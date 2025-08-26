Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Srebrna nit poziva k ureditvi neznosnih razmer na UKC Ljubljana

Junaki tretjega nadstropja. Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo. Pediatrična klinika. zdravniki sestre zdravstvo bolnišnica | Med težavami obravnave na urgentnem oddelku so izpostavili dolge čakalne vrste in nehumane pogoje za čakajoče. | Foto Bojan Puhek

Med težavami obravnave na urgentnem oddelku so izpostavili dolge čakalne vrste in nehumane pogoje za čakajoče.

Foto: Bojan Puhek

Društvo Srebrna nit je v javnem pismu pozvalo k ureditvi neznosnih razmer na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Na društvu namreč spremljajo zgodbe starejših, ki so na obravnavo na urgenci čakali tudi več kot deset ur, diagnozo in terapijo pa naj bi prejeli kar na hodniku. Od pristojnih pričakujejo kadrovske in organizacijske rešitve.

"Zdravstvo bi moralo temeljiti na sočutju, a ta vrednota v praksi pogosto izpuhti tam, kjer bi jo najbolj potrebovali: na urgenci. Zdravstveni sistem, ki ne more zagotoviti osnovne oskrbe najranljivejšim tako, da ohrani tudi njihovo najosnovnejše človeško dostojanstvo, nujno potrebuje prenovo," so na Društvu Srebrna nit - združenju za dostojno starost zapisali v javnem pismu.

Nehumani pogoji za čakajoče

Med težavami obravnave na urgentnem oddelku so izpostavili dolge čakalne vrste in nehumane pogoje za čakajoče. Med drugim so navedli, da starejši bolniki poročajo o menjavi plenic, siljenju na izločanje vanjo ali nočno posodo ter izvajanje diagnostičnih in terapevtskih intervencij kar na hodniku. "Smrt hudo bolnega na ozkem vozičku na hodniku in vsem na očeh postaja nova normalnost," so poudarili.

Spremembe v organizaciji dela pogosto ne zahtevajo več kadra, temveč je treba spremeniti procese zdravstvene obravnave, delovne naloge članov zdravstvenega tima in organiziranosti dela, menijo na društvu.

Ponovno so pozvali k dvigu glavarinskih količnikov izbranih osebnih zdravnikov kot enemu od nujnih pogojev, da se urgentni centri razbremenijo nenujnih pacientov, tudi starejših. Prav tako menijo, da je treba nujno povečati kapacitete urgentne službe z dodatnimi ekipami, kamor bi lahko vključili tudi zasebnike s koncesijo.

Na društvu menijo tudi, da je treba ob vstopu na urgenco evalvirati ustreznost triažiranja, s čimer bi zagotovili več humanosti postopkov zdravstvene obravnave.

Javno pismo so naslovili tudi na ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, od katere pričakujejo odziv.

