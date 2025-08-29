Direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marko Jug je danes poudaril, da na urgenci vsi nujni pacienti pomoč dobijo takoj, preostali pa morajo nanjo počakati. Opravičil se je za dolge čakalne dobe in dodal, da očitki o neznosnih razmerah ne držijo. Zaradi pomanjkanja kadra bodo druge zdravstvene ustanove v regiji zaprosili za pomoč.

V UKC Ljubljana primanjkuje predvsem medicinskih sester, zato bodo po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti pozvali "vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v Ljubljani in okolici, da nam bodo priskočili na pomoč in bo kader zdravstvene nege moral opravljati tudi delo v naši ustanovi", je na novinarski konferenci napovedal Marko Jug.

Marko Jug, direktor UKC Ljubljana Foto: STA "UKC Ljubljana ne beži pred odgovornostmi, ki jih ima, vendar so odgovornosti izjemne," je dejal. Po njegovih besedah se vsakodnevno trudijo, da zelo omejene resurse čim bolje izkoristijo v dobro ljudi.

Jug: Navedbe so zavajajoče

Jug se je odzval tudi na očitke Društva Srebrna nit, ki je v torek pozvalo k ureditvi neznosnih razmer na UKC Ljubljana, med drugim, da ljudje na urgenci brez vode in hrane umirajo v lastnih iztrebkih. Dejal je, da gre pri tem za "veliko zavajanja, je popolnoma neprimerno in ne odraža dejanskega stanja".

Jug sicer verjame, da je želja po izboljšanju stanja iskrena, a da ne razumejo, "da se na tak način lahko naslovi tistega, ki na koncu poskrbi za vse in na katerega se vsi vedno lahko zanesete".

Društvo je med težavami obravnave na urgentnem oddelku izpostavilo dolge čakalne vrste in nehumane pogoje za čakajoče. Od pristojnih pričakujejo kadrovske in organizacijske rešitve.

Več vzrokov za dolge čakalne vrste

Hugon Možina, vodja IPP Foto: STA Vodja internistične prve pomoči na interni kliniki UKC Ljubljana Hugon Možina je povedal, da so dolge čakalne vrste posledica staranja prebivalcev ter kadrovske in prostorske stiske. Hugon je opozoril še, da pacienti za sprejem v bolnišnico na urgenci v povprečju čakajo od 16 do 18 ur, kar je posledica vedno manjšega števila razpoložljivih postelj.

Dodal je, da je dostopnost do bolniške postelje v osrednjeslovenski regiji manjša, kot je v drugih regijah, prostora v bolnišnicah pa vedno manj. Ker je dolžina obravnave na urgenci odvisna od zasedenosti v bolnišnici, ki se zmeraj giba med 90 in 95 odstotki, so čakalne dobe na ljubljanski urgenci dolge.