."

V trenutku izgine vsa pozornost. V glavi zazvoni alarm, lasišče začne sumljivo srbeti, čeprav še ničesar ne vemo. Vsak starš pozna ta občutek: panika, nelagodje, tornado misli.

Jih že imamo? Koliko časa so že tam? Jo srbi? Jih že imamo doma? Kako se jih bomo znebili? To ni več navadno sporočilo – to je kot poročilo s fronte. In zdaj se moramo odločiti, kako ukrepati. In čeprav vemo, da uši nimajo nobene zveze s čistočo ali higieno, nas še vedno preplavi občutek zadrege. Kot da smo storili nekaj narobe – a resnica je, da se uši širijo med otroki ne glede na to, koliko pogosto si umivajo lase.

zaskrbljena mama, hčerkica | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Napeto popoldne

Ko pridemo po svojega otroka, ga že na parkirišču, s trepetajočimi prsti in napetim srcem, previdno pregledamo. In tam so – majhni, sivkasti vsiljivci ob lasnem korenu. Sovražnik, ki ga ne vidiš, dokler ni prepozno.

Prva misel: lekarna, najmočnejši šampon, takoj! Po telefonu brskamo za priporočili in potem naključje preusmeri tok dogodkov. V brskalniku se prikaže zgodba, ki nas zbode v srce.

Ko so uši skoraj uničile zdravje mojega otroka

"Drage mame, danes pišem nekaj, kar me je pretreslo do kosti in česar ne bom nikoli pozabila. Moj otrok – moj zaklad – je šel skozi izkušnjo, ki bi se lahko končala tragično ... vse zaradi ene same napake, ker sem slepo zaupala kemiji.

Vse se je začelo čisto nedolžno. V vrtcu sem opazila obvestilo: 'V skupini so se pojavile uši.' V trenutku me je stisnilo v želodcu. Ko sem pregledala laske svoje hčerke, sem jih našla. Tiste drobne, grozne živalce! Kot vsaka mama sem želela ukrepati takoj – v lekarni sem kupila najmočnejši šampon, ki ga je farmacija ponujala. Rekli so mi: 'To je najboljše, učinkovito, brez skrbi.'

Še isti večer sem ji umila lase s tem pripravkom. Vse sem naredila po navodilih. A naslednje jutro ... sem skoraj zajokala. Njeno nežno lasišče je bilo popolnoma rdeče, polno izpuščajev, srbečih ranic. Pritoževala se je, da jo peče in boli. In potem sem videla nekaj, kar me je spravilo v paniko – začela je otekati okoli vratu, njen obraz je postal bled, dihanje težko.

Hitela sem k zdravniku – alergijska reakcija! Zaradi 'nedolžnega' šampona, ki naj bi bil varen za otroke. Takrat sem se počutila krivo, prestrašeno in izdano.

In veste, kaj? Ko sem prišla k sebi, sem se odločila: nikoli več kemija na kožo mojega otroka."

sivka, zelišča, olje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Povratek v realnost

Ko to izpoved preberemo do konca, nam roke drhtijo. V mislih nam odmeva samo eno: Kaj pa, če bi se to zgodilo meni? Kaj pa, če bi bil moj otrok tisti?

Takrat se odločimo, da ne bomo tvegali. Začnemo iskati drugačne, naravne rešitve. Preberemo, da eterična olja, kot so kokosovo olje, čajevec in sivka, delujejo mehansko – uši preprosto zadušijo ali odvrnejo. Brez strupov, brez nevarnosti, da bi postale odporne. Stoodstotno naravno in učinkovito rešitev nam ponuja SEN, tu najdemo prav to, kar iščemo:

Mind trade, uši | Foto: Mind trade d.o.o. Foto: Mind trade d.o.o. SEN Olje za lase je naravna mešanica z izjemno premišljeno izbiro sestavin: olje neem, čajevec, sivka, cedra, janež, evkalipt, geranija, ilang-ilang in vitamin E. Olje nežno obda lase in lasišče ter omogoča temeljito razčesavanje, brez cukanja, medtem ko negovalna olja prispevajo k občutku svežine in udobja. Nežna otroška koža in lasje ga dobro prenašajo, vonj pa pomirja tako male glavice kot njihove starše.

SEN Naravni šampon nežno očisti lase in ustvari občutek Mind trade, uši | Foto: Mind trade d.o.o. Foto: Mind trade d.o.o. ravnovesja na lasišču. Vsebuje naravna olja koruze in kokosa ter skrbno izbrana eterična olja iz ekološke pridelave. Primeren je za redno uporabo in ga otroci hitro vzljubijo – ne zaradi močnih vonjev ali pekočih oči, temveč zaradi lahkotnega občutka po umivanju. Ob tem lasem ne odvzema naravne vlage, ampak jih pusti mehke in prijetne na otip.

SEN Pršilo za lase deluje kot neviden ščit. Mind trade, uši | Foto: Mind trade d.o.o. Foto: Mind trade d.o.o. Je popolnoma naravno, primerno za vsak tip las ter ima izrazit vonj eteričnih olj sivke in čajevca – ravno ta vonj pa ušem nikakor ne ustreza. Pršilo lahko uporabite zjutraj, preden otrok vstopi v šolo ali vrtec, brez skrbi pa ga lahko nanesete tudi na kape, igrače ali posteljnino. Je lahkotno, ne masti in je dermatološko testirano, zato ga lahko uporabljate vsak dan, večkrat.

mati in hči | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Večer v kopalnici

Naš otrok sedi na pručki, mi pa mu s toplim oljem in glavnikom nežno češemo lase. Brez joka, brez pekoče bolečine, brez občutka krivde. Namesto solz – pogovor, smeh in bližina.

Uši so realnost, ki kroži med šolami in vrtci. A ni treba, da ob vsaki omembi sledijo panika, vonj po kemikalijah in neskončno pranje vsega tekstila v hiši. S pravimi rešitvami lahko ostanemo mirni.

Ta dan se je začel kot grozljivka, končal pa s spoznanjem, da obstaja izbira. Odkrijte naravne izdelke proti ušem v spletni trgovini SEN  ter se odločite za mirno in učinkovito pot k srečnim lasiščem.

veseli mama in hči | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock  

SEN vrtec Nazaj v šolo Nazaj v šolo šampon uši advertorial noad
