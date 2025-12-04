Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
18.35

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Četrtek, 4. 12. 2025, 18.35

1 ura, 2 minuti

Zasebni vrtci s koncesijo: Nimamo denarja za izplačilo zimskega regresa

Avtorji:
A. Ž., STA

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V Združenju zasebnih vrtcev Slovenije opozarjajo, da zasebni vrtci s koncesijo nimajo denarja za izplačilo zimskega regresa, teh sredstev tudi ne morejo zagotoviti. Kot napovedujejo, bodo uporabili vsa pravna sredstva zaradi kršitev ustavnih pravic, tudi ustavno presojo zakona o pravici do zimskega regresa.

"Država je izgubila občutek za pravičnost in enakost. Pod krinko solidarnosti se dogajajo najgloblje kršitve ustavnih načel in zakonskih pravic, in to prav tam, kjer bi morali biti otroci, starši in izvajalci javne službe najbolj zaščiteni," so v združenju izpostavili v današnjem sporočilu za javnost.

"Rešujemo prostorsko stisko v številnih občinah"

Kot opozarjajo, zasebni vrtci s koncesijo že več kot 30 let rešujejo prostorske stiske v številnih občinah po Sloveniji, zdaj pa se je vlada "očitno načrtno lotila izčrpavanja in uničevanja uveljavljenih koncesionarjev, ki na lokalni ravni zelo dobro sodelujejo in pomagajo pri razbremenitvi občinskih proračunov," so izpostavili.

Opozarjajo tudi, da po zakonu ne smejo ustvarjati dobička in posledično nimajo denarnih rezerv za pokritje izplačila zimskega regresa. Cena programa, ki jo delno krije občina, delno pa starši, pa pokriva le tekoče stroške plač, materiala in prehrane, so dodali.

"Uporabili bomo vsa pravna sredstva"

Kot napovedujejo, bodo uporabili vsa pravna sredstva, tudi ustavno presojo zakona o pravici do zimskega regresa ter pravni spor zaradi kršitev ustavnih pravic neenakosti med izvajalci javnih služb, kršitve načela pravne države, neenakega varstva pravic in onemogočanja svobodne gospodarske pobude.

