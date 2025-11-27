Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kirurgi, ki napovedujejo propad oddelka na UKC, že odprli zasebne klinike

operacija | Na ministrstvu zagotavljajo, da novih koncesij ne bo, saj UKC še vedno razpolaga s kadri, oddelek pa zaradi odhodov ne bo propadel. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Na ministrstvu zagotavljajo, da novih koncesij ne bo, saj UKC še vedno razpolaga s kadri, oddelek pa zaradi odhodov ne bo propadel. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Na Kliničnem oddelku za maksilofacialno kirurgijo UKC Ljubljana, kjer zdravijo bolnike s hudimi obraznimi poškodbami in rakom ustne votline, naj bi več zdravnikov decembra dalo odpoved. V javnosti se zato pojavljajo napovedi o zaprtju oddelka, a v ozadju dogajanja se kaže boj za javni zdravstveni denar, razkriva portal Necenzurirano.

Nekdanji predstojnik oddelka za maksilofacialno kirurgijo Tadej Peter Dovšak in njegov kolega Vojko Didanovič naj bi maja ustanovila zasebni kliniki, kmalu po sprejetju zakona, ki od maja 2026 prepoveduje popoldansko delo v samoplačniških ambulantah. Podobno je že prej storil Aleš Vesnaver, ki je nato neuspešno skušal pridobiti koncesijo.

Vsi trije so člani strokovnega kolegija pri ministrstvu, organa, ki opozarja na propad oddelka, medtem ko čakalne dobe za pregled ostajajo rekordne. Na obravnavo naj bi čakalo skoraj 20 tisoč ljudi, povprečna čakalna doba je 424 dni.

Novih koncesij ne bo

Po pisanju Necenzurirano ZZZS poudarja, da UKC ni izkoristil vseh programov, čeprav bi lahko opravil več posegov in zanje prejel plačilo. Kljub temu kirurgi odpirajo zasebne klinike, na primer Zenix in Facies Et Lingua, ter že delujejo v več samoplačniških ustanovah. Vesnaverjev primer tudi kaže, da brez koncesij zasebne klinike težko ustvarjajo dobiček.

Na ministrstvu zagotavljajo, da novih koncesij ne bo, saj UKC še vedno razpolaga s kadri, oddelek pa zaradi odhodov ne bo propadel. Tudi če bi nekateri dali odpoved, bi na oddelku ostalo šest specialistov in šest specializantov, delo pa naj bi potekalo nemoteno.

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Novice Ministrstvo sklicalo sestanek o maksilofacialni kirurgiji
Dvoprekatna podpora srca tipa Berlin Heart
Novice V UKC Ljubljana prvič uspešno izvedli implantacijo dolgotrajne dvoprekatne podpore srca
UKC Ljubljana
Novice V UKC Ljubljana izvedli prvo operacijo bolnice s farmakorezistentno epilepsijo
UKC Ljubljana
Novice V UKC Ljubljana opravili prvo robotsko asistirano presaditev ledvice z živim darovalcem
Novinarska konferenca UKC Ljubljana o delovanju urgence
Novice UKC Ljubljana bo druge zdravstvene ustanove v regiji zaprosil za kadrovsko pomoč
