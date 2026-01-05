Olimpija gosti Ferencvaroš.

Hokejisti HK Olimpija bodo prvo zmago leta 2026 lovili na domačem ledu, kjer bodo ob 19.15 pričakali Ferencvaroš. Ljubljančani so v novo leto vstopili s porazoma proti Dunaju in Gradcu, tako da se bodo poskušali izogniti tretjemu zaporednemu porazu. Gostje, ki so trenutno 11. in se borijo za mesta, ki vodijo v dodatne boje za končnico, v Tivoli prihajajo s slabo popotnico petih zaporednih porazov.

Vodilni Celovec gosti Pustertal, ki je le dve točki za Olimpijo, derbi večer bo na Južnem Tirolskem, kjer se bosta za tretje mesto pomerila Bolzano in Salzburg, Gradec gostuje na Madžarskem, Dunaj pričakuje Beljak, Vorarlberg pa Innsbruck.

Olimpija bo po večerni tekmi v petek gostovala pri prvaku Salzburgu, v nedeljo pa gostila Linz.

ICEHL, 5. januar:

Lestvica:

Preberite še: