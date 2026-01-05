Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
14.06

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ferencvaroš HK Olimpija hokej IceHL

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 14.06

33 minut

Liga ICE, 5. januar

Olimpija gosti Ferencvaroš

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
HK Olimpija Ferencvaros | Olimpija gosti Ferencvaroš. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija gosti Ferencvaroš.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija bodo prvo zmago leta 2026 lovili na domačem ledu, kjer bodo ob 19.15 pričakali Ferencvaroš. Ljubljančani so v novo leto vstopili s porazoma proti Dunaju in Gradcu, tako da se bodo poskušali izogniti tretjemu zaporednemu porazu. Gostje, ki so trenutno 11. in se borijo za mesta, ki vodijo v dodatne boje za končnico, v Tivoli prihajajo s slabo popotnico petih zaporednih porazov.

IceHL: HK Olimpija : Graz 99ers
Sportal Vroči Gradec slavil v Hali Tivoli, Olimpijo zdaj ogroža še Pustertal

Vodilni Celovec gosti Pustertal, ki je le dve točki za Olimpijo, derbi večer bo na Južnem Tirolskem, kjer se bosta za tretje mesto pomerila Bolzano in Salzburg, Gradec gostuje na Madžarskem, Dunaj pričakuje Beljak, Vorarlberg pa Innsbruck.

Olimpija bo po večerni tekmi v petek gostovala pri prvaku Salzburgu, v nedeljo pa gostila Linz.

ICEHL, 5. januar:

Lestvica:

Preberite še:

Hdd Jesenice : KHL Sisak
Sportal Jeseničani skorajda do preobrata v Italiji
Hdd Jesenice : KHL Sisak
Sportal Zmaga Jeseničanov proti doslej vodilnemu Sisku
Vienna Capitals : HK Olimpija
Sportal Olimpija leto 2026 odprla s porazom
Ferencvaroš HK Olimpija hokej IceHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.